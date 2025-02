Atletico Madrid - Getafe Tipp, Prognose, Quoten 04.02.25

SPORT1 Betting 03.02.2025 • 12:00 Uhr Atletico Madrid - Getafe Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Copa del Rey Wette | Wie viele Wechsel nimmt Diego Simeone in der Startelf vor?

Unser Atletico Madrid - Getafe Sportwetten Tipp zum Copa del Rey Spiel am 04.02.2025 lautet: Die Rojiblancos überwinden im Wett Tipp heute die zweitbeste Defensive der spanischen Primera Division und ziehen ins Halbfinale der Copa del Rey ein.

Acht Mannschaften sind in der Copa del Rey noch übrig geblieben. Drei dieser acht Teams zählen historisch betrachtet zu den erfolgreichsten Vereinen in diesem Wettbewerb. Die Rojiblancos (10) fallen in diese Riege, ebenso wie Real Madrid (20) und Rekord-Titelträger Barcelona (31). Die Gastgeber übernehmen in unserer Atletico Madrid Getafe Prognose aber vor allem wegen ihrer derzeitigen Form die Favoritenrolle.

Von Getafe erwarten wir einen engagierten Auftritt und leidenschaftliche Zweikämpfe bis zur letzten Sekunde. Gerade in diesen Disziplinen ist Atleti jedoch seit mehr als einem Jahrzehnt elitär unterwegs. Deswegen spielen wir unseren Atletico Madrid Getafe Wett Tipp heute auf “Atletico Madrid gewinnt zu Null”. NEO.bet steht dafür mit einer Quote von 2,08 bereit.

Darum tippen wir bei Atletico Madrid vs Getafe auf “Atletico Madrid gewinnt zu Null”:

Getafe erzielte in 2 von 4 Copa-del-Rey-Spielen kein Tor in der regulären Spielzeit.

Atletico Madrid gewann in La Liga 6 von 9 Heimspielen ohne Gegentor.

Getafe erzielte erst 17 Tore in La Liga (18.)

Atletico Madrid vs Getafe Quoten Analyse:

Das Feuer in Diego Simeone brennt munter weiter und könnte in dieser Spielzeit zu einer historischen Saison führen. An einem Weiterkommen der Rojiblancos haben die Wettanbieter keinen Zweifel. Ruft ihr in der Merkur Bets App die Atletico Madrid Getafe Quoten auf, findet ihr den 1,48-fachen Gewinn für einen Heimsieg.

Interessant sind die klassischen Atletico Madrid Getafe Wettquoten einer Drei-Weg-Wette für alle, die kein Risiko scheuen und auf der Suche nach Underdog-Wetten sind. Getafe ist seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen. Ein überraschender Auswärtssieg bringt euch mehr als den siebenfachen Gewinn.

Atletico Madrid vs Getafe Prognose: Die Suche nach dem Tor

Es gibt eine einfache Regel, die ihr für den passenden Atletico Madrid vs. Getafe Tipp berücksichtigen müsst. Antizipiert für diese Begegnung ein torarmes Aufeinandertreffen und baut darauf auf.

Die Rojiblancos sind weitestgehend mühelos durch ihre vorangegangenen Runden spaziert. Drei von vier Begegnungen gewannen die Colchoneros zu Null. Getafe feierte sogar vier Siege ohne Gegentor. Dafür mussten die Gäste in einer Partie durch die Verlängerung und in einer zweiten sogar das Elfmeterschießen überstehen.

Ein besseres Defensiv-Gerüst als jenes von Atletico Madrid (14) und Getafe (17) findet ihr in der spanischen Primera Division nicht. Die beiden besten Defensivreihen duellieren sich nun außerhalb des Liga-Alltags, werden ihre Stärken aber auch in der Copa del Rey unter Beweis stellen können.

Wie schwierig sich ein Aufeinandertreffen mit den Azulones gestaltet, hat Diego Simeone bereits im letzten Liga-Duell erfahren. Am 17. Spieltag mühten sich die Colchoneros im eigenen Stadion zu einem knappen 1:0-Sieg.

Atletico Madrid - Getafe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 2:0 Mallorca (H), 4:1 Red Bull Salzburg (A), 1:1 Villarreal (H), 2:1 Leverkusen (H), 0:1 Leganes (A).

