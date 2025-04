AS Rom - Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 06.04.2025

SPORT1 Betting 05.04.2025 • 11:00 Uhr AS Rom - Juventus Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Bleiben die Giallorossi weiterhin ungeschlagen?

Unser AS Rom - Juventus Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 06.04.2025 lautet: Die Römer spielen eine sensationelle Rückrunde und dürfen so wieder von der Königsklasse träumen. Auch im Wett Tipp heute gegen den Rekordmeister ist für die AS etwas drin.

Eigentlich wollte sich Claudio Ranieri mit dem Ende der vergangenen Saison in den Ruhestand begeben und nicht mehr als Trainer arbeiten. Das wäre aber ein großer Verlust für den Fußball gewesen, denn der 73-Jährige hatte die Roma im November 2024 übernommen und beweist in der Hauptstadt, was er noch drauf hat.

Unter seiner Führung sind die Giallorossi seit 14 Serie-A-Spielen ohne Niederlage. Diese Serie soll in unserer AS Rom Juventus Prognose ausgebaut werden. Allerdings haben die Gäste aus Turin auch vor kurzem einen Trainerwechsel vorgenommen, der einen Aufschwung verspricht.

Am Ende entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,76 bei NEO.bet für den AS Rom Juventus Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Juventus auf “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”:

Die Roma ist seit 14 Serie-A-Spielen ungeschlagen

Juve hat 4 der letzten 7 Pflichtspiele verloren (3S)

Die Giallorossi haben die vergangenen 6 Liga-Partien alle gewonnen und dabei nur ein Gegentor kassiert

AS Rom vs Juventus Quoten Analyse:

In der Serie-A-Tabelle hat die Alte Dame einen Platz und drei Punkte Vorsprung auf die Römer. Natürlich spielt für die AS Rom vs Juventus Quoten auch der Heimvorteil der Giallorossi eine Rolle.

So gehen die Hausherren bei den Buchmachern, die in großer Anzahl auch Sportwetten mit PayPal ermöglichen, mit einer Höchstquote für einen Heimsieg von 2,50 als leichte Favoriten in die Partie. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Gäste AS Rom gegen Juventus Wettquoten zwischen 3,00 und 3,10.

AS Rom vs Juventus Prognose: Wer knackt die Defensive der Römer?

Die Roma war mit Coach Daniele De Rossi in die Saison gegangen. Mitte September wurde der Trainer aber vor die Tür gesetzt. Auch unter Nachfolger Ivan Juric kam die Mannschaft nicht in die Spur. Der Kroate durfte sich auch lediglich zwölf Partien lang als Cheftrainer der Giallorossi versuchen. Erst mit dem dritten Trainer stellte sich der Erfolg ein. Unter Claudio Ranieri beendeten die Römer mit sechs Siegen in 19 Partien die Hinrunde auf Rang 10. In der Rückrunde sind die Wölfe aber noch ungeschlagen (9S, 2U) und mit 29 Punkten das beste Team.

Die AS stellt auch die beste Abwehr (6) und die drittbeste Offensive (19 Treffer) der zweiten Saisonhälfte. Die Römer haben die letzten sieben Liga-Partien alle gewonnen und dabei nur ein Gegentor kassiert. So pirscht sich die Mannschaft immer weiter an die Champions-League-Ränge heran. Aktuell sind die Gelb-Roten zwei Plätze und vier Punkte hinter den Top 4 zurück. Mit zehn Heimsiegen liegt der Hauptstadt-Verein auf Rang 5 der Heimtabelle. Zehn Dreier im eigenen Stadion werden lediglich von Inter und Napoli (11 Mal) überboten. Eine Enttäuschung gab es allerdings in der Europa League. Die Truppe von Coach Ranieri hatte das Hinspiel daheim gegen Bilbao mit 2:1 gewonnen, schied dann aber im Rückspiel in Unterzahl mit einer 1:3-Pleite im Achtelfinale aus.

In Turin wurde im vergangenen Sommer Thiago Motta, der Bologna in der Vorsaison mit mitreißendem Fußball in die Champions League geführt hatte, als neuer Cheftrainer verpflichtet. Das Experiment wurde am 23. März nach zwei bitteren Niederlagen in Folge, einem 0:4 daheim gegen Atalanta und einem 0:3 in Florenz, allerdings schon wieder beendet. Juventus hatte aber erst am 22. Spieltag unter Motta die erste Pleite in der Liga hinnehmen müssen, bis heute steht die Alte Dame auch lediglich bei drei Pleiten. Kein Kontrahent in der Serie A kommt auf weniger Niederlagen. Mit 13 Unentschieden sind die Bianconeri aber auch die Remis-Könige der Liga und haben viele Punkte liegen gelassen.

