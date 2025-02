Aston Villa - Tottenham Tipp, Prognose, Quoten 09.02.2025

Unser Aston Villa - Tottenham Sportwetten Tipp zum FA Cup Spiel am 09.02.2025 lautet: Das Team aus Birmingham wird von den Buchmachern als Favorit auf den Sieg und den Aufstieg gesehen. Im Wett Tipp heute schließen wir uns der Meinung aufgrund der durchwachsenen Saison der Spurs an.

Am 9. Februar 2025 treffen Aston Villa und Tottenham in der 4. Runde des spannenden FA Cups aufeinander. Die Begegnung findet im ehrwürdigen Villa Park statt. Aston Villa geht etwas überraschend als Favorit ins Spiel. Trotz einer wechselhaften Form (1S, 2U, 2N) in den letzten fünf Pflichtspielen haben die Villans in letzter Zeit starke Offensivleistungen gezeigt, einschließlich eines 4:2-Siegs gegen Celtic Glasgow, was sich auf unsere Aston Villa Tottenham Prognose auswirkt.