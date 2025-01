AS Rom - Lazio Rom Tipp, Prognose & Quoten | 05.01.2025

SPORT1 Betting 04.01.2025 • 11:00 Uhr AS Rom - Lazio Rom Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Ein untypisches Derby della Capitale?

Unser AS Rom - Lazio Rom Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 05.01.2025 lautet: Mit Claudio Ranieri an der Seitenlinie haben die Giallorossi ihre Heimstärke zurückgewonnen. Im Wett Tipp heute fordern die Gastgeber ihren Erzrivalen zu einem torreichen Duell heraus.

Unsere AS Rom Lazio Rom Prognose passt so gar nicht ins Bild der letzten Stadtderbys. In den fünf vorangegangenen Aufeinandertreffen der beiden Teams aus Rom ist nie mehr als ein einziger Treffer gefallen. Im AS Rom Lazio Rom Wett Tipp heute springen die beiden Mannschaften aber über diese Marke locker hinweg.

Lazio kämpft in dieser Spielzeit um die Meisterschaft (4.) und hat die drittbeste Angriffsreihe der Serie A auf dem Feld (33 Tore). Die Gastgeber haben sich in den letzten Wochen ein wenig aus ihrer Krise befreit und vor allem im eigenen Stadion überzeugt. Wir zählen auf die beiden Angriffsreihen im Derby della Capitale und spielen bei Bet365 eine Quote von 1,96 für “Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Lazio Rom auf “Über 2,5 Tore”:

Nur Atalanta Bergamo (34,2 xG) und Inter Mailand (34,0 xG) haben mehr erwartbare Tore als Lazio Rom (29,9 xG) erzielt.

Zu Hause erzielte AS Rom in den letzten 4 Pflichtspielen jeweils “Über 2,5 Tore”.

4 der letzten 6 Pflichtspiele von AS Rom enthielten mindestens 3 Tore.

AS Rom vs Lazio Rom Quoten Analyse:

Drei der vier vorangegangenen Stadt-Derbys hielten das bessere Ende für die gastgebende Mannschaft bereit. Daran scheinen auch die AS Rom Lazio Rom Wettquoten angelehnt worden zu sein. Zu Hause erhalten die Giallorossi etwas überraschend die niedrigeren Siegquoten bis 2,60.

In der Tabelle rangieren die Gastgeber (20) allerdings 15 Zähler hinter ihrem Erzrivalen (35). Das Derby della Capitale ist insgesamt nur schwer zu prognostizieren, weshalb eine Wette ohne Einzahlung selten mehr Sinn ergeben hat, als in dieser Paarung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AS Rom vs Lazio Rom Prognose: Trendwende

Die Qualifizierung für das europäische Geschäft wird der AS Roma in dieser Saison über die Liga vermutlich nicht gelingen. Auf dem zehnten Tabellenplatz liegend (20 Punkte) fehlen den Hausherren bereits jetzt zwölf Zähler auf Juventus an Position sechs (32 Punkte).

Noch vor wenigen Wochen drohte den Giallorossi ein Jahr im Tabellenkeller, doch der zweite Trainerwechsel der Saison hat endlich zu einer Verbesserung in den Resultaten geführt. Claudio Ranieri musste aber ebenfalls erst eine kleine Durststrecke überstehen, ehe seine taktischen Kniffe gegriffen haben.

Nach drei sieglosen Pflichtspielen zum Auftakt gelang “La Magica” jedoch ein befreiender 4:1-Sieg gegen Lecce. Dieser Erfolg brachte die Wende und schenkte den Hausherren zusätzlich ihre verloren gegangene Heimstärke zurück.

Im AS Rom vs. Lazio Rom Tipp ist die positive Entwicklung der Gastgeber von hoher Bedeutung. Zu Hause gewannen die Giallorossi zuletzt vier Pflichtspiele in Serie und erzielten jeweils “Über 2,5 Tore”.

AS Rom - Lazio Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 1:1 AC Milan (A), 5:0 Parma (H), 4:1 Sampdoria (H), 0:2 Como (A), 3:0 Braga (H).

