Atletico Madrid - Sevilla Tipp, Prognose, Quoten | 08.12.

SPORT1 Betting 07.12.2024 • 11:59 Uhr Atletico Madrid - Sevilla Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Bleiben die Rojiblancos zu Hause weiter ungeschlagen?

Unser Atletico Madrid - Sevilla Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 08.12.2024 lautet: Die Gastgeber stellen die beste Heim-Defensive. Auch in unserem Wett Tipp heute ist die Abwehr der Colchoneros Garant für mindestens einen Punkt.

Der La-Liga-Sonntag wird dieses Mal im Metropolitano Stadium beendet. In unserer Atletico Madrid Sevilla Prognose wollen die Colchoneros mit einem Heimsieg weiter am Führungsduo Barcelona und Real Madrid dran bleiben und den Lokalrivalen im besten Fall sogar überholen.

Die Gäste aus Andalusien können sich an den letzten La-Liga-Auswärtssieg bei den Madrilenen wahrscheinlich gar nicht mehr erinnern - zumindest nicht sofort. Wir entscheiden uns für den Atletico Madrid Sevilla Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore” mit einer Quote von 1,56 bei Tipwin .

Darum tippen wir bei Atletico Madrid vs Sevilla auf “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”:

Atletico Madrid ist in dieser La-Liga-Saison zu Hause noch ungeschlagen (5S, 2U).

Die Rojiblancos haben keines ihrer letzten 15 Liga-Heimspiele gegen Sevilla verloren.

Partien Atleticos und Sevillas gehören mit im Schnitt 2,3 bzw. 2,2 Treffern zu den torärmeren in La Liga.

Atletico Madrid vs Sevilla Quoten Analyse:

Die Buchmacher haben eine klare Vorstellung davon, wer hier als Sieger vom Feld geht. Bei Atletico Madrid Sevilla Quoten von höchstens 1,42 für Wetten auf einen Heimsieg liegt die Favoritenstellung klar bei den Gastgebern. Wer auf die Gäste setzt, der darf sich aktuell über Quoten bis 8,00 freuen.

Dass beide Teams zum Torerfolg kommen halten die Bookies angesichts von Quoten bis 2,10 für “Beide Teams treffen” für nicht allzu wahrscheinlich. Die Atletico Madrid Sevilla Wettquoten für “Unter 2,5 Tore” bewegen sich in ähnlichen Sphären. Allen voran die Unter-Wette lässt sich durch die Verwendung einer Freebet definitiv probieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Atletico Madrid vs Sevilla Prognose: Rojiblancos lassen wenig bis gar nichts zu

Atletico Madrid hat aktuell einen bärenstarken Lauf. Unter der Woche gewannen die Rojiblancos auch in der Copa del Rey mit 3:1 bei Cacereno. Beim Amateurklub lag der haushohe Favorit trotz klarer Überlegenheit bis zur 83. Minute mit 0:1 zurück, konnte aber dank dreier Treffer doch noch souverän in die nächste Runde einziehen.

Für die Colchoneros war dies der achte Pflichtspiel-Sieg in Folge. Bei fünf dieser letzten acht Erfolge kassierten die Madrilenen noch nicht einmal ein Gegentor. In La Liga stehen sie auf Rang drei hinter dem punktgleichen Stadtrivalen Real. In Sachen Abwehr kommt aber mal wieder niemand an Atleti heran.

In ihren bisherigen 15 Spielen der laufenden La-Liga-Saison kassierten sie erst acht Gegentreffer. Das sind im Schnitt gerade einmal 0,53 Gegentore pro Partie. Zu Hause ist dieser Wert noch beeindruckender. Dort gab es nämlich erst drei Gegentore in sieben Begegnungen und damit gerade einmal 0,42 Gegentreffer pro Heimpartie.

Wir haben also triftige Gründe, in unserem Atletico Madrid Sevilla Tipp ein eher torarmes Spiel anzunehmen. In nur drei der bisherigen 15 Liga-Spiele der Rojiblancos in dieser Saison gab es vier oder mehr Tore. Insgesamt gab es in diesen Partien im Schnitt 2,3 Treffer pro Begegnung.

