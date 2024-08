Atletico Madrid - Girona Tipp, Prognose, Quoten 25.8.2024

SPORT1 Betting 24.08.2024 • 12:00 Uhr Atletico Madrid - Girona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Wer holt den ersten Saisonsieg?

Unser Atletico Madrid - Girona Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 25.08.2024 lautet: Am ersten Spieltag kamen beide Konkurrenten nicht über ein Remis hinaus. Ähnlich der Wettanbieter-Einschätzung gibt es in unserem Wett Tipp heute jedoch einen Favoriten auf drei Punkte.

Die Mannen aus Girona gehen in ihre dritte Erstliga-Saison seit dem Aufstieg 2022 und krönten in der vergangenen Spielzeit eine starke Leistung mit Rang 3 hinter Barcelona und Real Madrid. In der Atletico Madrid Girona Prognose wartet am zweiten Matchday ein unangenehmer Gegner.

Zuletzt setzte es für die Schützlinge aus Katalonien im Civitas Metropolitano eine 1:3-Pleite. In unserem Atletico Madrid Girona Wett Tipp heute sehen wir auch diesmal die Gastgeber in der Favoritenrolle und spielen „Sieg Atletico Madrid & Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 1.87 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Atletico Madrid vs Girona auf „Sieg Atletico Madrid & Über 1,5 Tore“:

Die Recken aus der spanischen Hauptstadt haben in der letzten Saison 16 von 19 Heimspielen gewonnen.

Girona hat auf der Zielgeraden auswärts im Vorjahr gehörig Federn gelassen (2S, 1U, 5N).

„Los Rojiblancos“ haben zu Hause noch nie gegen Girona verloren (3S, 2U).

Atletico Madrid vs Girona Quoten Analyse:

Sofern das Augenmerk zum klassischen Drei-Weg-Markt gerichtet ist, wird recht schnell deutlich, dass die Hausherren aus Madrid als Favorit gesetzt sind. Immerhin wurden die letzten drei Heimspiele gegen Girona allesamt siegreich gestaltet, zwei davon sogar mit zwei Toren Vorsprung. Wer erneut eine Handicap-Wette auf die Gastgeber in Betracht zieht, darf sich über Atletico Madrid Girona Quoten jenseits der 2,5 freuen.

Vier der bisherigen fünf Aufeinandertreffen endeten im Civitas Metropolitano zwischen beiden Konkurrenten mit Toren auf beiden Seiten. Auch diesmal deuten die Atletico Madrid Girona Wettquoten bei Wettanbietern mit deutscher Lizenz am Markt „Beide Teams treffen“ auf beiderseitige Tore hin.

Atletico Madrid vs Girona Prognose: Bestätigt Atletico die positive Heimbilanz mit Girona?

„Los Colchoneros“, wie die Schützlinge aus der spanischen Hauptstadt auch genannt werden, gewannen zuletzt 2021 die nationale Meisterschaft und gelten auch in diesem Jahr nicht als heißer Kandidat auf den Titel. Die Konkurrenz scheint vor allem mit Real Madrid übermächtig zu sein.

Dennoch spielte der elfmalige spanische Meister im Vorjahr eine ansprechende Saison und stellte den dritten Tabellenplatz sicher. Das Ticket für die Königsklasse ist somit gelöst.

Vor allem auf heimischem Boden waren die Madrilenen eine Bank und holten 49 der insgesamt 76 Punkte im Civitas Metropolitano. Darüber hinaus kamen 42 der insgesamt 70 Tore zu Hause zum Vorschein. Die Elf von Trainer Diego Simeone verpasste nur in einem Heimspiel einen eigenen Treffer. Die Abwehr hielt in mehr als einem Viertel der Liga-Duelle auf heimischem Boden eine Weiße Weste. Trotzdem endeten beinahe 80 Prozent der Heimspiele mit mindestens drei Treffern.

In der Sommerpause wurden mit Joao Félix und Alvaro Morata zwei offensive Kräfte verkauft. Atletico steckte die Erlöse prompt in neue Spieler. Zu diesen zählen unter anderem Julian Alvarez (MS), Alexander Sörloth (MS) und Conor Gallagher (ZM).

