Augsburg - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 31.10.2025

Augsburg - Dortmund Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Endspiel für Sandro Wagner?

Unser Augsburg - Dortmund Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 31.10.2025 lautet: Der FCA steckt in einer Krise und der BVB wird diese Krise weiter verschlimmern. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir zudem auch ein paar Tore.

Mit großen Vorschusslorbeeren und ebenso großen Hoffnungen wurde Sandro Wagner als Trainer in die Fuggerstadt geholt. Doch schon nach wenigen Monaten stecken er und sein FCA in einer Krise. Unsere Augsburg Dortmund Prognose zum Auftaktspiel des 9. Spieltags geht dahin, dass sich diese Krise nun zuspitzen könnte.

Wir rechnen damit, dass die Gastgeber auch das dritte Heimspiel in Folge verlieren und dabei auch mehr als nur einen Gegentreffer kassieren. Insofern entscheiden wir uns für den Augsburg Dortmund Wett Tipp heute “Sieg Dortmund & Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,86 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Augsburg vs Dortmund auf “Sieg Dortmund & Über 1,5 Tore”:

Augsburg hat zuletzt binnen weniger Tage 2 Heimspiele in Folge verloren.

Dortmund hat die letzten 3 Pflichtspiele gewonnen - eines allerdings im Elfmeterschießen.

Der FCA stellt mit 20 Gegentreffern die schwächste Abwehr der Bundesliga.

Augsburg vs Dortmund Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der Wettanbieter sieht die Gäste in der doch klaren Favoritenrolle. Die Augsburg Dortmund Quoten für Wetten auf einen Sieg des BVB erreichen in den verschiedenen Sportwetten Apps Höchstwerte von 1,68. Demgegenüber stehen Quoten von bis zu 4,70 für Wetten auf den FCA.

Ein Tor trauen die Buchmacher dem Gastgeber zu. Die Quoten für die Option “Beide Teams treffen” kreisen um 1,50 herum. Nach den letzten Auftritten der Fuggerstädter finden wir die Augsburg Dortmund Wettquoten für die Gegenwette allerdings viel spannender. Für den Tipp darauf, dass höchstens nur eine Mannschaft trifft, liegen die Quoten in der Spitze bei 2,46.

Augsburg vs Dortmund Prognose: BVB verschärft FCA-Krise

Mit einem 2:0 in der 1. Runde des DFB-Pokals beim Halleschen FC und einem 3:1-Auswärtserfolg bei Europa League-Teilnehmer Freiburg war der FC Augsburg unter seinem neuen Trainer Sandro Wagner euphorisch in die neue Saison gestartet. Auch die anschließende nur knappe 2:3-Pleite gegen die Bayern wurde noch positiv bewertet.

Doch zwei Monate später brennt beim FCA der Baum. In den acht Pflichtspielen nach dem Sieg beim Sport-Club gab es nur noch einen weiteren Dreier. Sechs der übrigen sieben Partien wurden verloren (1U). Am vergangenen Wochenende gerieten die Fuggerstädter zu Hause gegen Leipzig mit 0:6 unter die Räder und kassierten dabei die höchste Heimpleite ihrer Bundesliga-Geschichte.

Als viele dachten, dass es nicht schlimmer kommen könnte, verlor der FCA drei Tage später sein Zweitrundenspiel im DFB-Pokal gegen Zweitligist Bochum, ebenfalls zu Hause, mit 0:1. Sollte am Freitag die dritte Heimschlappe binnen einer Woche dazu kommen, könnte es für Wagner ziemlich ungemütlich werden.

Zudem droht bei einer Niederlage der Absturz auf einen Abstiegsplatz. Aktuell sind die Fuggerstädter 15. In einer unrühmlichen Kategorie sind sie führend: Mit 20 Gegentreffern haben sie ligaweit die meisten. In unserer Augsburg Dortmund Prognose gehen wir davon aus, dass es am Freitag nicht bei diesen 20 Gegentoren bleibt. Für unseren vorgeschlagenen Tipp könnt ihr übrigens auch den Bet-at-home-Gutschein nutzen.

Augsburg - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Augsburg: 0:1 Bochum (H), 0:6 Leipzig (H), 1:1 Köln (A), 1:1 Ulm (H), 3:1 Wolfsburg (H)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 1:1, 1:1 n.V., 4:2 i.E. Frankfurt (A), 1:0 Köln (H), 4:2 Kopenhagen (A), 1:2 Bayern (A), 1:1 Leipzig (H)

Letzte 5 Spiele Augsburg vs. Dortmund: 1:0 (A), 2:1 (H), 1:5 (A), 1:1 (H), 0:3 (H)

Der BVB kommt jedenfalls mit breiter Brust und einem Sieg im Elfmeterschießen im Pokal-Auswärtsspiel in Frankfurt in die WWK Arena. Fairerweise muss man allerdings festhalten, dass die Schwarz-Gelben von einem Treffer nach vorheriger Abseitsposition profitierten, während auf der anderen Seite ein Tor der SGE wegen Abseits (zu Recht) aberkannt wurde. Einen VAR gab es nicht.

