Arsenal - Nottingham Tipp, Prognose & Quoten | 23.11.2024

Arsenal - Nottingham Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Treten die Gunners weiter auf der Stelle?

Unser Arsenal - Nottingham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 23.11.2024 lautet: Die “Tricky Trees” trafen zuletzt regelmäßig. In unserem Wett Tipp heute bringt ein Tor der Gäste starke Quoten.

Das tabellarische Top-Spiel des 12. Spieltags der Premier League findet an diesem Samstag im Emirates Stadium statt. In unserer Arsenal Nottingham Prognose empfängt der Vierte den Fünften. Die Gunners treten aktuell auf der Stelle und könnten nun von den punktgleichen Tricky Trees überholt werden.

In der Vorsaison setzten sich die Londoner in beiden Duellen knapp durch, konnten aber weder im Hin- noch im Rückspiel hinten die Null halten. Wir entscheiden uns für den Arsenal Nottingham Wett Tipp heute “Beide Teams treffen” mit einer Quote von 2,12 bei Betano .

Darum tippen wir bei Arsenal vs Nottingham auf “Beide Teams treffen”:

Saisonübergreifend konnte Arsenal in den letzten 11 Pflichtspielen zu Hause treffen.

Forest traf in 11 von 12 Pflichtspielen in dieser Saison.

In den beiden Duellen der Vorsaison gab es Tore auf beiden Seiten.

Arsenal vs Nottingham Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der deutschen Wettanbieter spricht eine ganz klare Sprache. Die Arsenal Nottingham Quoten von höchstens 1,39 für Wetten auf einen Heimsieg lassen keinen Zweifel daran, wie weit vorne die Buchmacher die Gastgeber in diesem Duell der beiden Tabellennachbarn sehen.

Dabei gibt es durchaus auch Gründe für Wetten in Richtung der Gäste. Da die Quoten für einen Tipp auf die “Tricky Trees” in der Spitze bei 8,00 liegen, ist auch der Tipp auf die “Doppelte Chance X2” immer noch äußerst interessant. Die diesbezüglichen Arsenal Nottingham Wettquoten knacken die Marke von 3,00.

Arsenal vs Nottingham Prognose: Gäste von Buchmachern unterschätzt

Eigentlich wollte Arsenal nach der denkbar knapp verpassten Meisterschaft in der Vorsaison in dieser Spielzeit wieder seine Fühler nach dem Titel ausstrecken. Doch vor allem in den vergangenen Wochen haben die Gunners immer weiter an Boden verloren. An den letzten vier Premier-League-Spieltagen gab es keinen einzigen Sieg (2U, 2N).

Zum Vergleich: In den 25 PL-Partien davor waren sie ebenfalls (nur) vier Mal sieglos geblieben (21S, 3U, 1N). Zuletzt hatten die Kanoniere vor ziemlich genau vier Jahren eine solche Flaute, als sie sogar siebenmal in Folge kein Liga-Spiel gewinnen konnten. Aktuell beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Liverpool schon neun Punkte.

Zu den letzten schwachen Ergebnissen in der Premier League kam zuletzt auch noch eine 0:1-Pleite bei Inter Mailand am vierten Spieltag der Champions League hinzu. In die Länderspielpause hatten sich die Gunners mit einem 1:1 im Derby bei Chelsea verabschiedet. Zuvor konnten sie in zwei Pflichtspielen in Folge kein Tor erzielen.

Selbst kassierten die Londoner in ihren letzten sieben Liga-Partien immer mindestens einen Gegentreffer. Das ist eine Zahl, die unseren Arsenal Nottingham Tipp untermauert. Ein eigenes Tor ist dabei fast eine Bank. Denn zumindest zu Hause konnten die Kanoniere in ihren saisonübergreifend letzten elf Pflichtspielen immer mindestens einmal treffen.

Arsenal - Nottingham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 1:1 Chelsea (A), 0:1 Inter Mailand (A), 0:1 Newcastle (A), 3:0 Preston North End (A), 2:2 Liverpool (H)

Letzte 5 Spiele Nottingham: 1:3 Newcastle (H), 3:0 West Ham (H), 3:1 Leicester (A), 1:0 Crystal Palace (H), 1:1 Chelsea (A)

Letzte 5 Spiele Arsenal vs. Nottingham: 2:1 (A), 2:1 (H), 0:1 (A), 5:0 (H), 0:1 (A)

Die Gäste aus Nottingham zeigten sich schon während der gesamten Spielzeit sehr treffsicher. Zwölf Pflichtspiele haben sie in dieser Saison bereits absolviert und nur bei der 0:1-Pleite gegen Fulham Ende September nicht getroffen. Zuletzt erzielten sie in fünf Premier-League-Spielen in Folge ein Tor, unter anderem beim 1:1 bei Chelsea.

