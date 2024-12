Atalanta Bergamo - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten

SPORT1 Betting 09.12.2024 • 11:59 Uhr Atalanta Bergamo - Real Madrid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wurde Real Madrid zu früh abgeschrieben?

Unser Atalanta Bergamo - Real Madrid Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 10.12.2024 lautet: Zu Gast beim aktuellen Tabellenführer der Serie A bekommt Real Madrid Probleme im Wett Tipp heute.

Fünf Spieltage sind in der Königsklasse bereits absolviert. Bis jetzt lag Atalanta noch zu keinem Zeitpunkt in Rückstand. Gian Piero Gasperini und seine Mannschaft haben in unserer Atalanta Bergamo Real Madrid Prognose gute Aussichten darauf, erneut einen Rückstand zu verhindern.

Bei den Königlichen werden Vinicius Junior und Rodrygo im Kader zurückerwartet, ein Startelf-Einsatz kommt für die beiden Brasilianer jedoch vermutlich zu früh. Unseren Atalanta Bergamo Real Madrid Wett Tipp heute geben wir bei Bet365 auf eine Quote von 1,77 für “Real Madrid Unter 1,5 Tore” ab.

Darum tippen wir bei Atalanta Bergamo vs Real Madrid auf “Real Madrid Unter 1,5 Tore”:

Atalanta Bergamo ließ in 5 Champions-League-Spielen erst ein Gegentor zu.

Atalanta Bergamo erlaubte bisher die wenigsten erwartbaren Gegentore (3,1 xGA).

Real Madrid erzielte in 2 CL-Auswärtsspielen noch kein Tor.

Atalanta Bergamo vs Real Madrid Quoten Analyse:

Die Königsklasse hat in dieser Woche ein echtes Highlight-Spiel auf dem Programm stehen, dafür sprechen auch die Atalanta Bergamo Real Madrid Quoten. Beide Mannschaften bringen euch im Falle eines Sieges mehr als den 2,50-fachen Gewinn.

Umso wichtiger ist eine tiefergehende Analyse zu dieser Paarung und ein genauer Blick auf die Atalanta Bergamo Real Madrid Wettquoten. Mit einer Gratiswette können wir uns eine Wette auf die Gastgeber sehr gut vorstellen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Atalanta Bergamo vs Real Madrid Prognose: Eine elitäre Defensive

Seit 2016 trägt Atalanta Bergamo die DNA von Gian Piero Gasperini in sich und wurde im Laufe der vergangenen Jahre zu einer echten Top-Mannschaft im europäischen Spitzenfußball. Letztes Jahr gewannen die Bergamasken bereits die Europa League, dieses Jahr soll ein tiefer Run in der Königsklasse gelingen.

Nach fünf absolvierten Spieltagen lag Atalanta Bergamo noch keine Sekunde zurück, ist in der Folge ungeschlagen und rangiert im Tableau der Champions League an fünfter Stelle (11 Punkte).

Weit dahinter findet ihr erst das Emblem von Real Madrid. Die Königlichen sind ziemlich schwach in die neue Spielzeit der Champions League gestartet und haben erst sechs Punkte gesammelt (24.).

Die Verteidigung der Madrilenen ist zu einem echten Problem geworden und stellt auch eine Gefahr im Atalanta Bergamo Real Madrid Tipp dar. Mit 9,9 erwartbaren Gegentoren muss das Team von Carlo Ancelotti mit einer der sieben schwächsten erwartbaren Hintermannschaften zurechtkommen.

Atalanta Bergamo - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo: 2:1 AC Milan (H), 2:0 AS Rom (A), 6:1 Young Boys (A), 3:1 Parma (A), 2:1 Udinese (H).

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 3:0 Girona (A), 1:2 Athletic Bilbao (A), 2:0 Getafe (H), 0:2 Liverpool (A), 3:0 Leganes (A).

Letzte Spiele Atalanta Bergamo vs. Real Madrid: 0:2 (A), 1:3 (A), 0:1 (H).

