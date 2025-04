Atletico Madrid - Valladolid Tipp, Prognose, Quoten 14.4.

SPORT1 Betting 13.04.2025 • 12:00 Uhr Atletico Madrid - Valladolid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Klare Sache für die Rojiblancos?

Unser Atletico Madrid - Valladolid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 14.04.2025 lautet: Die Gäste befinden sich auf Abschiedstour. Auch in unserem Wett Tipp heute werden sie eine weitere Niederlage hinnehmen müssen.

Der 31. Spieltag in La Liga wird am Montag im Metropolitano Stadium beendet. In unserer Atletico Madrid Valladolid Prognose sind die Rollen klar verteilt. Die Gastgeber brauchen einen Dreier, um die Minimalchancen auf die Meisterschaft aufrechtzuerhalten, während es bei den Gästen nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der Abstieg endgültig feststeht.

An einem Heimsieg haben wir jedenfalls keine Zweifel, auch, weil bereits das Hinspiel eine klare Angelegenheit zugunsten der Rojiblancos war.

Wir entscheiden uns für den Atletico Madrid Valladolid Wett Tipp heute “Halbzeit/Endstand 1/1” mit einer Quote von 1,61 bei Betway.

Darum tippen wir bei Atletico Madrid vs Valladolid auf “Halbzeit/Endstand 1/1”:

Es ist das Duell des Dritten gegen den Letzten der Tabelle.

Valladolid hat 14 der 15 La-Liga-Auswärtspartien verloren.

Die Rojiblancos haben das Hinspiel auswärts mit 5:0 gewonnen.

Atletico Madrid vs Valladolid Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung macht es deutlich: Auch die Buchmacher haben keine Zweifel daran, dass die Rojiblancos in diesem Duell als Sieger vom Feld gehen. Die Atletico Madrid Valladolid Quoten für Wetten auf einen Heimsieg erreichen vereinzelt Höchstwerte von gerade einmal 1,15.

Selbst wenn ihr solch eine Wette bei einem der Wettanbieter ohne Steuer platziert, bleibt im Erfolgsfall ein kaum nennenswerter Ertrag übrig. Die Atletico Madrid Valladolid Wettquoten für einen Tipp auf die Gäste erreichen zwar Werte bis 19,5, allerdings können wir diese auch nicht einfach so anspielen. Handicapwetten lohnen sich erst bei einem Heimsieg mit mindestens drei Toren Unterschied.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Atletico Madrid vs Valladolid Prognose: Rojiblancos ohne Mühe

Erst das bittere Aus in der Champions League im Elfmeterschießen gegen den Stadtrivalen Real, dann das ebenso bittere Aus in der Copa del Rey gegen den FC Barcelona (4:4, 0:1) und zuletzt auch schwache Ergebnisse in La Liga, die wohl auch eine mögliche Meisterschaft zunichte gemacht haben.

Binnen nur eines Monats hat sich Atletico Madrid um gleich mehrere Möglichkeiten auf einen Titel gebracht. In der nationalen Meisterschaft holten die Colchoneros von Mitte bis Ende März aus drei Partien nur einen von neun möglichen Punkten. Der Negativlauf endete erst am vergangenen Wochenende mit einem 2:1-Erfolg beim FC Sevilla.

Dennoch scheint der Rückstand des Tabellendritten auf Spitzenreiter Barcelona mit sieben Punkten zu groß zu sein, um diesen noch aufzuholen. Umso wichtiger ist für die Rojiblancos in unserem Atletico Madrid Valladolid Tipp aber auch ein Dreier. Zu Hause haben die Rot-Weißen in dieser La-Liga-Saison erst eines von 15 Spielen verloren.

Es war allerdings das bislang letzte gegen Barcelona, als man eine 2:0-Führung nach 70 Minuten doch noch aus der Hand gab und am Ende, auch wegen zweier Tore in der Nachspielzeit, mit 2:4 verlor. Zuvor hatte es zehn Heimsiege und vier Remis gegeben. Bei der Pleite gegen Barca kassierte Atleti ein Drittel aller bisherigen erst zwölf Heim-Gegentore.

Atletico Madrid - Valladolid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 2:1 Sevilla (A), 0:1 Barcelona (H), 1:1 Espanyol (A), 2:4 Barcelona (H), 1:0, 1:0 n.V., 2:4 i.E. Real Madrid (H)

Letzte 5 Spiele Valladolid: 0:4 Getafe (H), 1:2 Real Sociedad (A), 0:1 Celta Vigo (H), 1:2 Valencia (A), 1:1 Las Palmas (H)

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid vs. Valladolid: 5:0 (A), 5:2 (A), 3:0 (H), 2:1 (A), 2:0 (H)

Die Gäste aus Valladolid haben insgesamt 69 Gegentore in der Bilanz stehen und damit ligaweit mit Abstand die meisten. Die zweitmeisten Gegentreffer hat Las Palmas mit “nur” 51. Mit 44 kassierten die Pucelanos fast zwei Drittel ihrer Gegentore in ihren 15 Spielen auf des Gegners Platz. Im Schnitt sind das fast drei Gegentreffer pro Auswärtspartie.