Auswärts ist Forest saisonübergreifend seit sieben Liga-Spielen ungeschlagen (5S, 2U). Aktuell ist die Mannschaft von Trainer Nuno Espirito Santo mit einer 3-2-0-Bilanz und 8:4 Toren das zweitbeste Auswärtsteam. Zum Vergleich: Seit der Rückkehr in die Premier League im Jahr 2022 hatte Forest nur drei der ersten 36 Auswärtspartien gewonnen (9U, 24N).

Die letzten starken Auftritte auf des Gegners Platz geben in der Arsenal Nottingham Prognose genug Grund zum Anlass, über den Tipp auf die “Doppelte Chance X2” nachzudenken. Wenn ihr euch eine Freiwette ohne Einzahlung sichern könnt, dann wäre diese Option bei Quoten über 3,00 fast schon ein Muss.

Mit nur einem Punkt würden die “Tricky Trees” auch im sechsten PL-Auswärtsmatch dieser Saison ungeschlagen bleiben. Das ist etwas, das ihnen zuletzt vor 29 Jahren gelang. Genug Anreiz sollte bei den Gästen also vorhanden sein. Außerdem lag Forest in dieser Spielzeit erst 102 Minuten und 34 Sekunden und damit so kurz wie kein anderes Team in Rückstand.

So seht ihr Arsenal - Nottingham im TV oder Stream:

23. November 2024, 16 Uhr, Emirates Stadium, London

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Das Duell der Gunners gegen Forest könnt ihr nur bei Sky live im TV und Stream sehen. Im Rahmen eines Partnerprogramms lässt sich die Begegnung auch bei WOW streamen. In beiden Fällen ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich.

Trotz der letzten starken Leistungen der Gäste in der Fremde wollen wir bei unserem Arsenal Nottingham Tipp keinesfalls verschweigen, dass sie die letzten vier Gastspiele bei den Kanonieren allesamt verloren haben. Insgesamt warten sie seit zehn Auswärtsspielen bei den Londonern auf einen Sieg (4U, 6N).

Arsenal vs Nottingham: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Arsenal: Raya; Calafiori, Saliba, Gabriel, Timber; Ödegaard, Partey, Rice; Saka, Havertz, Martinelli

Ersatzbank Arsenal: Neto, Kiwior, Jorginho, Lewis-Skelly, Merino, Nwaneri, Zinchenko, Gabriel Jesus

Startelf Nottingham: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Moreno; Yates, Dominguez, Elanga, Gibbs-White, Hudson Odoi; Wood

Ersatzbank Nottingham: Carlos Miguel, Anderson, Boly, Morato, Ward-Prowse, Awoniyi, Jota Silva, Sosa, Williams

Heim- und Auswärtsspiele zusammengenommen, haben die Gunners sechs der letzten sieben direkten Aufeinandertreffen in der Premier League gewonnen (1N). In der Vorsaison gewannen die Londoner beide Vergleiche mit 2:1. In der vergangenen Spielzeit wäre unsere Arsenal Nottingham Prognose also in beiden Fällen richtig gewesen.

Für Mikel Arteta wird es das 250. Pflichtspiel als Trainer der Gunners. Schon jetzt hat er mehr Siege (146) als die anderen neun Trainer der Londoner, die diese Marke erreicht haben, in deren ersten 250 Partien als Arsenal-Coach.

Unser Arsenal - Nottingham Tipp: Beide Teams treffen

Dem Namen nach sind die Gastgeber hier sicherlich der Favorit. Schaut man sich aber die Formtabelle der letzten fünf Spieltage an, dann steht Arsenal nur auf Rang 16, während Forest den zweiten Platz belegt.

Völlig chancenlos sehen wir die “Tricky Trees” jedenfalls nicht und zumindest ein Tor trauen wir ihnen zu, nachdem sie in ihren bisherigen zwölf Pflichtspielen in dieser Saison nur einmal nicht getroffen haben. Da die Londoner in ihren letzten elf Pflichtspielen zu Hause ebenfalls immer trafen, halten wir eine Torwette für die beste Option.