Nun soll der neue Coach Igor Tudor den Rekordmeister noch unter die Top 4 der Tabelle führen. Der Rückstand auf Rang 4 beträgt lediglich einen Punkt und einen Zähler. Juve hat die meisten Weißen Westen (15) und die zweitbeste Abwehr (28). Tudor feierte am vergangenen Wochenende mit einem knappen, aber verdienten 1:0 gegen den CFC Genua einen geglückten Einstand. Der neue Coach änderte System und Personalien. Zudem forcierte der Kroate eine Rückkehr zu den Basics. Wirklich überzeugender trat die Mannschaft aber nicht auf. Es hapert weiter am Selbstvertrauen. Das ist ein Grund, warum wir uns beim AS Rom Juventus Tipp gegen die Gäste entscheiden.

AS Rom - Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 1:0 Lecce (A), 1:0 Cagliari (H), 1:3 Athletic Bilbao (A), 1:0 Empoli (A), 2:1 Athletic Bilbao (H)

Letzte 5 Spiele Juventus: 1:0 FC Genua (H), 0:3 AC Florenz (A), 0:4 Atalanta Bergamo (H), 2:0 Hellas Verona (H), 2:4 n.E. Empoli (H)

Letzte 5 Spiele AS Rom vs Juventus: 0:0 (A), 1:1 (H), 0:1 (A), 1:0 (H), 1:1 (A)

In unseren Datenbanken finden sich 196 Duelle zwischen der Roma und Juve. Die Alte Dame führt die Bilanz mit 92 Siegen zu 48 Niederlagen klar an (55U). In der Hauptstadt haben aber die Giallorossi die Nase vorne (36S, 32U, 28N).

Wir nehmen für unsere AS Rom Juventus Prognose vor allem die letzten Aufeinandertreffen unter die Lupe. Die Roma konnte dabei nur eines der letzten neun Spiele gegen die Turiner für sich entscheiden. Im März 2023 gab es einen 1:0-Heimsieg.

In diesem Zeitraum feierten die Bianconeri vier Siege, bei vier Remis. Die letzten beiden Kräftemessen endeten mit einer Punkteteilung. Auf ein 1:1 am 35. Spieltag der vergangenen Saison folgte im Hinspiel 2024/25 ein torloses Remis.

In sieben der letzten acht Duelle zwischen beiden Teams fielen nie mehr als zwei Tore. Zudem treffen hier die zweitbeste Abwehr der Serie A und die beste Defensive der Rückrunde aufeinander.

AS Rom vs Juventus: Die möglichen Aufstellungen

Startelf AS Rom: Svilar - Mancini, Hummels, Ndicka - El Shaarawy, Koné, Cristante, Angelino - Soulé, Pellegrini - Dovbyk

Ersatzbank AS Rom: Gollini, De Marzi, Celik, Nelsson, Salah-Eddine, Baldanzi, Pisilli, Paredes, Sangarè, Gourna-Douath, Shomurodov

Startelf Juventus: Di Gregorio - Kalulu, Veiga, Kelly - Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie - Conceicao, Yildiz - Vlahovic

Ersatzbank Juventus: Perin, Pinsoglio, Costa, Cambiaso, Rouhi, Savona, Douglas Luiz, Weah, Koopmeiners, Mbangula, Kolo Muani

Natürlich gibt es bei der AS Rom gegen Juventus Prognose auch diverse Ausfälle zu vermelden.

Die Hausherren müssen ohne Saelemaekers, Abdulhamid, Dybala und Rensch auskommen. Bei den Gästen fallen Milik, Bremer, Cabal und Gatti aus.

Unser AS Rom - Juventus Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Die Juve-Fans dürfen hoffen. Der Auftakt unter dem neuen Coach ist geglückt. Zudem gehörte die Roma in den vergangenen Jahren zu den Lieblingsgegnern der Turiner, doch am Sonntag ist aus unserer Sicht nicht mehr als ein Punkt drin, denn die Giallorossi sind das stärkste Team in der Rückrunde und eilen in der Serie A mit einer extrem starken Defensive um Mats Hummels von Sieg zu Sieg.

Die letzte Pleite in der Liga setzte es Mitte Dezember in Como. Die letzte Heimniederlage ist noch länger her (2. Dezember gegen Bergamo). Die Alte Dame hat mit dem knappen und holprigen Heimsieg gegen Genua noch keine Argumente für eine wirkliche Trendwende geliefert.