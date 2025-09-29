Atletico Madrid - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 30.09.2025

SPORT1 Betting 29.09.2025 • 18:00 Uhr Atletico Madrid - Frankfurt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Kann die SGE den Favoriten ärgern?

Unser Atletico Madrid - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 30.09.2025 lautet: Im Wett Tipp heute trauen die Buchmacher der Eintracht zu Gast bei den Colchoneros nicht allzu viel zu. Unter Umständen ist für die Hessen aber wenigstens ein Punkt drin.

Die Eintracht hat in der diesjährigen Ligaphase der Champions League ein schweres Programm erwischt. Nur gut, dass es zum Auftakt daheim gegen Galatasaray einen klaren 5:1-Sieg gab. Doch am 2. Spieltag wartet mit dem Auswärtsspiel bei Atletico Madrid eine schwere Hürde auf die Hessen.

Das bestätigen vor dem Spiel am Dienstagabend auch die Quoten der Atletico Madrid Frankfurt Prognose. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis wie die Buchmacher und spielen mit einer Quote von 1,87 bei Bwin den Atletico Madrid Frankfurt Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1/x & Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Atletico Madrid vs Frankfurt auf “Doppelte Chance 1/x & Über 2,5 Tore”:

Atletico hat 9 der letzten 10 Heimspiele in der Königsklasse gewonnen

Die Colchoneros sind seit 14 internationalen Duellen in Madrid gegen deutsche Teams ohne Niederlage

Die Rot-Weißen sind noch nie mit 2 Niederlagen in eine CL-Saison gestartet

Atletico Madrid vs Frankfurt Quoten Analyse:

Der Heimvorteil spricht für die Colchoneros. Auch bei der Qualität haben die Spanier mit 627 Mio. Euro zu 324 Mio. Euro die Nase vorne. So fallen die Atletico Madrid vs Frankfurt Quoten der Wettanbieter mit deutscher Lizenz recht deutlich aus.

Für einen Heimsieg ist nicht mehr als 1,60 drin. Dafür wird ein Erfolg der Gäste mit Atletico Madrid gegen Frankfurt Wettquoten zwischen 5,00 und 5,25 belohnt. Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Atletico Madrid vs Frankfurt Prognose: Welches Gesicht zeigt die Eintracht am 2. CL-Spieltag?

Die Mannschaft von Coach Diego Simeone war trotz großer Ausgaben auf dem Transfermarkt nicht gut in die neue Saison gekommen und blieb in Spanien zum Ligaauftakt dreimal sieglos. Zudem setzte es ein 2:3 in Liverpool am ersten CL-Spieltag. Doch inzwischen sind die Colchoneros in der Spur. Das Highlight war der furiose 5:2-Sieg am Wochenende daheim im Derby gegen den Nachbarn Real Madrid. Erstmals seit 1950 haben die Rot-Weißen so viele Tore gegen den großen Rivalen erzielt. Die Königlichen kamen trotz eines Ballbesitzes von 63 Prozent nur auf einen xGoals-Wert von 0,66.

So ist Atletico in der Tabelle auf Rang 5 geklettert, hat aber schon sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer Barcelona. Nun soll die gute Form auch mit in die Königsklasse genommen werden. Noch nie starteten die Matratzenmacher mit zwei Niederlagen in eine Champions-League-Saison. Auch ist Atleti international sehr heimstark. Neun der letzten zehn CL-Heimspiele wurden gewonnen (1N). Seit der Saison 2023/24 hat kein Teilnehmer in der Königsklasse prozentuell mehr Heimspiele gewonnen als die Madrilenen (90%). In La Liga kassierte Atletico in der vergangenen Spielzeit ebenfalls lediglich eine Heimpleite.

1:3 in Leverkusen, 5:1 gegen Galatasaray, 3:4 gegen Union Berlin und 6:4 in Gladbach, die Spiele der Eintracht in den letzten Wochen stehen für viel Spektakel, aber auch für wechselhafte Leistungen. Und nun stehen schwere Duelle gegen Atletico Madrid und die Bayern an. 70 Minuten lang hatte Frankfurt am Wochenende in Mönchengladbach mit einer Kombination aus starkem Pressing sowie spielerischer Leichtigkeit alles im Griff und mit 6:0 geführt. Doch die vier Gegentore der eigentlich schon mausetoten Fohlen-Elf ab der 72. Minute waren ein kleiner Stimmungsdämpfer

