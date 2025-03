AS Rom - Cagliari Tipp, Prognose, Quoten | 16.03.2025

SPORT1 Betting 15.03.2025 • 06:00 Uhr AS Rom - Cagliari Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Rückt die Roma den Europapokal-Plätzen näher?

Unser AS Rom - Cagliari Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 16.03.2025 lautet: Die Römer haben einen Lauf und sind seit acht Pflichtspielen ungeschlagen. Im Wett Tipp heute wird diese Serie nicht enden.

Am 16. März 2025 um 16:00 Uhr treffen im Stadio Olimpico AS Rom und Cagliari in der Serie A aufeinander. Die Roma, aktuell auf Platz 7 der Tabelle mit 46 Punkten, geht als klarer Favorit in die AS Rom Cagliari Prognose. Die Mannschaft von Claudio Ranieri hat eine beeindruckende Siegesserie von sechs Pflichtspielen, ist seit acht Pflichtspielen ungeschlagen (7S, 1U) und wird von ihrem Top-Torjäger Artem Dovbyk angeführt.

Cagliari hingegen, auf Rang 14 mit 26 Punkten, hat in den letzten fünf Spielen nur einen Sieg verbuchen können. Unter der Leitung von Davide Nicola kämpft Cagliari gegen den Abstieg und wird sich auf Roberto Piccoli verlassen müssen, um Chancen zu kreieren.

Der Schiedsrichter Marco Piccinini wird das Spiel leiten. AS Rom ist nicht nur aufgrund der jüngsten Form, sondern auch wegen der bisherigen direkten Duelle der klare Favorit.

Daher lautet unser AS Rom Cagliari Wett Tipp heute: “Sieg AS Rom” zu einer Quote von 1,56 bei NEO.bet .

Darum tippen wir bei AS Rom vs Cagliari auf “Sieg AS Rom”:

AS Rom hat die letzten sechs Pflichtspiele in Folge gewonnen und ist seit acht ungeschlagen (7S, 1U).

Cagliari kämpft um den Klassenerhalt und hat in den letzten 5 Spielen nur einmal gewonnen (2U, 2N).

Roma ist in den direkten Duellen in Pflichtspielen historisch überlegen (40S, 28U, 21N), was sich auch auf unseren AS Rom vs Cagliari Tipp auswirkt.

AS Rom vs Cagliari Quoten Analyse:

Für die Begegnung zwischen AS Rom und Cagliari am 16. März 2025 tendieren wir zu einem Sieg der Roma als Wett-Tipp. Die Römer haben eine beeindruckende Siegesserie hinter sich und sind sowohl in der Liga als auch in den direkten Duellen mit Cagliari dominierend. Mit einem Top-Torjäger wie Artem Dovbyk und einer stark besetzten Mannschaft haben sie die besten Chancen, das Spiel zu gewinnen.

Cagliari hingegen war in den letzten fünf Spielen inkonsequent und kämpft gegen den Abstieg. Die Gastgeber sollten daher die Oberhand behalten. Für ein Unentschieden regnet es Quoten von knapp 3,85. Für den Auswärtssieg des Außenseiters spucken die Bookies AS Rom vs. Cagliari Wettquoten von 6,20 aus.

AS Rom - Cagliari Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 1:0 Empoli (A), 2:1 Bilbao (H), 2:1 Como (H), 4:0 Monza (H), 3:2 Porto (H).

Letzte 5 Spiele Cagliari: 1:1 Genua (H), 1:2 Bologna (A), 0:2 Juventus (H), 0:0 Atalanta Bergamo (A), 2:1 Parma (H).

Letzte 5 Spiele AS Rom vs. Cagliari: 0:0 (A), 4:0 (H), 4:1 (A), 1:0 (H), 2:1 (A).

Unser AS Rom - Cagliari Tipp: Sieg AS Rom

Diese Faktoren in der AS Rom gegen Cagliari Prognose machen einen Sieg der Roma zur naheliegendsten Wahl für diese Partie.