AS Rom - Neapel Tipp, Prognose & Quoten | 02.02.2025

SPORT1 Betting 01.02.2025 • 11:00 Uhr AS Rom - Neapel Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Stellt AS Rom den Anschluss an die Top 6 wieder her?

Unser AS Rom - Neapel Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 02.02.2025 lautet: Im Wett Tipp heute schrauben zwei formstarke Teams die Anzahl der Treffer in die Höhe und sorgen für ein spannendes Top-Duell.

Claudio Ranieri sei Dank! Seit der Rückkehr des 73-Jährigen zur Roma sind die Giallorossi in bestechender Form. Teil unserer AS Rom Neapel Prognose sind zwei der vier besten Mannschaften der vergangenen zehn Spieltage. Die Partenopei nehmen es seit Wochen mit nahezu jeder Mannschaft auf und holten zuletzt sieben Liga-Siege in Serie.

Beide Teams erzielten an den vier vorangegangenen Spieltagen jeweils „Über 1,5 Tore“. Setzt mindestens eine Mannschaft diesen Trend fort, stehen die Chancen auf einen erfolgreichen AS Rom Neapel Wett Tipp heute recht gut. Wir platzieren eine Wette auf „Über 2,5 Tore“ und peilen den 1,97-fachen Gewinn bei Interwetten an.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Neapel auf „Über 2,5 Tore“:

AS Rom und Neapel haben an den letzten 4 Spieltagen jeweils „Über 1,5 Tore“ erzielt.

AS Rom erzielte in 5 der letzten 6 Liga-Heimspiele „Über 1,5 Tore“.

AS Rom erzielte pro Heimspiel 2,09 Tore, Neapel jubelte in der Ferne durchschnittlich über 1,82 Treffer.

AS Rom vs Neapel Quoten Analyse:

Das Olimpico di Roma hat sich unter Claudio Ranieri wieder zu einer kaum einnehmbaren Festung entwickelt. Gefärbt durch vier Liga-Heimsiege in Serie fallen die AS Rom Neapel Quoten weniger deutlich aus, als es das Bild der Tabelle ermöglichen würde.

Gewinnt die Roma, wie unter der Woche gegen Frankfurt (2:0), stehen euch auch bei den deutschen Wettanbietern Quoten bis 3,15 zur Verfügung. Wechselt ihr die Seiten der AS Rom Neapel Wettquoten, habt ihr die Chance auf einen 2,40-fachen Gewinn.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AS Rom vs Neapel Prognose: Napoli als Titelanwärter

Antonio Conte ist ein Spezialist für die Serie A. Sein Spielstil ist auf Erfolg geeicht und brachte ihm als Trainer bereits vier Scudetti im italienischen Oberhaus ein. Zusätzlich bewies Conte durch seinen Premier-League-Titel mit Chelsea (2016/17), dass seine Fähigkeiten auch fernab der Heimat geschätzt werden.

Für seinen Einstieg bei SSC Neapel benötigte der 55-Jährige keine Eingewöhnungszeit. Stattdessen führten die Partenopei fast durchgehend das Tableau an und sind als echter Titelanwärter einzuschätzen.

Conte schenkt dem Ballbesitz nicht mehr Beachtung als notwendig. Acht Teams hatten bis jetzt durchschnittlich mehr Ballbesitz als Neapel (53,1 Prozent). Erfolgreichen Fußball spielen die Gli Azzurri dennoch. Die aktuelle Siegesserie von sieben Liga-Spielen sollte aussagekräftig genug sein.

Jüngst überwand der Tabellenführer seine Top-Spiel-Phobie und gewann sowohl gegen Atalanta Bergamo (3:2) als auch Juventus Turin (2:1) einen Schwergewichtskampf über mindestens drei Treffer. Ein erstes Indiz für uns, den AS Rom vs. Neapel Tipp auf „Über 2,5 Tore“ abzugeben.

AS Rom - Neapel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 2:1 Udinese (A), 0:1 Alkmaar (A), 3:1 Genua (H), 2:2 Bologna (A), 2:0 Lazio Rom (H).

Letzte 5 Spiele Neapel: 2:1 Juventus (H), 3:2 Atalanta Bergamo (A), 2:0 Hellas Verona (H), 3:0 Florenz (A), 1:0 Venedig (H).