14 der bisherigen 15 La-Liga-Auswärtsspiele in dieser Saison haben die Gäste verloren (1S). Den einzigen Auswärts-Dreier gab es Mitte Oktober vergangenen Jahres. Die letzten neun Auswärts-Begegnungen verlor Valladolid am Stück. Zu Hause sind die Ergebnisse nur unwesentlich besser.

Zwar sammelten die Blanquivioletas daheim in ebenfalls 15 Partien 13 Punkte (3S, 4U, 8N), doch auch in der Heimtabelle ist man damit Letzter. Letzter in der Heimtabelle und Schlusslicht in der Auswärtstabelle ergibt in Summe die Rote Laterne im Gesamt-Ranking. Allein der Vorletzte Las Palmas hat zehn Punkte mehr.

Las Palmas ist auch der einzige der letzten elf Gegner der Pucelanos, gegen den es keine Niederlage gab. Kein Wunder also, dass es für die Atletico Madrid vs Valladolid Prognose für einen Heimsieg nicht nennenswerte Quoten gibt, denn auch der direkte Vergleich spricht ganz klar für die Rojiblancos.

So seht ihr Atletico Madrid - Valladolid im TV oder Stream:

14. April 2025, 21 Uhr, Metropolitano Stadium, Madrid

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Partien aus der spanischen La Liga gibt es exklusiv bei DAZN zu sehen. Der Anbieter zeigt daher auch diese Begegnung und zwar sowohl auf dem linearen Sender DAZN1 als auch im Stream. Ausgewählte Spiele zeigt DAZN im Rahmen der Kundenanwerbung auch “for free”. Diese Begegnung ist allerdings nicht dabei.

Der bereits angesprochene direkte Vergleich mutet zu so manch alternativem Atletico Madrid Valladolid Tipp an. Das Hinspiel haben die Rojiblancos mit 5:0 gewonnen. In der Vorsaison gewannen sie das Rückspiel, ebenfalls auswärts, mit 5:2. Zu Hause hatten sie die Pucelanos zuvor mit 3:0 bezwungen.

Atletico Madrid vs Valladolid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Atletico Madrid: Oblak - Molina, Le Normand, Lenglet, Galan; Barrios, Llorente, Gallagher, Simeone; Alvarez, Griezmann

Ersatzbank Atletico Madrid: Gomis, Musso, Belaid, Azpilicueta, Lemar, Koke, Riquelme, Mandava, Witsel, Sörloth

Startelf Valladolid: Ferreira - Candela, J. Sanchez, Torres, Aznou; Juric, Amallah, Chuki; I. Sánchez, Sylla, Moro

Ersatzbank Valladolid: Rafus, Aidoo, Anuar, Özkacar, Henrique, Marcos Andre, Cömert, Perez, Nikitscher, Latasa

Allein in den letzten beiden Duellen erzielten die Colchoneros also zehn Tore. Die letzten drei Aufeinandertreffen gewannen sie alle mit mindestens drei Treffern Unterschied. Weiter zurückblickend hat Atleti keine der letzten 15 direkten Begegnungen verloren und 14 davon gewonnen (1U).

Insofern würden wir im Rahmen der Atletico Madrid Valladolid Prognose auch den Tipp “Atletico Über 2,5 Tore” zu Quoten um 1,75 oder “Sieg Atletico (HC 0:2)” zu Quoten um 2,15 anspielen. Letzterer ließe sich zum Beispiel über die Winamax Gratiswette ohne Einzahlung völlig risikolos wetten.

Unser Atletico Madrid - Valladolid Tipp: “Halbzeit/Endstand 1/1”

Es ist eines dieser Spiele, bei dem es eigentlich nur um die Höhe des Sieges geht. Überraschungen sind selbstverständlich immer möglich, doch in diesem Fall käme es schon einer Sensation gleich, wenn die Rojiblancos die Partie nicht gewinnen.

Valladolid hat zehn der letzten elf Partien in La Liga verloren und auch in 14 der bisherigen 15 Auswärtsspiele den Kürzeren gezogen. Zudem sahen die Pucelanos in den letzten direkten Duellen kein Land. Wir sind überzeugt, dass die Madrilenen hier schon zur Halbzeit komfortabel führen werden.