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 1:1 Atalanta Bergamo (H), 2:1 Lecce (A), 0:6 Inter Mailand (H), 3:1 Ajax Amsterdam (A), 1:0 Neapel (A).

Letzte 5 Spiele AS Rom vs. Lazio Rom: 1:0 (H), 0:1 (A), 0:0 (A), 0:1 (A), 0:1 (H).

Können die Hausherren wieder einen Sturmlauf im eigenen Stadion anzetteln? Ausgeschlossen ist das nicht und “AS Rom über 1,5 Tore” wäre mit einer Quote von 2,35 ein passendes Ziel für diesen Interwetten Bonus .

Zusätzlich würden zwei Treffer der Hausherren unserem eigentlichen AS Rom vs. Lazio Rom Tipp extrem gut tun. Gegentore für die Giallorossi sind eigentlich fest eingeplant. Zuletzt kassierte AS Rom in sieben von acht Ligaspielen mindestens einen Gegentreffer.

Somit besteht durchaus die Möglichkeit, dass Lazio Rom ebenfalls mindestens zwei Tore erzielt. Die Gäste treten mit der drittbesten erwartbaren Angriffsreihe der Serie A an (29,9 xG).

Die Adler erspielten sich ligaweit die drittmeisten Großchancen (53) und sind mit 1,8 erzielten Toren pro Spieltag eine Top-3 Offensive im italienischen Oberhaus.

Darüber hinaus traten die Gäste bislang extrem effektiv vor dem gegnerischen Kasten auf. Lazio wandelte 13,5 Prozent der abgegebenen Schüsse in einen Treffer um - ein Top-4 Wert innerhalb der Serie A!

So seht ihr AS Rom - Lazio Rom im TV oder Stream:

05. Januar 2025, 20.45 Uhr, Olympiastadion, Rom

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Darüber hinaus konnte sich Mile Svilar im Kasten der Gastgeber nicht immer vorteilhaft präsentieren. Der 25-Jährige parierte bisher nicht mehr als 69,2 Prozent der Bälle, die auf sein Tor geflogen sind (8.).

Damit liegt seine Quote dennoch deutlich über dem Wert von Gäste-Torhüter Ivan Provedel. Ligaweit hat kein Stamm-Torhüter eine schwächere Rate an gehaltenen Bällen als der Keeper im Gäste-Tor (54,5 Prozent).

AS Rom vs Lazio Rom: Die möglichen Aufstellungen

Startelf AS Rom: Svilar, Mancini, Ndicka, Hummels, Saelemaekers, Kone, Pisilli, Paredes, Angelino. Dybala, Dovbyk

Ersatzbank AS Rom: De Marzi, Marin, Hermoso, Dahl, Sangare, Abdulhamid, Celik, Le Fee, Zalewski, Baldanzi, Pelligrini, El Shaarawy, Soule, Shomurodov

Startelf Lazio Rom: Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares, Guendouzi, Rovella, Tchaouna, Dele-Bashiru, Zaccagni, Taty Castellanos

Ersatzbank Lazio Rom: Furlanetto, Mandas, Gigot, Luca Pellegrini, Castrovilli, Isaksen, Dia

Die Schwächen zwischen den Pfosten werden die Offensivspieler beider Mannschaften für sich nutzen können. Vor allem auf Paulo Dybala solltet ihr ein Auge werfen. Der Argentinier blühte zuletzt wieder auf.

Gegen Parma war Dybala an drei von fünf Treffern direkt beteiligt (2 Tore, 1 Torvorlagen) und gegen den AC Milan erzielte der Argentinier das einzige Tor und schenkte seinem Team dadurch einen Punktgewinn (1:1).

Unser AS Rom - Lazio Rom Tipp: Über 2,5 Tore

Anders als in den letzten Jahren erwarten wir ein torreiches Derby della Capitale, das mindestens drei Treffer hervorbringt. Das gab es zuletzt am 20. März 2022, als die Giallorossi ihr Heimspiel gegen Lazio mit 3:0 für sich entschieden haben.