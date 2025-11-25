Arsenal vs Bayern Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Champions League am 26.11.2025

SPORT1 Betting 25.11.2025 • 18:00 Uhr Die neuesten Arsenal vs Bayern Prognosen von unserem Wett-Experten für diesen Champions-League-Knaller am 26.11.2025. Jetzt die besten Quoten sichern!

Am Dienstagabend, dem 26. November 2025, kommt es in der Champions League zum absoluten Kracher zwischen Arsenal und dem FC Bayern in London. In diesem Duell der derzeit wohl formstärksten Teams Europas ist ein Unentschieden das wahrscheinlichste Ergebnis, da beide Mannschaften auf Augenhöhe agieren.

Die aktuellen Arsenal vs Bayern Quoten der Buchmacher sehen die Gastgeber zwar leicht vorne, doch die Wettquoten für ein Remis sind angesichts der Ausgeglichenheit hochinteressant. Unsere Arsenal vs Bayern Prognosen neigen daher zur Überraschung und wir empfehlen euch den Tipp auf Unentschieden zur Top-Quote von 3.50 beim Anbieter Merkur Bets.

Analyse der Formkurven und der Arsenal vs Bayern Team News

In Nordlondon treffen die beste Offensive und die beste Defensive Europas aufeinander – ein Duell, das eine faszinierende taktische Schlacht verspricht. Der FC Bayern geht mit einer beispiellosen Angriffsstärke in die Partie, die in Europas Top-Fünf-Ligen ihresgleichen sucht. Mit unglaublichen 64 Toren in 18 Pflichtspielen sind die Münchner das torgefährlichste Team, wobei Harry Kane mit 24 Treffern in 18 Spielen derzeit kaum zu stoppen ist.

Die Mannschaft von Vincent Kompany strebt in der Regel nach totaler Dominanz, was sich in einem Field Tilt von 70,18 in der Bundesliga widerspiegelt – ein klares Zeichen für territoriale Überlegenheit. Die Arsenal vs Bayern Team News deuten darauf hin, dass die Gäste trotz Arsenals Heimstärke auch diesmal ihren expansiven Stil durchsetzen wollen.

Doch Arsenal ist die ultimative Herausforderung. Die Gunners sind die einzige Mannschaft in der Champions League ohne Gegentor und stellen über alle Wettbewerbe hinweg mit nur 0,33 kassierten Toren pro Spiel die beste Defensive der Top-Ligen. Zu Hause im Emirates-Stadion sind die Londoner eine Macht: In neun Partien kassierte man in dieser Saison lediglich zwei Gegentore. Die Gastgeber halten zudem den Rekord für die niedrigsten erwarteten Gegentore (1.94 xGA) in der Königsklasse.

Die historische Bilanz spricht allerdings für die Deutschen: Arsenal konnte in den letzten fünf Aufeinandertreffen gegen die Bayern nicht gewinnen (eine Niederlage, vier Unentschieden). Die aktuelle Form und die Stärke der Gunners im eigenen Stadion zeigen jedoch, dass die Gastgeber berechtigt favorisiert werden und die Partie deutlich enger wird, als es frühere Ergebnisse vermuten lassen.

Die vielversprechendsten Wett Tipps für Arsenal vs Bayern

Liebe Wettbegeisterte, das Aufeinandertreffen von Arsenal und Bayern ist schwer zu entschlüsseln, bietet aber einige spannende Wettmärkte. Basierend auf unseren Arsenal vs Bayern Prognosen stellen wir euch die attraktivsten Tipps vor:

1. Wett Tipp 1X2: Unentschieden (Draw)

Angesichts der hervorragenden Form beider Teams und der Tatsache, dass sich hier Europas Beste gegenüberstehen, ist das Unentschieden eine sehr plausible Option. Beide Teams werden versuchen, ihre Dominanz durchzusetzen, was zu einem zähen, aber hochklassigen Spiel führen könnte, das keinen klaren Sieger hervorbringt.

Tipp: Unentschieden

Unentschieden Merkur Bets Quote: 3.50

2. Wett Tipp Kombination: Über 2,5 Tore und Beide Teams treffen (BTTS: Ja)

Trotz Arsenals Defensivbollwerk ist die Offensive des FC Bayern zu stark, um sie über 90 Minuten komplett auszuschalten. Die Bayern haben in allen 18 Pflichtspielen in dieser Saison getroffen. Auch die Gunners besitzen eine beeindruckende Offensivkraft und haben in 15 aufeinanderfolgenden Spielen mindestens ein Tor erzielt. Unser internes Modell erwartet 2,80 Tore, was diesen Tipp untermauert.

Tipp: Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen (BTTS: Ja)

Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen (BTTS: Ja) bet365 Quote: 1.95

3. Wett Tipp Doppelte Chance Arsenal & Über 0,5 Tore für Bayern

Dieser Tipp berücksichtigt Arsenals Heimstärke und die Durchschlagskraft der Bayern. Die Londoner sind zu Hause in zehn Spielen ungeschlagen und werden voraussichtlich mindestens einen Punkt holen. Gleichzeitig hat Bayern in allen 18 Pflichtspielen dieser Saison getroffen und verfügt über eine breite Angriffsreihe, die Arsenals Abwehr definitiv fordern wird. Die Arsenal vs Bayern Prognosen sehen die Gastgeber als Minimalfavoriten, aber einen Gegentreffer halten wir für sehr wahrscheinlich.

Tipp: Doppelte Chance Arsenal & Über 0,5 Tore für Bayern

Doppelte Chance Arsenal & Über 0,5 Tore für Bayern bet365 Quote: 2.10

Sichert euch eure Quoten bei den von uns empfohlenen Buchmachern und genießt diesen Champions-League-Abend in vollen Zügen! Wir wünschen euch viel Spaß und ein mitreißendes Spiel in London!