Augsburg - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 20.04.2025

SPORT1 Betting 19.04.2025 • 06:00 Uhr Augsburg - Frankfurt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wie schlägt sich der FCA ohne den ganz großen Druck?

Unser Augsburg - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 20.04.2025 lautet: Nachdem der Klassenerhalt geschafft ist, können sich die Fuggerstädter neuen Zielen widmen. Im Wett Tipp heute gegen Frankfurt ist dabei schon mal etwas Zählbares drin.

Durch den glücklichen 2:1-Sieg am vergangenen Spieltag in Bochum hat Augsburg den Klassenerhalt in dieser Saison schon unter Dach und Fach gebracht. So früh wie zuvor nur in den Spielzeiten 2013/14 und 2014/15. So können die Fuggerstädter ziemlich entspannt in den letzten fünf Spieltage gehen und sich mit anderen Zielen beschäftigen.

In unserer Augsburg Frankfurt Prognose will der FCA nun zunächst mal an den Europapokal-Plätzen dranbleiben. Die Aufgabe gegen die Eintracht wird aber nicht so einfach.

Wir sehen die Hausherren aber leicht vorne und spielen mit einer Quote von 1,85 bei Merkur Bets den Augsburg Frankfurt Wett Tipp heute “Sieg Augsburg HC +1 & Über 1,5 Tore”. Geheim-Tipp bei Merkur Bets: 1 Euro einzahlen und 40 Euro Freebet + 60 Euro Cashback-Bonus abstauben!

Darum tippen wir bei Augsburg vs Frankfurt auf “Sieg Augsburg HC +1 & Über 1,5 Tore”:

Augsburg ist das drittbeste Team der Rückrunde

Die Eintracht hat nur eines der letzten 5 Gastspiele in der Liga gewonnen

An den vergangenen 5 Heim-Spieltagen kassierte der FCA lediglich eine Niederlage (gegen die Bayern)

Augsburg vs Frankfurt Quoten Analyse:

Auf Rang 3 hat die Eintracht neun Punkte und sieben Plätze Vorsprung auf den kommenden Gegner. Für Buchmacher Merkur Bets, der zu den Bookies mit deutscher Lizenz gehört, spielt aber der Heimvorteil auch eine große Rolle. So bieten die Augsburg vs Frankfurt Wettquoten keine wirkliche Hilfestellung.

Die Hausherren gehen mit einer Siegquote von 2,60 als minimaler Favorit auf den Rasen. Doch auf der Gegenseite klettern die Augsburg gegen Frankfurt Quoten für einen Dreier der Gäste auch nur auf einen Wert von 2,70. Die höchste Quote auf dem 1x2-Markt bekommt ihr in der Merkur Bets App mit einer 3,45 für eine Punkteteilung.

Wetten auf ein Remis sind sicher immer etwas riskant. Doch für Neukunden des Anbieters haben wir eine Lösung. Denn nach der Merkur Bets Anmeldung könnt ihr auf den tollen Merkur Bets Bonus zugreifen. Hier warten gleich zwei Willkommensgeschenke auf euch: ein 60€-Cashback-Bonus und eine 40€-Freebet für eine Einzahlung von gerade mal 1€.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Augsburg vs Frankfurt Prognose: Kann der FCA nun befreit aufspielen?

Für FCA-Coach Jess Thorup war das Augsburger Auswärtsspiel am Wochenende in Bochum richtungsweisend. Und am Ende bestätigte seine Mannschaft mit einem 2:1-Sieg auch die gute Tendenz der Rückrunde. Denn in der zweiten Saisonhälfte haben nur die Bayern (27) und Bayer (25) mehr Punkte geholt als der FCA (23). Der Dreier an der Castroper Straße war aber sehr glücklich gewesen. Zahlen wie die Expected Goals (1,08 zu 2,81), die Gesamtschüsse (12:25) und die Chancen (4:12) hatten eigentlich klar gegen den FCA gesprochen. Mit acht Paraden hatte Keeper Finn Dahmen großen Anteil an dem Sieg gehabt.

Der Torwart musste in der Rückrunde nur siebenmal hinter sich greifen. Das ist der Bestwert im Oberhaus. Mit dem Erfolg beim VfL steht nun schon der Klassenerhalt der Fuggerstädter fest. Zum 14. Mal in Folge kann der Verein im Oberhaus bleiben. Zudem ist man seit acht Auswärtsspielen in Folge ohne Niederlage. Zuvor hatte die Mannschaft elf Partien in Folge auf des Gegners Platz auf einen Dreier gewartet. In der drittbesten Saison der Augsburger BL-Geschichte fehlen auf Platz 6 gerade mal drei Punkte. In den vergangenen sieben Heimspielen sprangen am Ende allerdings lediglich zwei Siege heraus (2U, 3N). Trotzdem halten wir an unserem Augsburg Frankfurt Tipp fest.

Drei Tage nach dem 1:1 bei Tottenham zeigte sich die Eintracht spielfreudig und zielstrebig. Die Mannschaft lag im Heimspiel gegen Heidenheim früh vorne und ruhte sich auf der Führung nicht aus. Am Ende ging den Hessen nach den vielen Einsätzen in der Europa League und bei den Nationalteams aber etwas die Puste aus. Die Hausherren wurden zu passiv. Bei einem klaren Chancenplus von 11:4 war der 3:0-Sieg am Ende aber trotzdem hochverdient.

