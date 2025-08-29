Augsburg - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 30.08.2025

SPORT1 Betting 29.08.2025 • 18:00 Uhr Augsburg - Bayern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Findet Sandro Wagner eine Lösung gegen den Klub aus seiner Heimat?

Unser Augsburg - Bayern Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 30.08.2025 lautet: Der deutsche Rekordmeister ist brillant in die Saison gestartet und legt im Wett Tipp heute souverän nach.

Ein einfacher “Sieg Bayern” ist vielleicht nicht die überraschendste Augsburg Bayern Prognose, lässt sich mit diesem Bet-at-Home Boost jedoch gewinnbringend spielen. Setzt ihr vor Beginn der Paarung auf eine einfache Drei-Weg-Wette, erhaltet ihr von Bet-at-Home die sechsfache Quote.

Im Hinblick auf die dramatischen Unterschiede in der Kaderqualität machen wir im Augsburg Bayern Wett Tipp heute von dieser exklusiven Möglichkeit Gebrauch und spielen “Sieg Bayern” zu einer Quote von 1,28.

Darum tippen wir bei Augsburg vs Bayern auf “Sieg Bayern”:

Bayern hat 71 Prozent der Bundesliga-Auswärtsspiele gegen den FCA gewonnen (10/14).

Bayern ist saisonübergreifend seit 9 Bundesliga-Auswärtsspielen ungeschlagen (6S, 3U).

Bayern brillierte am ersten Spieltag gegen RB Leipzig (6:0).

Augsburg vs Bayern Quoten Analyse:

Sandro Wagner fehlten auf der Pressekonferenz unmittelbar nach seinem ersten Sieg als Bundesliga-Trainer (3:1 vs. SC Freiburg) im ersten Moment die Worte. Der gebürtige Münchner sah von seiner Mannschaft eine effiziente Leistung, die eine 3:0-Pausenführung ermöglicht hat. Trotzdem sind die Fuggerstädter in den Augsburg Bayern Wettquoten als gigantischer Außenseiter deklariert.

Für den FCA ist es das erste Bundesliga-Topspiel (Samstag 18:30 Uhr) seit über zehn Jahren. Kein anderer Verein hat eine längere Wartezeit hinter sich. Ein “Sieg Augsburg” bringt eine Augsburg Bayern Quote im zweistelligen Bereich.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Augsburg vs Bayern Prognose: Ein Gruß in Richtung Konkurrenz

Wer hätte mit einem derartigen Auftakt der Münchner (6:0 vs. RB Leipzig) im Anschluss an eine komplizierte Vorbereitung gerechnet? Wir zeigen uns im Augsburg vs. Bayern Tipp jedenfalls beeindruckt von dieser Leistung und erwarten erneut einen dominanten Auftritt des Titelverteidigers.

Ebenso wie in vielen Saisonprognosen ist der FCB auch in der Augsburg gegen Bayern Prognose als haushoher Favorit ausgeschrieben. Wahrscheinlich ist ein Auswärtssieg mit mehreren Treffern Differenz.

Diese Aussage treffen wir vor allem im Hinblick auf die formidable FCB-Offensive. Der deutsche Rekordmeister hat bereits in den letzten direkten Duellen mit dem FCA mehrere Torfestivals gefeiert und in sechs aufeinanderfolgenden Paarungen mindestens drei Treffer erzielt.

Damit legen wir euch nahe, die Sportwetten Apps nach passenden Quoten für mehrere Treffer der Münchner abzusuchen. Speziell Harry Kane ist in der Lage, den Fuggerstädtern mehrere Gegentore hinzuzufügen.

Augsburg - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Augsburg: 3:1 Freiburg (A), 2:0 Halle (A), 0:1 Sunderland (H), 2:2 Pisa (H), 1:0 Crystal Palace (H).

Letzte 5 Spiele Bayern: 6:0 RB Leipzig (H), 2:1 VfB Stuttgart (A), 2:1 Grasshopper (A), 4:0 Tottenham (H), 2:1 Lyon (H).

Letzte 5 Spiele Augsburg vs. Bayern: 1:3 (H), 0:3 (A), 2:3 (H), 1:3 (A), 3:5 (A).

Der englische Mittelstürmer erzielte zum Auftakt gegen RB Leipzig seinen achten Dreierpack im 64. Bundesliga-Auftritt. Aktuell ist Kane der einzige Spieler in der Geschichte der Bundesliga, der mehr Treffer erzielt (65) als Spiele absolviert (64) hat.

Während seiner Zeit in der Premier League bei den Spurs absolvierte Kane 320 Spiele im englischen Oberhaus und kam ebenfalls auf acht Dreierpacks.

Ebenso wie seine Mannschaftskollegen wirkte der Angreifer am ersten Spieltag überraschend frisch. Bayern lief ligaweit die meisten Kilometer und stellte einen neuen Vereinsrekord auf.

Vor einem Titelverteidiger in dieser Verfassung muss sich der FCA in Acht nehmen. Bayern ist saisonübergreifend seit neun Bundesliga-Auswärtsspielen ungeschlagen. Das ist die längste Serie seit 2019/20 unter Hansi Flick (10).

Darüber hinaus haben die Münchner gegen keinen anderen Bundesliga-Klub (mindestens zehn Duelle) eine höhere Siegquote (71 Prozent) in Gastspielen als gegen den FCA in der WWK Arena.

So seht ihr Augsburg - Bayern im TV oder Stream:

30. August 2025, 18.30 Uhr, WWK Arena, Augsburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Von Sandro Wagner erwarten wir einen angemessenen Matchplan. Der 37-Jährige hat zum Auftakt gegen den SC Freiburg gezeigt (3:1), dass er keinesfalls als dogmatischer Übungsleiter eingestuft werden kann.

Viel eher präsentierte sich der FCA im Vergleich zur Vorbereitung überraschend ohne klassischen Mittelstürmer, wodurch die Defensive des SCF in manchen Situationen ausgehebelt werden konnte. Diese kleinen taktischen Kniffe werden das Gefälle zur Kompany-Elf jedoch nicht schließen.

Augsburg vs Bayern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Augsburg: Dahmen - Gouweleeuw, Matsima, Schlotterbeck - Wolf, Fellhauer, Jakic, Giannoulis - Massengo, Saad - Kömür

Ersatzbank Augsburg: Labrovic, Zesiger, Banks, Pedersen, Maier, Rexhbecaj, Dong, Mounie, Tietz

Startelf Bayern: Neuer - Laumer, Upamecano, Tah, Stanisic - Goretzka, Kimmich - Olise, Gnabry, Diaz - Kane

Ersatzbank Bayern: Ulreich, Urbig, Kim, Guerreiro, Boey, Pavlovic, Karl, Mike, Kusi-Asare

Wollen die Fuggerstädter am zweiten Spieltag irgendwie an Punkte gelangen, gibt es an einer überragenden Leistung von Finn Dahmen kein Vorbeikommen. Ausgeschlossen ist ein großartiger Abend des Schlussmannes keinesfalls.

Dahmen behielt im Kalenderjahr 2025 die meisten weißen Westen aller Bundesliga-Torhüter (9) - dicht gefolgt von Manuel Neuer (8). Zudem verhinderte der FCA-Keeper in der Vorsaison die zweitmeisten Gegentore (6,9).

Unser Augsburg - Bayern Tipp: Sieg Bayern

Mit diesem Bet-at-Home Quotenboost ist die Sache für uns eindeutig. Bayern wird seiner Favoritenrolle in Augsburg gerecht und sichert sich die nächsten drei Punkte auf dem Weg zur erhofften Titelverteidigung.