Elf Gegentreffer in den jüngsten drei Ligaspielen sind einfach zu viel, sprechen aber für unseren Atletico Madrid Frankfurt Tipp. Ein Alarmzeichen sind auch die durchweg schwachen Leistungen der Einwechselspieler. Am ersten Spieltag der Königsklasse war das 5:1 daheim gegen Galatasaray der höchste Europapokal-Sieg für die Hessen seit April 1960 und einem 6:1 gegen die Rangers. Mit einem Durchschnittsalter von 24 Jahren und 154 Tagen stellte die SGE am ersten CL-Spieltag das jüngste Team aller 36 Teilnehmer. Gegen spanische Vereine hat die Eintracht eine positive Bilanz (6S, 3U, 2N).

Atletico Madrid - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 5:2 Real Madrid (H), 3:2 Rayo Vallecano (H), 1:1 RCD Mallorca (A), 2:3 Liverpool (A), 2:0 Villarreal (H)

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 6:4 Gladbach (A), 3:4 Union Berlin (H), 5:1 Galatasaray (H), 1:3 Leverkusen (A), 3:1 Hoffenheim (A)

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid vs Frankfurt: 0:1 (A), 1:2 (H)

Am Dienstag treffen beide Vereine zum dritten Mal aufeinander. Da das erste Duell aus der Saison 1975/76 und dem Pokal der Pokalsieger stammt, hat es für unsere Atletico Madrid Frankfurt Prognose keine große Bedeutung.

Damals gewann die Eintracht allerdings beide Spiele, mit 2:1 auswärts und 1:0 daheim. Seit einem 0:1 daheim gegen den BVB im Oktober 1996 ist Atletico Madrid in 14 Heimspielen gegen deutsche Mannschaften ungeschlagen (10S, 4U).

Julian Alvarez ist aktuell in absoluter Topform. Der Argentinier von Atletico kommt in sieben La-Liga-Partien dieser Saison auf sechs Tore und eine Vorlage. Auch im Heimspiel gegen die Eintracht muss man den Weltmeister auf dem Zettel haben.

Für den Atletico Madrid Frankfurt Tipp “Alvarez trifft” liefert uns NEO.bet eine Quote von 2,08. Neu- und Bestandskunden des Anbieters sollten sich vor ihrer Wette den aktuellen NEO.bet Promotion Code nicht entgehen lassen.

So seht ihr Atletico Madrid - Frankfurt im TV oder Stream:

30. September 2025, 21 Uhr, Estadio Riyadh Air Metropolitano, Madrid

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Exklusivrechte für die Champions League liegen in dieser Saison wieder bei DAZN. Amazon Prime darf pro Spieltag dienstags eine Partie exklusiv übertragen. Amazon hat sich dieses Mal aber für das Duell Pafos FC vs FC Bayern entschieden. So ist das Spiel Atletico Madrid vs Frankfurt nur bei DAZN zu sehen.

Atletico Madrid vs Frankfurt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Atletico Madrid: Oblak - Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko - Barrios, Koke - Simeone, Gonzalez - Sörloth, Alvarez

Ersatzbank Atletico Madrid: Musso (Tor), Kostis, Pubill, Ruggeri, Taufik Seidu, Martin, Raspadori, Gallagher, Javi Galan, Griezmann, Alex Baena, Molina

Startelf Frankfurt: Kaua Santos - Collins, Koch, Theate, Brown - Chaibi, Skhiri, Uzun - Doan, Burkardt, Knauff

Ersatzbank Frankfurt: Zetterer (Tor), Bahoya, Larsson, Batshuayi, Buta, Götze, Wahi, Höjlund, Amenda

Die Hausherren müssen ohne José Gimenez, Thiago Almada und Johnny auskommen. Bei den Hessen fehlen lediglich Jessica Ngankam und Rasmus Kristensen. Das hat aber keine Auswirkungen auf unsere Atletico Madrid Frankfurt Prognose.

Unser Atletico Madrid - Frankfurt Tipp: Doppelte Chance 1/x & Über 2,5 Tore

Diverse Dinge wie die Heimstärke, die Qualität und die Bilanz gegen deutsche Vereine sprechen hier eigentlich klar für Atletico. So werden die Colchoneros am Dienstag auf jeden Fall punkten.

Da aber die Eintracht eine gute Bilanz gegen spanische Vereine vorweisen kann und im Europapokal immer zur Höchstform aufläuft, sichern wir unseren Tipp auf die Hausherren mit der “Doppelten Chance” ab.