Auckland - Boca Juniors Tipp, Prognose & Quoten | 24.06.2025

Unser Auckland - Boca Juniors Sportwetten Tipp zum FIFA Klub WM 2025 Spiel am 24.06.2025 lautet: Im Wett Tipp heute baut der Klub aus Buenos Aires im Fernduell mit Benfica Lissabon Druck auf.

Im Fernduell mit Benfica Lissabon um den zweiten Platz der Gruppe C bleibt den Boca Juniors nur der Weg nach vorne. Der 35-fache argentinische Meister kann in unserer Auckland Boca Juniors Prognose voraussichtlich wieder auf die Fähigkeiten von Angreifer Edinson Cavani bauen.

Vermutlich wird der 38-Jährige von der Bank kommen. Sein Einsatz könnte einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg unseres Auckland Boca Junior Wett Tipps heute sein. Wir spielen bei Interwetten eine Quote von 1,80 für “Boca Juniors Über 5,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Auckland vs Boca Juniors auf “Boca Juniors Über 5,5 Tore”:

Auckland vs Boca Juniors Quoten Analyse:

Eine Drei-Weg-Wette könnt ihr von Beginn an ausschließen. Für einen Sieg des neuseeländischen Vertreters findet ihr Auckland Boca Juniors Wettquoten von knapp 50,00. Diese Einschätzung passt zu den beiden vorangegangenen Auftritten der Navy Blues.

Die ersten spielbaren Auckland Boca Juniors Quoten mit einem Bezug zum Sieger entdeckt ihr ab einem Handicap der Boca Juniors von 0:4. Den Interwetten Gutschein könnt ihr jedoch wesentlich besser verwenden. Zum Beispiel für unseren Auckland vs. Boca Juniors Tipp.

Auckland vs Boca Juniors Prognose: Mit Herz und Leidenschaft

Der Mannschaft von Miguel Angel Russo bleibt am letzten Spieltag nur der Weg nach vorne. Ein hoher Erfolg mit mehreren Toren Differenz, ebenso wie eine Niederlage von Benfica Lissabon im Vergleich mit Bayern ist notwendig, um noch eine Chance auf den Einzug in die K.O.-Phase zu erhalten.

Vertreten wurde der 38-Jährige bisher ziemlich gut. Sein Landsmann Miguel Merentiel erzielte an beiden vorangegangenen Spieltagen jeweils einen Treffer. Den Platz in der Startelf hat er sich somit verdient.

Trotzdem könnte sich eine Einwechslung von Cavani auszahlen. Immerhin müssen die Boquita ihren Nachteil in der Tordifferenz durch einen torreichen Kantersieg gegen den einzigen Amateurverein dieser FIFA Klub WM ausgleichen.

Auckland - Boca Juniors Statistik & Bilanz:

Einen Gegentreffer planen wir für die Russo-Elf im Auckland - Boca Juniors Tipp nicht ein. Zu eklatant ist der Qualitätsunterschied der Neuseeländer im Vergleich zu den restlichen Teilnehmern der Gruppe C bisher gewesen.

Die Navy Blues erzielten in zwei Spielen nur 0,1 erwartbare Tore und gaben durchschnittlich 1,5 Torschüsse pro Spiel ab (jeweils der schwächste Wert im laufenden Wettbewerb). Außerdem kam das Tabellenschlusslicht nur auf acht Ballkontakte im gegnerischen Strafraum.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Doppelt so hoch ist die Anzahl an kassierten Gegentoren (16). Durchschnittlich erlaubte Auckland acht Gegentreffer pro Begegnung - zehn gegen Bayern (0:10) und sechs im Duell mit Benfica Lissabon (0:6).

Inklusive des kleineren Vorläufers - dem neuen Interkontinental Cup - haben die Navy Blues neun aufeinanderfolgende Paarungen bei einer FIFA Klub WM verloren. In der Auckland vs. Boca Juniors Prognose folgt die zehnte Niederlage am Stück.