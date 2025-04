Augsburg - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 04.04.2025

SPORT1 Betting 03.04.2025 • 11:00 Uhr Augsburg - Bayern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Kehrt die Spannung zurück in den Titelkampf?

Unser Augsburg - Bayern Sportwetten Tipp zum Bundesliga am 04.04.2025 lautet: Zwei der drei besten Rückrunden-Teams eröffnen den 28. Spieltag und füllen den Wett Tipp heute mit einer spannenden Paarung, in der sich selbst der Spitzenreiter schwer tun wird.

Als einzige Mannschaft ist der FC Augsburg bislang ungeschlagen durch die zweite Saisonhälfte spaziert. Die Fuggerstädter sind das drittbeste Team der Rückrunde (21 Punkte) und stellen in unserer Augsburg Bayern Prognose eine echte Gefahr für den Tabellenführer dar.

Der deutsche Rekordmeister kommt im Augsburg Bayern Wett Tipp heute zwar nicht um die Favoritenrolle herum, muss aber mit einer intensiven Begegnung rechnen. Zuletzt gewannen die Münchner nur drei von sechs Bundesliga-Partien und traten nicht immer souverän auf.

Deswegen entscheiden wir uns für eine Quote von 2,44 und spielen "Bayern Unter 1,5 Tore".

Darum tippen wir bei Augsburg vs Bayern auf “Bayern Unter 1,5 Tore”:

Bayern erzielte in 3 der letzten 5 Bundesliga-Gastspiele “Unter 1,5 Tore”

Augsburg kassierte in der Rückrunde nur 3 Gegentore in 10 Partien.

Augsburg hat seit 12 Bundesliga-Begegnungen nicht mehr als ein Gegentor kassiert.

Augsburg vs Bayern Quoten Analyse:

Sucht ihr nach den besten Augsburg Bayern Quoten, solltet ihr Merkur Bets unbedingt auf dem Schirm haben. Der deutsche Wettanbieter zählt zu den besten Buchmachern für Fußballwetten und begeistert mit einem grandiosen Quotenschlüssel von circa 97 Prozent. Die Gastgeber spielen eine phänomenale Rückrunde und haben bis jetzt 21 Zähler aus zehn Partien geholt. Bayern (23) ist nur unwesentlich erfolgreicher gewesen und hat zuletzt des Öfteren Punkte liegen gelassen.

Augsburg Bayern Wettquoten findet ihr auch in der übersichtlichen Merkur Bets App, die ihr sowohl für Android als auch iOS erhaltet. Ein Dreier des FCA bringt euch dort eine Siegquote von 7,14 ein. Bayern hingegen bleibt beim 1,44-fachen Gewinn stehen und ist als Einzelwette nicht wirklich spielbar.



(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Augsburg vs Bayern Prognose: Bleibt der FCA ungeschlagen?

Die Defensivabteilung der Münchner ist arg ausgedünnt. Neben Alphonso Davies (Kreuzbandriss) fehlen Vincent Kompany für die Verteidigung ebenfalls Dayot Upamecano (Knorpelschaden) und Hiroki Ito (Mittelfußbruch).

Damit endet das Lazarett der Gäste aber noch lange nicht. Manuel Neuer laboriert noch an seinem Muskelfaserriss, Aleksandar Pavlovic plagt sich mit dem Pfeifferschen Drüsenfieber und Kingsley Coman hat einen Schlag abbekommen.

Allgemein steht der FCB in der zweiten Saisonhälfte nicht mehr so stabil wie noch im ersten Halbjahr und kassierte bereits jetzt so viele Gegentore (13) wie in der gesamten ersten Saisonhälfte.

Wenn der eigenen Offensive der Hahn durch die FCA-Verteidigung abgestellt werden sollte, wäre ein “Sieg Augsburg (HC +1)” mit einer Quote von 2,62 denkbar. Dafür könntet ihr zum Beispiel die 40 Euro Freebet aus dem Merkur Bets Bonus verwenden. Auf eine weitere defensive Masterclass der Fuggerstädter setzen wir auch im Augsburg vs. Bayern Tipp.

Zur Erklärung der Augsburg gegen Bayern Prognose reicht bereits ein Blick auf die Tabelle der zweiten Saisonhälfte. Das Team von Jess Thorup kassierte erst drei Gegentore in zehn Partien und ließ am vergangenen Spieltag den ersten Gegentreffer (1:1 vs. Hoffenheim) nach sechs Weißen Westen in Serie zu.

Der Fokus auf die Arbeit gegen den Ball hat allerdings seinen Preis und den zahlt die Offensivabteilung der Hausherren. Augsburg erzielte nur in einer der letzten acht Bundesliga-Partien mehr als einen Treffer. Drei der sieben vorangegangenen FCA-Begegnungen wurden sogar vollkommen ohne Treffer der Thorup-Elf abgepfiffen. Alternativ zu unserem Augsburg gegen Bayern Tipp könnte sich eine Quote von 1,85 für “Beide Teams treffen: Nein” auszahlen. Speziell bei Merkur Bets, wo ihr keine Wettsteuern zahlen müsst.

