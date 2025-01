Arsenal - Manchester United Tipp, Prognose, Quoten 12.01.

SPORT1 Betting 11.01.2025 • 06:00 Uhr Arsenal - Manchester United Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FA Cup Wette | Halten sich die Red Devils im Wettbewerb?

Unser Arsenal - Manchester United Sportwetten Tipp zum FA Cup Spiel am 12.01.2025 lautet: Im Wett Tipp heute vertrauen wir keinem der beiden Teams, erwarten aber Tore auf beiden Seiten.

Ein wenig hat das 2:2 der Red Devils vom vergangenen Wochenende gegen Liverpool unsere Arsenal Manchester United Prognose eingefärbt. Die Gäste starten als Titelverteidiger in den FA Cup und dürften einen wesentlich höheren Fokus auf den Pokal legen als die Gunners.

Die Gastgeber sind in dieser Spielzeit längst nicht so stabil unterwegs wie noch in der abgelaufenen Saison. Viel zu oft ließ sich das Team von Mikel Arteta in der Premier League bereits eine 1:0-Führung noch aus der Hand nehmen. Den Arsenal Manchester United Wett Tipp heute geben wir bei Betano zu einer Quote von 1,75 für “Beide Teams treffen” ab.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Manchester United auf “Beide Teams treffen”:

In 4 der letzten 6 Aufeinandertreffen im Emirates Stadium haben beide Teams getroffen.

Manchester United erzielte in 5 von 7 Auswärtsspielen unter Ruben Amorim mindestens ein Tor.

4 der letzten 6 Pflichtspiele von Arsenal boten Tore auf beiden Seiten.

Arsenal vs Manchester United Quoten Analyse:

Die Top-Teams der Premier League greifen ab der dritten Runde in den FA Cup ein. Obwohl die Red Devils als Titelverteidiger in den Pokalwettbewerb starten, sind sie bei den Arsenal Manchester United Quoten als klarer Außenseiter gekennzeichnet.

Letztes Jahr unternahmen die Gunners nur einen kurzen Ausflug in den FA Cup und flogen bereits nach ihrem ersten Auftritt (0:2 vs. Liverpool) aus dem Pokal. Die Arsenal gegen Manchester United Wettquoten der Gunners (1,75) würden wir eher mit Vorsicht genießen und zu einer Wette ohne Einzahlung raten. Für einen Auswärtssieg winkt eine hohe Quote von 4,80.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Arsenal vs Manchester United Prognose: Höchste Motivation

Den Liga-Alltag bestreitet Manchester United aus einer Position im unteren Mittelfeld. Anstatt das internationale Geschäft ins Visier zu nehmen, besteht die Aufgabe darin, den Klassenerhalt zu sichern.

Das sollte aber bei acht Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz ein realistisches Ziel sein. Die Pokalwettbewerbe nehmen unter diesen Voraussetzungen einen immens hohen Stellenwert ein und sind eine dankbare Abwechslung, die sich im Arsenal vs. Manchester United Tipp positiv für die Gäste auswirkt.

Wie weit ein großer Fokus auf die K.o.-Spiele ein Team wie die Red Devils führen kann, zeigte die vergangene Spielzeit. In dieser gewann Manchester United den FA Cup, schlug Liverpool im Viertelfinale (4:3 n.V.) und bezwang Manchester City (2:1) im Endspiel.

Außerdem startet der Titelverteidiger mit leichtem Rückenwind in den Pokal. In früheren Jahren wäre das vorangegangene 2:2 gegen Liverpool zwar kein Grund zur Freude gewesen, in dieser Spielzeit ist ein Punktgewinn gegen den Tabellenführer jedoch ein echter Erfolg.

Arsenal - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 0:2 Newcastle (H), 1:1 Brighton (A), 3:1 Brentford (A), 1:0 Ipswich (H), 5:1 Crystal Palace (A).

Letzte 5 Spiele Manchester United: 2:2 Liverpool (A), 0:2 Newcastle (H), 0:2 Wolverhampton (A), 0:3 Bournemouth (H), 3:4 Tottenham (A).