Letzte 5 Spiele Getafe: 0:0 Sevilla (H), 3:0 Real Sociedad (A), 1:1 Barcelona (H), 1:0 Pontevedra (A), 2:1 Las Palmas (A).

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid vs. Getafe: 1:0 (H), 3:1 (A), 3:0 (A), 3:3 (H), 1:1 (H).

Es war einer von sechs Zu-Null-Siegen aus den ersten neun La-Liga-Heimspielen. Im ersten Heimspiel in der Copa del Rey gehen wir auch deshalb in der Atletico Madrid vs. Getafe Prognose davon aus, dass die Gäste torlos bleiben.

Wollt ihr der Gefahr einer Verlängerung aus dem Weg gehen, könnt ihr ebenso gut die deutschen Wettanbieter nach der Variante “Getafe Unter 0,5 Tore” befragen und dafür Quoten von 1,74 planen.

Einen Kantersieg der Colchoneros findet ihr in unserem Atletico Madrid vs. Getafe Tipp nicht. Die Gäste traten in den vergangenen Wochen deutlich zu stark auf. Seit sechs Pflichtspielen haben die Azulones nicht mehr verloren.

Zuletzt wurde dem FC Barcelona (1:1) ein Unentschieden abgerungen und Real Sociedad eine Lehrstunde erteilt (3:0). Ergebnisse wie diese lenken uns zu Gedankenspielen, mit denen wir uns einen knappen Heimsieg der Rojiblancos ausmalen.

Angereichert werden diese Wett-Varianten von den niedrigen Quoten für eine Paarung auf “Unter 2,5 Tore”. Wer bereits bei ODDSET registriert ist, kann dort den 1,63-fachen Gewinn für “Unter 2,5 Tore” einstreichen.

So seht ihr Atletico Madrid - Getafe im TV oder Stream:

04. Februar 2025, 21.30 Uhr, Civitas Metropolitano, Madrid

Übertragung TV: Sportdigital, DAZN

Übertragung Stream: Sportdigital, DAZN

Zudem solltet ihr euch den Rahmenspielplan der Hausherren bewusst machen. Diego Simeone wird vermutlich den einen oder anderen Schützling hinsichtlich der kommenden Paarung mit Real Madrid schonen wollen.

Hält Simeone einige Akteure zu Beginn der Partie auf der Bank, könnte Getafe davon profitieren und die Geduld der Hausherren auf die Probe stellen. Zuletzt beendete die Auswahl von Pepe Bordalas drei Pflichtspiele in Serie ohne Gegentor.

Atletico Madrid vs Getafe: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Atletico Madrid: Oblak - Molina, Le Normand, Lenglet, Mandava, Simeone, Koke, Barrios, Gallagher, Griezmann, Alvarez

Ersatzbank Atletico Madrid: Musso, Gomis, Azpilicueta, Gimenez, Witsel, Llorente, Lino, Lemar, Belaid, Riquelme, Correa, Sorloth

Startelf Getafe: Soria - Iglesias, Duarte, Berrocal, Rico, Perez, Djene, Arambarri, da Costa, Uche, Juanmi

Ersatzbank Getafe: Letacek, Aberdin, Lohr, Bekhoucha, Alena, Santiago, Keita, Federico, Sola, Mayoral, Yildirim, Alvaro Rodriguez

Drei der vier vorangegangenen Copa-del-Rey-Begegnungen von Getafe hatten bis zum Ende der regulären Spielzeit nur einen Treffer auf die Anzeigetafel gebracht. “Unter 1,5 Tore” im Spiel sind deswegen ebenso im Lostopf als Alternative zu unserer Atletico Madrid vs. Getafe Prognose.

Entscheidend wird vermutlich die Tagesform der Gäste und vor allem ihrem Schlussmann sein. David Soria hielt in La Liga bisher 73,8 Prozent der Bälle - der drittbeste Wert unter allen Torhütern.

Unser Atletico Madrid - Getafe Tipp: Atletico Madrid gewinnt ohne Gegentor

Die Rojiblancos ziehen in die nächste Runde ein, müssen dafür aber einen unangenehmen Gegner aus dem Weg räumen. Wir erwarten eine Begegnung, in der die Colchoneros sich ohne Gegentor behaupten, selbst aber ebenfalls nur wenige große Torchancen herausspielen können.