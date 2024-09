Augsburg - St. Pauli Tipp, Prognose & Quoten | 15.09.2024

Unser Augsburg - St. Pauli Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 15.09.2024 lautet: Bislang sammelte St. Pauli viel Ballbesitz (knapp 61 Prozent), konnte damit aber noch nicht viel anfangen (0 Tore). In unserem Wett Tipp heute ändert sich das.

Eine Augsburg St. Pauli Prognose für den dritten Spieltag abzugeben, fällt nicht leicht. Die Kiezkicker sind bemüht, häuften den viertmeisten Ballbesitz (knapp 61 Prozent) an, aber brachten noch kein Tor auf die Anzeigetafel. Die besten Optionen boten sich bislang nach Standardsituationen (0,79 xG).

Die Länderspielpause hat der Aufsteiger laut eigenen Aussagen genutzt, um verstärkt Lösungen für das letzte Spielfeld-Drittel zu erarbeiten. Augsburg hat mit sechs Gegentoren die geteilt schwächste Abwehr im deutschen Oberhaus. Das bringt uns zu unserem Augsburg St. Pauli Wett Tipp heute, den wir bei Happybet zu einer Quote von 2,10 auf „St. Pauli gewinnt eine Halbzeit“ abgeben.

Darum tippen wir bei Augsburg vs St. Pauli auf „St. Pauli gewinnt eine Halbzeit“:

Augsburg vs St. Pauli Quoten Analyse:

Anders herum verlocken die Augsburg St. Pauli Wettquoten für einen Dreier der Gäste ebenso wenig, auch wenn ihr in der Spitze einen Gewinn von 3,50 erhalten würdet.

Augsburg vs St. Pauli Prognose: Viele Probleme, wenige Lösungen

In solchen Fällen hilft meistens nur eine großartige Torhüterleistung, doch davon war FCA-Schlussmann Nediljko Labrovic an den ersten beiden Spieltagen weit entfernt. Kein anderer Torwart hatte eine höhere Differenz zwischen erwartbaren und real kassierten Gegentoren (2,1).

Augsburg - St. Pauli Statistik & Bilanz:

Ein Argument gegen eine schwache Abwehr könnte die beste Schussverwandlungs-Quote der Konkurrenten in Duellen mit den Fuggerstädtern sein (23,08 Prozent). Allerdings ließ Augsburg auch die meisten erwartbaren Gegentore pro gegnerischen Schuss zu (0,17 xGA), womit diese Begründung abgewehrt werden kann.

Augsburg zeigte an den ersten beiden Spieltagen kein gutes Gesicht und verlor drei der vier absolvierten Halbzeiten. Nur zum Auftakt gewann der FCA die ersten 45 Minuten gegen Werder Bremen (2:1) - seither wurde jede Halbzeit verloren.

Das öffnet uns die Tür für die Augsburg St. Pauli Prognose, auch wenn die Kiezkicker im letzten Drittel noch zu viele Fehler begehen und nur 57,09 Prozent der Pässe im Angriffsdrittel an den anvisierten Spieler bringen.

So seht ihr Augsburg - St. Pauli im TV oder Stream:

Hohe Balleroberungen führen in der Regel zu einfachen Abschlüssen, gerne auch im gegnerischen Sechzehner. Augsburg erlaubte bislang die vierthöchste Rate an Abschlüssen innerhalb des Strafraums (73,08 Prozent).

Augsburg vs St. Pauli: Die möglichen Aufstellungen

Die Hausherren dürften zudem Erinnerungen an die vorangegangene Spielzeit plagen. Letztes Jahr hatten die Fuggerstädter ebenfalls erst einen Punkt nach zwei Spieltagen auf dem Konto und mussten bis zum fünften Spieltag auf den ersten Sieg der Saison warten.

Hinzu kommt in der Augsburg St. Pauli Prognose die große Arbeitsmoral der Kiezkicker. St. Pauli spulte an den ersten beiden Spieltagen als Team rund 120,8 Kilometer pro Partie ab (1.), während die Spieler der Fuggerstädter deutlich weniger Freude am Laufen fanden (110,9).