Augsburg - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Augsburg: 1:1 Hoffenheim (A), 1:0 Wolfsburg (H), 1:0 Dortmund (A), 0:0 Freiburg (H), 3:0 Gladbach (A)

Letzte 5 Spiele Bayern: 3:2 St. Pauli (H), 1:1 Union Berlin (A), 2:0 Leverkusen (A), 2:3 Bochum (H), 3:0 Leverkusen (H)

Letzte 5 Spiele Augsburg vs Bayern: 0:3 (A), 2:3 (H), 1:3 (A), 3:5 (A). 2:5 (H)

Die jüngsten Erfolge seiner Mannschaft haben Jess Thorup dazu veranlasst, in drei aufeinanderfolgenden Paarungen dieselbe Startelf aufs Feld zu schicken. Das Tor wird von Finn Dahmen gehütet, der in acht von zwölf Auftritten die Null gehalten und nicht mehr als vier Gegentore erlaubt hat.

Seine Fähigkeiten sind für unseren Augsburg vs. Bayern Tipp ebenso von Bedeutung, wie die Qualitäten im Zweikampf der Defensivabteilung. Die Fuggerstädter ließen bis jetzt nur 0,10 erwartbare Gegentore pro Schuss zu - keine Mannschaft hat in dieser Kategorie besser abgeschnitten.

Nach den vergangenen Wochen stimmen auch die erwartbaren Werte der Gastgeber wieder. Augsburg steht bei 34,28 xGA (6.). Zudem schlossen die Fuggerstädter zehn ihrer 27 Paarungen im deutschen Oberhaus ohne Gegentreffer ab - ein Top-3-Wert.

Darüber tauchen nur RB Leipzig (13) und Bayern (12) auf. Es wäre also nicht abwegig, in diesem Duell auf “Unter 2,5 Tore” zu setzen. Wie ihr an die Quote von 2,19 herankommt, zeigen wir euch in dieser Erklärung zur Registrierung bei Merkur Bets.

Die Augsburg vs. Bayern Prognose ergibt sich unter anderem aus den letzten Gastauftritten der Kompany-Elf. Auswärts erzielten die Münchner zuletzt in drei von fünf Partien maximal einen eigenen Treffer. Zudem ergibt sich ein Gefälle in der Verteilung der FCB-Saisontore. Fernab der Allianz Arena erzielte der deutsche Rekordmeister nur 41 Prozent seiner Treffer.

Des Weiteren genossen die Fuggerstädter die Heimspiele in dieser Spielzeit besonders. Verglichen mit den bisherigen Auftritten in der Ferne kassierte das drittbeste Team der Rückrunde in der WWK-Arena nur 33 Prozent der Gegentreffer.

Abzuwarten bleibt, ob Harry Kane nach seinen beiden Scorerpunkten gegen St. Pauli (1 Tor, 1 Torvorlage) wieder zu Toren aufgelegt ist. Vor der Begegnung mit den Kiezkickern ist der Kapitän der englischen Nationalmannschaft fünf Bundesliga-Partien in Folge ohne eigenen Treffer geblieben.

So seht ihr Augsburg - Bayern im TV oder Stream:

04. April 2025, 20.30 Uhr, WWK Arena, Augsburg

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die phänomenale Rückrunde der Fuggerstädter hat den FCA in die Verlosung um den Europapokal gespielt. Schon jetzt haben die Thorup-Schützlinge genauso viele Punkte gesammelt (39) wie nach der kompletten Vorsaison.

Besser als zur Zeit waren die Hausherren noch nie im deutschen Oberhaus unterwegs. Augsburg ist das am längsten ungeschlagene Team der Bundesliga (11) und stellt damit einen neuen Vereinsrekord auf.

Augsburg vs Bayern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Augsburg: Dahmen - Gouweleeuw, Matsima, Zesiger, - Wolf, Rexhbecaj - Onyeka, Giannoulis - Claude-Maurice, Jensen - Tietz

Ersatzbank Augsburg: Labrovic, Keven Schlotterbeck, Banks, Pedersen, Koudossou, Jakic, Maier, Kömür, Essende

Startelf Bayern: Urbig - Laimer, Dier, M.-J. Kim, Guerreiro - Kimmich, Goretzka - Olise, Musiala, Sane - Kane

Ersatzbank Bayern: Peretz, Boey, Stanisic, Palhinha, Gnabry, Vidovic, Müller, Kusi-Asare

Gegnerische Standards sollten für die Hausherren am kommenden Freitag ebenfalls keine allzu große Gefahr darstellen. Augsburg erlaubte bis jetzt 8,02 erwartbare Gegentore nach ruhenden Bällen (6.).

Die Ausfälle von Davies und Upamecano wiegen beim deutschen Rekordmeister besonders schwer, da ihre Athletik ein wichtiger Bestandteil für das defensive Konstrukt unter Vincent Kompany gewesen ist. Das wird man dem Tabellenführer anmerken.

Unser Augsburg - Bayern Tipp: Bayern Unter 1,5 Tore

Die Fuggerstädter werden ihre gute Form im Heimspiel gegen den deutschen Rekordmeister maximal ausreizen. Auf Bayern wartet eine hervorragend eingestellte Defensive, die vor einem formstarken Torhüter aufgereiht ist.