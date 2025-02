Atalanta Bergamo - Bologna Tipp, Prognose, Quoten 4.2.25

Unser Atalanta Bergamo - Bologna Sportwetten Tipp zum Coppa Italia Spiel am 04.02.2025 lautet: Beide Teams haben sich fürs Viertelfinale in der Coppa Italia viel vorgenommen. Im Wett Tipp heute wird das Heimteam zwar favorisiert, Tore sollten aber beiden Mannschaften gelingen.

Am 4. Februar 2025 um 21:00 Uhr treffen Atalanta Bergamo und Bologna im Viertelfinale der Coppa Italia aufeinander. Dieses Spiel verspricht ein spannender Showdown zu werden, da beide Teams in guter Form sind. Das Heimteam ist in der Atalanta Bergamo Bologna Prognose der Favorit, während Bologna bei den Buchmachern als Außenseiter gilt.