So war der Dreier nach der 0:2-Pleite in Bremen ein wichtiges Zeichen, dass die Mannschaft den Spagat zwischen Alltag und Highlights im Europapokal hinbekommt. Allerdings folgte unter der Woche mit dem 0:1 daheim gegen Tottenham das Aus im Europa-League-Viertelfinale. Allerdings hat die SGE zumindest in der Liga den Vorsprung auf Platz 5 auf fünf Punkte ausgebaut. In der Bundesliga stehen die Männer von Coach Dino Toppmöller bei der Chancenverwertung lediglich auf Platz 13. Außerdem hat die Eintracht nur eines der letzten fünf Gastspiele in der Liga gewonnen (2U, 2N). Dafür haben nur München (38) und Leverkusen (31) mehr Heimpunkte geholt als Frankfurt (30).

Augsburg - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Augsburg: 2:1 Bochum (A), 1:3 Bayern München (H), 1:1 Hoffenheim (A), 1:0 Wolfsburg (H), 1:0 Dortmund (A)

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 0:1 Tottenham (H), 3:0 Heidenheim (H), 1:1 Tottenham (A), 0:2 Werder Bremen (A), 1:0 Stuttgart (H)

Letzte 5 Spiele Augsburg vs Frankfurt: 2:2 (A), 1:3 (A), 2:1 (H), 1:1 (A), 1:2 (H)

Nach 53 Duellen führen die Frankfurter die Bilanz gegen Augsburg mit 24 Siegen zu 15 Niederlagen an (14U). In der Fuggerstadt haben aber die Hausherren mit elf Erfolgen zu neun Pleiten (6U) etwas die Nase vorne.

Besonders wichtig für die Augsburg Frankfurt Prognose sind vor allem die letzten Aufeinandertreffen. Der FCA konnte nur eines der vergangenen zehn Spiele gegen die SGE für sich entscheiden.

Im Dezember 2023 gab es einen 2:1-Heimsieg. In diesem Zeitraum holten die Fuggerstädter vier Remis gegen die Hessen (5N). Eines dieser Unentschieden stammt aus der laufenden Saison und einem 2:2 im Deutsche Bank Park.

In den vergangenen sechs Aufeinandertreffen beider Vereine fiel auf beiden Seiten immer mindestens ein Tor. Auch am Sonntag rechnen wir nicht mit “Weißen Westen”. Für den Augsburg Frankfurt Tipp “Beide Teams treffen” liefert uns Merkur Bets eine Quote von 1,68.

Wenn dieser Tipp bei euch Bestandteil einer Kombiwette ist, hat Merkur Bets etwas besonderes auf Lager: Mit dem Merkur Bets Kombi Boost könnt ihr nämlich mehrere Wetten miteinander kombinieren und euch so einen Aufschlag von bis zu 30 Prozent auf den potentiellen Gewinn sichern.

Zudem nimmt euch der Anbieter für Kombi- und Betbuilder-Wetten die Wettsteuer ab.

So seht ihr Augsburg - Frankfurt im TV oder Stream:

20. April 2025, 15:30 Uhr, WWK Arena, Augsburg

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die Bundesliga-Spiele am Sonntag sind fest in der Hand von DAZN. Der Streaming-Anbieter überträgt alle Sonntagsspiele live und exklusiv. Dazu gehört auch das Duell zwischen Augsburg und Frankfurt.

Der Ball rollt ab 15:30 Uhr in der WWK Arena von Augsburg.

Augsburg vs Frankfurt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Augsburg: Dahmen - Matsima, Gouweleeuw, K. Schlotterbeck - M. Wolf, Jakic, Onyeka, Giannoulis, F. Jensen, Claude-Maurice - Essende

Ersatzbank Augsburg: Labrovic (Tor), Banks, Gumny, M. Berisha, Rexhbecaj, Tietz, Koudossou, Kömür, Zesiger

Startelf Frankfurt: Kaua Santos - Kristensen, Tuta, R. Koch, Theate - Skhiri, O. Höjlund, Chaibi, Uzun, Bahoya - Ekitike

Ersatzbank Frankfurt: Grahl (Tor), Amenda, Nkounkou, Batshuayi, Collins, Brown, Götze, Larsson, Wahi

Bei den Hausherren fehlen die verletzten Oxford und Kabadayi. Arne Maier muss nach seiner Roten Karte aussetzen. Dafür hat Zesiger seine Gelb-Rot-Sperre abgesessen. Bei den Hessen könnte Stammkeeper Kevin Trapp sein Comeback feiern. Mario Götze fällt mit einer Oberschenkelverletzung aus.

So müsst ihr eure Augsburg Frankfurt Prognose wegen der Personalsituation auf beiden Seiten nur leicht anpassen. Vor der Tipp-Abgabe findet ihr alle wichtigen Informationen über den Anbieter in unserem Merkur Bets Test.

Der Bookie überzeugt mit Qualität “Made in Germany”, bestehend aus einem reichhaltigen Sportsbook aus verschiedenen Sportarten. Ein Highlight ist der Betbuilder, mit dem ihr verschiedene Wettmöglichkeiten zu einer einzigen Wette kombinieren könnt.

Unser Augsburg Frankfurt Tipp: Sieg Augsburg HC +1 & Über 1,5 Tore

Bei dieser Paarung spricht viel für ein enges Duell auf Augenhöhe. Wir sehen die Hausherren aber etwas vorne. Das hat einerseits damit zu tun, dass die Eintracht noch am Donnerstag im Europa-League-Viertelfinale gegen Tottenham ran musste.

Andererseits spielt der FCA eine tolle Rückserie, während Frankfurt in der Fremde zuletzt ein paar Probleme hatte. So rechnen wir mit ein paar Treffern und trauen den Gästen nicht mehr als ein Remis zu.