Der Borussia dürfte das egal gewesen sein. Ihre Formkurve zeigt weiter nach oben. Bereits die beiden Pflichtspiele davor in der Champions League beim FC Kopenhagen (4:2) und gegen Köln in der Bundesliga (1:0 dank eines Last Minute-Tores in der sechsten Minute der Nachspielzeit) konnte sie gewinnen.

Gegen die Geißböcke sammelte der BVB im achten Bundesligaspiel der Saison die bereits fünfte Weiße Weste. Das ist ein eingestellter Vereinsrekord und zusammen mit den Bayern aktueller Liga-Höchstwert. Insgesamt kassierten die Borussen an den ersten acht Spieltagen lediglich sechs Gegentreffer.

Insofern lässt sich auch über den eingangs erwähnten alternativen Augsburg Dortmund Tipp “Beide Teams treffen - Nein” ohne Weiteres nachdenken. Auch die Option “Dortmund gewinnt zu Null” zu Quoten über 3,00 ist überlegenswert. Dabei haben die Schwarz-Gelben noch eine Rechnung mit dem Gegner offen.

31. Oktober 2025, 20:30 Uhr, WWK Arena, Augsburg

31. Oktober 2025, 20:30 Uhr, WWK Arena, Augsburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky, WOW

Das Freitagabendspiel der Bundesliga läuft in dieser Saison exklusiv bei Sky bzw. dessen Streamingdienst WOW. Wenn ihr also die Partie sehen wollt, dann kommt ihr um ein kostenpflichtiges Abo nicht herum.

In der Vorsaison hat der FCA beide BL-Duelle mit dem BVB für sich entscheiden können, nachdem er zuvor in 26 Aufeinandertreffen im Oberhaus lediglich drei Siege geholt hatte (7U, 16N). In unserer Augsburg Dortmund Prognose halten wir den dritten FCA-Erfolg über die Borussen in Folge für nicht sehr wahrscheinlich.

Augsburg vs Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Augsburg: Dahmen - Jakic, Matsima, Banks; Kade, Massengo, Fellhauer, Giannoulis; Rieder, Claude-Maurice, Saad

Ersatzbank Augsburg: Labrovic, Dardari, Gharbi, Essende, K. Schlotterbeck, Rexhbecaj, Zesiger, Wolf, Tietz

Startelf Dortmund: Kobel - Anton, N. Schlotterbeck, Bensebaini; Bellingham, Adeyemi, Groß, Nmecha, Svensson, Brandt; Guirassy

Ersatzbank Dortmund: Meyer, Süle, Anselmino, Couto, Sabitzer, Chukwuemeka, Ryerson, Silva, Beier

Im Gegenteil: Saisonübergreifend verloren die Fuggerstädter daheim sechs ihrer letzten sieben Pflichtspiele (sechsmal Bundesliga, einmal DFB-Pokal). Seit Anfang Februar 2025 feierten die Fuggerstädter nur zwei Siege in zwölf Heimspielen (3U, 7N) - beide gegen Wolfsburg.

Das bestärkt uns bei unserem kombinierten Augsburg Dortmund Tipp, der unter anderem einen Erfolg der Gäste vorsieht, auch wenn diese nur eines der letzten fünf Gastspiele in der WWK Arena gewonnen haben (2U, 2N).

Unser Augsburg - Dortmund Tipp: “Sieg Dortmund & Über 1,5 Tore”

Auch wenn die Ausbeute aus den letzten Heimspielen alles andere als rosig war, so hatte der FCA seit Anfang Mai in immerhin fünf aufeinanderfolgenden Heimpartien zumindest ein Tor erzielt. Heim- und Auswärtsspiele zusammengenommen konnten die Fuggerstädter seit Mitte Mai in neun Pflichtspielen in Folge treffen. Doch dann gab es die Heimklatsche gegen Leipzig und das peinliche Pokal-Aus gegen Zweitligist Bochum, bei dem Augsburg jeweils ohne eigenes Tor blieb.

Gegen den VfL hatte der FCA seine Chancen, doch von einem Aufbäumen gegen den unterklassigen Klub kann keine Rede sein. Der BVB feierte dagegen einen moralisch wichtigen Sieg in Frankfurt und hat das Momentum auf seiner Seite. Bei verunsicherten Fuggerstädtern, die die schwächste Abwehr der Liga stellen, sollte sich Schwarz-Gelb durchsetzen und dabei auch mehrfach zum Torerfolg kommen.