Letzte 5 Spiele AS Rom vs. Neapel: 0:1 (A), 2:2 (A), 2:0 (H), 1:2 (A), 0:1 (H).

Weitere Anzeichen für mindestens drei Treffer in dieser Begegnung liefert die Roma. Zu Hause gewannen die Giallorossi zuletzt vier Liga-Spiele in Folge. Am Ende dieser Paarungen hatte die Ranieri-Elf jeweils zwei oder mehr Tore erzielt (insgesamt 14).

Die Offensivabteilung der Hausherren hinterließ seit der Einstellung von Claudio Ranieri einen extrem positiven Eindruck und sollte stark genug sein, die durchschnittlich 2,09 erzielten Tore pro Heimspiel auch gegen Neapel bestätigen zu können.

Obwohl wir in der AS Rom vs. Neapel Prognose von zwei der besten Defensiven dieser Saison sprechen, trauen wir beiden Mannschaften zwei Treffer in diesem Aufeinandertreffen zu.

Fünf der sieben vorangegangenen Liga-Spiele des Tabellenführers versorgten das Publikum mit „Über 2,5 Toren“. Selbiges gilt für vier der letzten sechs Begegnungen der Giallorossi innerhalb der Serie A.

Conte verlässt sich wie schon bei vielen vorherigen Stationen auf die Qualitäten von Romelu Lukaku. Der bullige Mittelstürmer genießt höchstes Vertrauen von seinem Trainer und zahlt es regelmäßig mit Toren zurück. Seine 15 Scorerpunkte (9 Tore, 6 Torvorlagen) sind ligaweit der viertbeste Wert.

So seht ihr AS Rom - Neapel im TV oder Stream:

02. Februar 2025, 20.45 Uhr, Olympiastadion Rom, Rom

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Auf der Gegenseite hat Artem Dovbyk seine anfänglichen Schwierigkeiten längst beiseite gelegt. Der letztjährige Torschützenkönig der spanischen Primera Division hat in drei aufeinanderfolgenden Liga-Spielen getroffen und insgesamt acht Saisontore erzielt.

Allein die Qualitäten dieser beiden Angreifer in Verbindung mit ihren aktuellen Formkurven würden den AS Rom gegen Neapel Tipp auf „Beide Teams treffen“ rechtfertigen. Wir zeigen euch, wie eine Anmeldung bei ODDSET online funktioniert, sodass ihr die Quote von 1,77 nutzen könnt.

AS Rom vs Neapel: Die möglichen Aufstellungen

Startelf AS Rom: Svilar - Ndicka, Hummels, Mancini, Saelemaekers, Paredes, Kone, Angelino, Dybala, Pellegrini, Dovbyk

Ersatzbank AS Rom: Maraccini, De Marzi, Abdulhamid, Celik, Cristante, Pisilli, Zalewski, Baldanzi, El Shaarawy, Soule, Shomurodov

Startelf Neapel: Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola, McTominay, Lobotka, Anguissa, Politano, Lukaku, Neres

Ersatzbank Neapel: Contini, Scuffet, Marin, Mazzocchi, Gilmour, Billing, Hasa, Ngonge, Raspadori, Giovanni Simeone

Rom (32,59 xG) und Neapel (32,43 xG) hatten bislang Torchancen, die zu einer ähnlichen Anzahl an erwartbaren Toren geführt haben. Ebenso erlebten beide Teams zuletzt womöglich ihre beste Phase der bisherigen Saison.

Wir erwarten in der AS Rom vs. Neapel Prognose ein enorm spannendes Duell, das sich in beide Richtungen entwickeln kann. Das wäre typisch für diese Begegnung, da sechs der sieben vorangegangenen Aufeinandertreffen mit maximal einem Tor Differenz endeten.

Unser AS Rom - Neapel Tipp: Über 2,5 Tore

Die Roma hat sich rechtzeitig in die richtige Verfassung gebracht, um für Neapel eine echte Herausforderung darzustellen. Dank der zurückgekehrten Heimstärke sowie der neuen Explosivität im Angriff trauen wir den Giallorossi, ebenso wie Neapel, mindestens zwei Tore zu.