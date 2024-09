Arsenal - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 01.10.2024

SPORT1 Betting 30.09.2024 • 11:43 Uhr Arsenal - PSG Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Verliert PSG wieder auf der Insel?

Unser Arsenal - PSG Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 01.10.2024 lautet: Seit zwei Champions-League-Spielen warten die Gunners auf einen eigenen Treffer und doch sind sie in unserem Wett Tipp heute favorisiert.

Als Tabellenführer der französischen Ligue 1 reist PSG nach England. Mit der Insel sind aber schmerzhafte Erinnerungen verbunden. Die Pariser verloren in der Königsklasse die letzten drei Gastauftritte auf britischem Untergrund. Unsere Arsenal PSG Prognose reiht sich in diese Staffelung ein.

Die Gunners erzielten zuletzt in drei Pflichtspielen hintereinander „Über 1,5 Tore“ und bereiteten sich durch einen 4:2-Erfolg gegen Leicester City optimal auf die zweite Aufgabe in der Champions League vor. Für unseren Arsenal PSG Wett Tipp heute haben wir eine Quote von 1,75 bei Bwin für „Sieg Arsenal“ auserkoren.

Darum tippen wir bei Arsenal vs PSG auf „Sieg Arsenal“:

PSG hat die letzten 3 CL-Auswärtsspiele in England allesamt verloren.

Arsenal hat in den letzten 3 Pflichtspielen insgesamt 11 Tore erzielt.

Arsenal gewann letztes Jahr alle 3 CL-Gruppenspiele (insgesamt 12:0 Tore).

Arsenal vs PSG Quoten Analyse:

Die Gunners haben am ersten Spieltag der neuen Champions-League-Saison nicht überzeugen können (0:0 vs. Atalanta) und warten nun seit zwei Partien in der Königsklasse auf einen eigenen Treffer. Die Arsenal PSG Quoten verraten jedoch, dass die Buchmacher ein Ende dieser Frist antizipieren.

Ein Sieg der Hausherren treibt die Arsenal PSG Wettquoten bis zu 1,80 hoch, während ein erfolgreiches Auswärtsspiel des französischen Tabellenführers maximal bei einer Quote von 4,80 landet. Mit dieser Gratiswette könnt ihr ohne Risiko wetten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Arsenal vs PSG Prognose: Ungeschlagen in Europa

Ohne sich in die Nähe der eigenen Leistungsgrenze zu bewegen, erarbeitete sich Arsenal am ersten CL-Spieltag gegen Atalanta ein Unentschieden (0:0). Seither hat sich die Formkurve der Hausherren stetig nach oben entwickelt.

Erst zeigte Mikel Arteta im Duell mit Manchester City, wie eine Mannschaft mit nur zehn Mann gegen den Dominator der Premier League punkten kann (2:2). Danach folgten zwei Kantersiege gegen Bolton (5:1) und zuletzt Leicester City (4:2).

Kombiniert erzielte die Arteta-Elf in ihren letzten drei Pflichtspielen damit elf Tore und warf sich in Schale für das erste Champions-League-Heimspiel der neuen Saison und den Arsenal PSG Tipp.

Im Emirates Stadium gewannen die Gunners letztes Jahr alle drei Gruppenspiele (12:0 Tore) und verhinderten in der K.o.-Phase ebenso eine Niederlage vor heimischer Kulisse.

Arsenal - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 4:2 Leicester (H), 5:1 Bolton (H), 2:2 Manchester City (A), 0:0 Atalanta (A), 1:0 Tottenham (A).

Letzte 5 Spiele PSG: 3:1 Rennes (H), 1:1 Reims (A), 1:0 Girona (H), 3:1 Brest (H), 3:1 Lille (H).

Letzte Spiele Arsenal vs. PSG: 5:1 (H), 2:2 (H), 1:1 (A), 2:1 (H).

Zusätzlich verloren die Gastgeber auf der europäischen Bühne bislang kein einziges Duell gegen PSG (1S, 3U) und demonstrierten im letzten Champions-League-Heimspiel gegen ein Team aus der Ligue 1 ihre Kräfte (6:0 vs. Lens).

Äußerst gerne beendet die Mannschaft von Mikel Arteta ein Spiel ohne Gegentor. Aktuell gibt es nur einen Verein in der Premier League, der in dieser Spielzeit mehr Weiße Westen (Liverpool: 4) als Arsenal (3) vorweisen kann.

Was beim Zuschauen der Gunners-Spiele sofort ins Auge fällt, ist die große Variabilität in der Verteidigung. Gegen Manchester City empfingen die Gunners ihren Gegner mit zwei tiefen Blöcken vor dem eigenen Sechzehner, doch in anderen Spielen rückt die letzte Linie weit auf, wodurch der Druck auf den Ballführenden maximiert wird.

Die Vorsaison beendete Arsenal mit der besten Defensive in der Premier League (29 Gegentore) und auch in dieser Spielzeit haben die Gastgeber erst fünf Gegentore im nationalen Wettbewerb zugelassen, was es in der Arsenal PSG Prognose schwierig für die Franzosen macht.

Gleichzeitig bieten die Londoner im englischen Oberhaus zur Zeit eine Top-3-Angriffsreihe auf (12 Tore), aus der besonders Bukayo Saka (6 Scorer-Punkte) heraussticht.

So seht ihr Arsenal - PSG im TV oder Stream:

01. Oktober 2024, 21 Uhr, Emirates Stadium, London.

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Der Flügelspieler verbreitete in seinen bisherigen Spielen auf Königsklassen-Niveau ebenfalls große Unruhe bei den Gegnern und war im Emirates Stadium bei fünf Auftritten an sieben Treffern direkt beteiligt.

Arsenal muss gegen PSG aber vor allem wieder die Stärken in der Hintermannschaft zur Schau stellen, denn „Les Parisiens“ erzielten in sechs Liga-Spielen bereits 20 Tore - Bestwert! Ein Hang zu Toren ist somit im Arsenal PSG Tipp nicht zu verheimlichen.

Arsenal vs PSG: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Magalhaes, Calafiori, Saka, Partey, rice, Martinelli, Havertz, Trossard

Ersatzbank Arsenal: Neto, Porter, Kacurri, Kiwior, White, Nichols, Jorginho, Gower, Oulad M‘Hand, Lewis-Skelly, Nwaneri, Sterling, Gabriel Jesus, Butler-Oyedeji

Startelf PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery, Dembele, Lee, Barcola

Ersatzbank PSG: Tenas, Skriniar, Beraldo, El Hannach, Zague, Mayulu, Neves, Mbaye, Doue, Kolo Muani

Beide Trainer müssen voraussichtlich auf einige Spieler verzichten. Bei den Gunners fehlen weiterhin Kapitän Martin Ödegaard sowie Mikel Merino, Takehiro Tomiyasu, Kieran Tierney und Oleksandr Zinchenko.

Luis Enrique darf in der Arsenal PSG Prognose zumindest noch auf den Einsatz von Gianluigi Donnarumma hoffen, hat dafür aber keine Chancen auf einen möglichen Einsatz von Goncalo Ramos.

Unser Arsenal - PSG Tipp: Sieg Arsenal

Für Arsenal wird es am zweiten Spieltag höchste Zeit, den ersten Sieg in der neuen Champions-League-Saison einzufahren. PSG sammelte in den vergangenen Jahren des Öfteren schlechte Erfahrungen auf der britischen Insel und wird diese Negativserie um ein weiteres Kapitel erweitern.