Letzte 5 Spiele Arsenal vs. Manchester United: 2:0 (H), 2:1 (H), 1:0 (A), 3:1 (H), 0:2 (H).

Ruben Amorim wurde zwar erst im November von den Red Devils eingestellt, hatte aber schon zwölf Pflichtspiele Zeit, seine Mannschaft besser kennenzulernen. Schwankende Leistungen gehören zur Tagesordnung.

Positive Resultate, wie das 2:2 gegen Liverpool oder der 2:1-Sieg im Manchester-Derby, konnte der Portugiese dennoch bereits erzielen. Diese haben gezeigt, dass die Red Devils durchaus konkurrenzfähig sind und an guten Tagen auch mit den Top-Teams mithalten können.

Echte Konstanz konnte Arsenal bisher ebenfalls nicht vorweisen, selbst wenn der zweite Tabellenplatz deutlich erfreulicher aussieht als die Tabellenregion, in der sich die Gäste aufhalten (13.).

Wir rechnen definitiv mit Turbulenzen für die Gunners in unserer Arsenal Manchester United Prognose. Mikel Arteta und sein Team gaben in der Premier-League schon viermal eine 1:0-Führung aus der Hand.

Ein Zeichen, dass Arsenal längst nicht die Stabilität der vergangenen Spielzeit aufweist. Der Verteidigung gelang zuletzt nur in einem von sechs Pflichtspielen eine Paarung ohne Gegentor. Unter der Woche unterlagen die Gunners Newcastle im EFL-Cup-Semifinal-Hinspiel mit 0:2, noch dazu daheim.

So seht ihr Arsenal - Manchester United im TV oder Stream:

12. Januar 2025, 16 Uhr, Emirates Stadium, London

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Darüber hinaus waren die letzten Aufeinandertreffen zwischen Arsenal und Manchester United im Emirates Stadium oftmals unterhaltsam und endeten in vier der sechs vorangegangenen Vergleiche mit Toren für beide Mannschaften, was wir uns für den Arsenal vs. Manchester United Tipp merken.

Die Offensivabteilung der Gäste trat im letzten Liga-Spiel wieder stärker auf und ermöglichte den Red Devils dank zweier Treffer an der Anfield Road ein Remis gegen den Tabellenführer. Erzielt “Manchester United Über 1,5 Tore” gegen Arsenal, ist mit diesem Betano Promo Code eine Quote von 3,35 spielbar.

Arsenal vs Manchester United: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Arsenal: Neto - Partey, Kiwior Magalhaes, Tierney, Odegaard, Merino, Rice, Nwaneri, Gabriel Jesus, Martinelli

Ersatzbank Arsenal: Raya, Saliba, Calafiori, Lewis-Skelly, Zinchenko, Jorginho, Trossard, Kabia, Havertz, Butler-Oyedeji

Startelf Manchester United: Onana - Maguire, de Ligt, Martinez, Mazraoui, Mainoo, Ugarte, Dalot, Diallo, Bruno Fernandes, Hojlund

Ersatzbank Manchester United: Bayindir, Yoro, Kukonki, Malacia, Collyer, Casemiro, Eriksen, Garnacho, Zirkzee, Rashford, Antony

Den Ausschlag für eine Niederlage der Red Devils könnten in der Arsenal gegen Manchester United Prognose am Ende des Tages die ruhenden Bälle geben. Manchester United ist extrem anfällig bei gegnerischen Standards und erlaubte in der Premier League bereits zehn Standard-Gegentreffer.

Gerade der ruhende Ball ist die Paradedisziplin der Gunners, die ligaweit die meisten Tore aus ihren Standards herausgeholt (9) und ebenso die meisten erwartbaren Tore in dieser Kategorie aufgelegt haben (9,91 xG).

Unser Arsenal - Manchester United Tipp: Beide Teams treffen

Die Red Devils reisen mit einer gehörigen Portion Extra-Motivation nach London und werden alles daran setzen, ihren Traum von einer möglichen Titelverteidigung mindestens noch eine Runde weiterzuleben. Zudem gelangen Arsenal zuletzt kaum Pflichtspiele ohne Gegentor.