Der Einstieg in die neue Spielzeit glückte mit einem 2:2 in Villarreal nur bedingt. Immerhin zeigten die Gäste Moral und konnten einen zweimaligen Rückstand egalisieren.

Atletico Madrid - Girona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 2:2 FC Villarreal (A), 2:0 Real Sociedad (A), 1:4 CA Osasuna (H), 3:0 FC Getafe (A), 1:0 Celta Vigo (H).

Letzte 5 Spiele Girona: 1:1 Betis Sevilla (A), 7:0 FC Granada (H), 3:1 FC Valencia (A), 0:1 FC Villarreal (H), 2:2 Deportivo Alaves (A).

Letzte Spiele Atletico Madrid vs. Girona: 3:1 (H), 3:4 (A), 1:0 (A), 2:1 (H), 2:0 (H).

Girona zählte in der vergangenen Spielzeit zu den großen Überraschungen und beanspruchte hinter Barcelona und Real Madrid den dritten Tabellenplatz. Eine mehr als beeindruckende Bilanz, da die Weiß-Roten seit dem Aufstieg 2022 erst die zweite Saison im spanischen Oberhaus bestritten. Ob an die Leistungen in dieser Spielzeit nahtlos angeknüpft werden kann, ist mehr als fraglich.

Die Schützlinge aus Katalonien sorgten vor allem mit ihrer Auswärtsstärke für Furore und beendeten in der letzten Spielzeit zehn der 19 Auswärtsduelle im spanischen Oberhaus siegreich. Darüber hinaus standen vier Remis und fünf Niederlagen zu Buche. 14 der insgesamt 19 Begegnungen in der Fremde brachten zwei oder mehr Tore mit sich. Zudem war die Offensive mit 32 Treffern auswärts sehr torgefährlich. Die Abwehr stand jedoch mit 26 Gegentoren auf wackeligen Beinen.

In der Sommerpause hat Girona mit Artem Dovbyk seinen Topstürmer an den AS Rom verloren. Satte 24 Tore erzielte der Ukrainer in der vergangenen Spielzeit. Mit Abel Ruiz und Bojan Miovski wurden zwei neue Neuner verpflichtet.

Atletico Madrid vs Girona: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Atletico Madrid: Oblak - Azpilicueta, Witsel, Le Normand - M. Llorente, Barrios, Koke, Reinildo, Griezmann, Samuel Lino - Sörloth

Ersatzbank Atletico Madrid: Gomis, Moldova, Gimenez, Javi Galan, Molina, Kostis, de Paul, Riquelme, Correa, Alvarez, Vermeeren, Simeone

Startelf Girona: Gazzaniga - Arnau, David Lopez, Blind, Miguel - Herrera, Oriol Romeu, Ivan Martin - Bryan, Ruiz, Portu

Ersatzbank Girona: Juan Carlos , Krejci, Frances, Juanpe, Solis, Roca, Toni Villa, Misehouy, van de Beek, Almena, Stuani

Hinter Real Madrid (1,35 Milliarden Euro) und Barcelona (940,5 Millionen Euro) zeichnet sich Atletico im spanischen Oberhaus durch den drittteuersten Kader (585,2 Millionen Euro) aus. Neuzugang Sörloth konnte am ersten Spieltag mit einem Treffer gegen Villarreal überzeugen.

Beide Mannschaften können im Atletico Madrid Girona Tipp aus dem Vollen schöpfen und haben keine verletzten Spieler zu beklagen. Seit dem Abgang von Artem Dovbyk fehlt es den Gästen an einem durchschlagskräftigen Neuner. Der in der Startformation gesetzte Neuzugang Abel Ruiz blieb zum Auftakt eher blass.

Unser Atletico Madrid - Girona Tipp: Sieg Atletico Madrid & Über 1,5 Tore

Zumindest auf dem Papier sind die Hausherren aus Madrid als deutlich stärker einzuschätzen und verfügen über mehr Qualität in den eigenen Reihen. Der Direktvergleich deutet ebenfalls auf einen Heimsieg hin. Die letzten drei Begegnungen im Civitas Metropolitano gingen an die Gastgeber, zwei davon mit mindestens zwei Toren Vorsprung.