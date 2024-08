Aue - Hannover 2 Tipp, Prognose & Quoten | 04.08.2024

Fünf Wochen haben sich die Spieler der Veilchen in der Vorbereitung geschunden, erste Blasen in den Fußballschuhen hinter sich gelassen und Abläufe eingeschliffen. Zum Auftakt in das neue Spieljahr bekommen es die Hausherren mit den jungen Wilden der Zweitvertretung von Hannover 96 zu tun. Die Norddeutschen nehmen das Motto „Jugend forscht“ in ihrer Zweitvertretung extrem ernst und stellen mit einem Durchschnittsalter von 20,4 Jahren den jüngsten Kader der 3. Liga.