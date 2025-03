Atalanta Bergamo - Inter Mailand Tipp, Prognose 16.3.2025

SPORT1 Betting 15.03.2025 • 11:00 Uhr Atalanta Bergamo - Inter Mailand Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Kann Atalanta den Spitzenreiter stürzen?

Unser Atalanta Bergamo - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 16.03.2025 lautet: Die Nerazzurri thronen weiterhin an der Spitze der Serie A, doch der Druck der Konkurrenz wird weiterhin aufrechterhalten, auch von Atalanta. Im Wett Tipp heute tragen sich beide Teams in die Torschützenliste ein.

Am 16. März 2025 um 20:45 Uhr steht ein spannendes Duell in der Serie A bevor: Atalanta Bergamo empfängt Inter Mailand im Gewiss Stadium. Diese Partie des 29. Spieltags ist von großer Bedeutung, da beide Teams um die Spitzenplätze kämpfen. Atalanta (3. Platz, 58 Punkte) trifft auf den Tabellenführer Inter (61 Punkte).

Schiedsrichter Davide Massa wird das Spiel leiten und wie wir voraussichtlich einige Tore in der Atalanta Bergamo Inter Mailand Prognose sehen. Wichtige Statistiken: Inters starke Offensive erzielte in 93 Prozent der Spiele Tore, während Atalanta in dieser Saison durchschnittlich in 86 Prozent Treffer gelangen.

Daher lautet unser Atalanta Bergamo Inter Mailand Wett Tipp heute: “Beide Teams treffen” zu einer Quote von 1,70 bei Winamax .

Darum tippen wir bei Atalanta Bergamo vs Inter Mailand auf “Beide Teams treffen”:

Beide Teams haben in den letzten 5 Pflichtspielen durchschnittlich 2 Tore pro Spiel erzielt.

Die Nerazzurri haben in 93 Prozent ihrer Spiele in dieser Saison ein Tor erzielt, Atalanta in 86 Prozent, was unserem Atalanta Bergamo vs Inter Mailand Tipp hilft.

Atalanta hat in 4 der letzten 5 Pflichtspiele eine Weiße Weste behalten, was ihre defensive Stabilität unterstreicht, aber auch offensive Stärke zeigt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Atalanta Bergamo vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Dieser Tipp wurde aufgrund der beeindruckenden Offensivleistungen beider Teams und der starken letzten Ergebnisse gewählt. Laut Statistiken hat Inter Mailand in 93 Prozent ihrer Spiele getroffen und Atalanta hat in den letzten Spielen ebenfalls regelmäßig Tore erzielt. Bei einem Blick in die Sportwetten Apps kann man am 1x2-Markt ziemlich ausgeglichene Werte erkennen, da es für den Heimsieg Atalanta Bergamo Inter Mailand Quoten von 2,55 gibt.

Sollte sich der Tabellenführer durchsetzen, gibt es sogar höhere Atalanta Bergamo vs. Inter Mailand Wettquoten von 2,75. Ein Unentschieden wirft Werte rund um 3,35 ab, die ihr unter anderem auch bei den Wettanbietern mit schneller Auszahlung anspielen könnt.

Atalanta Bergamo - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo: 4:0 Juventus (A), 0:0 Venezia (H), 5:0 Empoli (A), 1:3 Brügge (H), 0:0 Cagliari (H).

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 2:1 Feyenoord (H), 3:2 Monza (H), 2:0 Feyenoord (A), 1:1 Neapel (A), 2:0 Lazio Rom (H).

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo vs. Inter Mailand: 0:2 (N), 0:4 (A), 0:4 (A), 1:2 (H), 2:3 (A).

Unser Atalanta Bergamo - Inter Mailand Tipp: Beide Teams treffen

Mit diesen Faktoren bei der Atalanta Bergamo gegen Inter Mailand Prognose im Hinterkopf ist es wahrscheinlich, dass beide Teams mindestens einmal das Netz finden werden.