Womöglich sollten sich “Los Blancos” ein wenig von der Spielweise der Gastgeber abschauen. Atalanta erlaubte am vergangenen Spieltag erst das erste Gegentor in der Königsklasse (6:1 vs. YB), blieb zuvor in vier aufeinanderfolgenden CL-Begegnungen aber ohne Gegentreffer.

Der Wille zur Arbeit gegen den Ball ist das Mindeste, was Gasperini von seinen Schützlingen erwartet und auch in jedem Pflichtspiel bekommt, wohl auch in der Atalanta Bergamo gegen Real Madrid Prognose. Kein anderes Team erlaubte in der Königsklasse weniger erwartbare Gegentreffer als “La Dea” (3,1 xGA).

Auf Seiten der Königlichen kehren Vinicius Junior und Rodrygo aller Voraussicht nach in den Kader zurück. Nach ihren Verletzungen könnte ein Startelf-Einsatz gegen Atalanta für die beiden Brasilianer allerdings noch zu früh sein.

Damit fehlt Carlo Ancelotti sein bester Torschütze (Vinicius Junior: 12 Tore in allen Wettbewerben). Das könnte den amtierenden Champions-League-Sieger daran hindern, das erste Auswärtstore dieser CL-Saison zu erzielen. Geht ihr gerne ein kalkuliertes Risiko ein, raten wir zum Atalanta Bergamo vs. Real Madrid Tipp “Real Madrid Unter 0,5 Tore”, für den ihr mit diesem Interwetten Bonus eine Quote von 4,40 spielen könnt.

So seht ihr Atalanta Bergamo - Real Madrid im TV oder Stream:

10. Dezember 2024, 21 Uhr, Gewiss Stadium, Bergamo

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Real Madrid erzielte weder gegen Lille (0:1) noch zu Gast an der Anfield Road (0:2 vs. Liverpool) ein Auswärtstor. Inklusive der 1:3-Pleite im eigenen Stadion gegen AC Milan blieb die Ancelotti-Elf in drei der letzten vier CL-Partien bei “Unter 1,5 Toren” stehen.

Dabei wären laut den erwartbaren Toren des spanischen Vertreters (12,2 xG) wesentlich mehr Treffer möglich gewesen. Atalanta Bergamo kann mit der Feuerkraft der Gäste allerdings mithalten (11,0 xG).

Atalanta Bergamo vs Real Madrid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Atalanta Bergamo: Carnesecchi - Kolasinac, Hien, Kossounou, Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri, Pasalic, De Ketelaere, Retegui

Ersatzbank Atalanta Bergamo: Rossi, Rui Patricio, Tolou, Djimsiti, Godfrey, Scalvini, Sulemana, Brescianini, Palestra, Zaniolo, Lookman

Startelf Real Madrid: Courtois - Vazquez, Tchouameni, Rüdiger, Fran Garcia, Valverde, Dani Ceballos, Güler, Bellingham, Modric, Mbappe

Ersatzbank Real Madrid: Lunin, Mestre, Raul Asencio, Vallejo, Mendy, Diaz, Yanez, Endrick

Bis jetzt haben die Madrilenen an jedem Spieltag der Königsklasse mindestens ein Gegentor kassiert. Die letzten drei Begegnungen im stärksten europäischen Wettbewerb beendete Real Madrid jeweils mit mindestens zwei Gegentreffern.

Zu Gast in Bergamo treten die Königlichen in der Atalanta Bergamo vs Real Madrid Prognose nicht nur gegen den aktuellen Tabellenführer der Serie A, sondern ebenso gegen die stärkste Offensive des italienischen Spitzenfußballs an (38 Tore in 15 Liga-Spielen).

Unser Atalanta Bergamo - Real Madrid Tipp: Real Madrid Unter 1,5 Tore

Die Bergamasken hatten in dieser Spielzeit noch keine echte Schwächephase. Sowohl in der Serie A als auch in der Champions League zählen die Gastgeber zu den stärksten Teams im Wettbewerb, die mit ihrer fantastischen Defensivarbeit jeden Gegner lahm legen können.