Atletico Madrid - Sevilla Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 3:1 Cacereno (A), 5:0 Valladolid (A), 6:0 Sparta Prag (A), 2:1 Alaves (H), 1:0 Mallorca (A)

Letzte 5 Spiele Sevilla: 3:1 Olot (A), 1:1 Osasuna (H), 1:0 Rayo Vallecano (H), 0:1 Leganes (A), 0:2 Real Sociedad (H)

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid vs. Sevilla: 0:1 (A), 1:0 (H), 1:0 (H), 6:1 (H), 2:0 (A)

Die bisherigen Liga-Partien der Gäste waren sogar noch torärmer. Im Schnitt gab es 2,2 Tore pro Begegnung, in der die Andalusier mitwirkten. In nur zwei von 15 Fällen hätte die Wette “Über 3,5 Tore” Erfolg gehabt. In den letzten fünf Liga-Spielen Sevillas gab es noch nicht einmal drei Treffer in einer Partie.

Nach alldem halten wir auch die in der Atletico Madrid gegen Sevilla Prognose bereits angesprochene Wette “Unter 2,5 Tore” für eine lukrative Alternative. Die Höchstquote hierfür liefert aktuell Bet365 mit einer 2,04. Der Bookie steht auch in unserem Ranking der Wettanbieter mit schneller Auszahlung ganz weit oben.

Wie der Gegner, so konnten auch die Sevillistas unter der Woche ihr Pokalspiel bei einem unterklassigen Klub gewinnen. Bei Olot gab es einen 3:1-Erfolg. Im bisherigen Turnierverlauf haben die Andalusier schon öfter mehrmals pro Partie getroffen. In La Liga dagegen geizten sie zuletzt mit Toren.

In nur einem der letzten acht Spiele im Liga-Betrieb konnten sie überhaupt mal zwei Tore schießen. Ansonsten schafften sie es höchstens einmal oder eben keinmal auf die Anzeigetafel. Mit insgesamt 14 erzielten Treffern in 15 Partien stellen die Gäste aktuell die geteilt viertschwächste Offensive in La Liga.

So seht ihr Atletico Madrid - Sevilla im TV oder Stream:

08. Dezember 2024, 21 Uhr, Metropolitano Stadium, Madrid

Übertragung TV: DAZN1

Übertragung Stream: DAZN

Wollt ihr zu eurem Atletico Madrid Sevilla Tipp auch bewegte Bilder sehen, dann ist das bei DAZN möglich. Der Anbieter zeigt die Partie sowohl in seinem linearen Sender DAZN1 als auch im Stream - kostenpflichtiges Abo vorausgesetzt.

Die Gastgeber sind als einziges Team in dieser La-Liga-Saison zu Hause noch unbesiegt. In sieben Heimspielen gab es fünf Siege und zwei Remis. Die letzten drei Liga-Heimspiele gewannen die Rojiblancos am Stück.

Atletico Madrid vs Sevilla: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher; Griezmann, Alvarez

Ersatzbank Atletico Madrid: Gomis, Musso, Azpilicueta, Correa, Lino, Koke, Riquelme, Mandava, Sorloth, Witsel

Startelf Sevilla: A. Fernandez; Carmona, Bade, Salas, Pedrosa; Sow, Gudelj, Lokonga; Lukebakio, Romero, Peque

Ersatzbank Sevilla: Flores, Agoume, Barco, Idumbo, Marcao, Iheanacho, Montiel, Niguez, Sanchez, Navas, Suso, Ortiz

Im Rahmen der Atletico Madrid Sevilla Prognose ist auch ein Blick auf den direkten Vergleich interessant. Die Gäste haben das letzte Duell an heimischer Wirkungsstätte mit 1:0 gewonnen. Davor blieben die Rojiblancos viermal in Folge siegreich. In Madrid sind die Ergebnisse aus Sicht der Andalusier noch erdrückender.

Von den letzten 15 La-Liga-Gastspielen bei den Colchoneros haben die Sevillistas kein einziges gewonnen. Es gab vielmehr acht Pleiten und sieben Unentschieden. Mit der Viertelfinal-Partie in der Copa del Rey in der vergangenen Saison verloren die Gäste vier der letzten fünf Gastspiele im Metropolitano Stadium.

Unser Atletico Madrid - Sevilla Tipp: “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”

Atletico Madrid ist in dieser La-Liga-Saison daheim noch ungeschlagen und hat zudem keines der letzten 15 Liga-Heimspiele gegen Sevilla verloren. Dass die Rojiblancos mindestens einen Punkt holen, ist für uns eine Bank. Da die bisherigen Liga-Spiele der beiden Kontrahenten zudem ziemlich torarm waren und vor allem die Abwehr der Madrilenen zu Hause kaum zu bezwingen ist, erwarten wir auch nicht viele Treffer.

Wir wären nicht überrascht, wenn es am Ende sogar nur ein einziges Tor geben würde. Die letzten beiden Heim-Duelle mit den Sevillistas hat Atletico jedenfalls auch nur mit jeweils 1:0 gewonnen.