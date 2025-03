Augsburg - Wolfsburg Tipp, Prognose, Quoten | 15.03.2025

SPORT1 Betting 14.03.2025 • 06:00 Uhr Augsburg - Wolfsburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wer kommt den Europapokal-Plätzen näher?

Unser Augsburg - Wolfsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 15.03.2025 lautet: Nur drei Punkte trennen die beiden Kontrahenten in der Tabelle, die Europapokal-Plätze sind noch in Reichweite. Der VfL ist seit sieben, der FCA sogar neun Liga-Spiele ungeschlagen. Im Wett Tipp heute erwarten wir ein enges Duell mit wenigen Toren.

Die Bühne ist bereit für ein spannendes Bundesliga-Duell zwischen Augsburg und dem VfL Wolfsburg am 15. März 2025. In der WWK Arena treten zwei Teams an, die sich in der oberen Tabellenhälfte bewegen. Augsburg liegt auf Platz 11 mit 35 Punkten, während Wolfsburg Platz 7 mit 38 Punkten belegt.

Augsburg, das in den letzten fünf Spielen fünf Mal eine Weiße Weste behalten hat, ist seit neun Liga-Spielen ungeschlagen (5S, 4U) und wird versuchen, den Heimvorteil zu nutzen. Wolfsburg hingegen musste in den letzten Spielen einige Gegentore hinnehmen, ist aber trotzdem seit sieben Liga-Partien ohne Niederlage (2S, 5U). Mit einem Tipp auf weniger als 2,5 Tore erwarten wir in der Augsburg Wolfsburg Prognose ein defensiv geprägtes Spiel.

Daher lautet unser Augsburg Wolfsburg Wett Tipp heute: “Unter 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,78 bei Bet-at-home .

Darum tippen wir bei Augsburg vs Wolfsburg auf “Unter 2,5 Tore”:

Augsburg hat in den letzten 5 Spielen 5 Mal ohne Gegentor gespielt.

Wolfsburg hat in den letzten 5 Spielen durchschnittlich nur 1,2 Tore erzielt, was unserem Augsburg vs Wolfsburg Tipp entgegenkommt.

Der FCA ist seit 9 Liga-Spielen, der VfL seit 7 Bundesliga-Partien ungeschlagen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Augsburg vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Unser Wett-Tipp für das Spiel Augsburg gegen VfL Wolfsburg lautet “Unter 2,5 Tore”. Beide Teams haben in ihren letzten Spielen eine solide Abwehr gezeigt, besonders Augsburg mit fünf Weißen Westen in den letzten fünf Spielen. Daher erwarten wir ein defensiv geprägtes Spiel mit wenigen Toren. Auf dem 1x2-Markt ist kaum ein Unterschied zu erkennen, so gibt es in den Sportwetten Apps Augsburg Wolfsburg Quoten von 2,65 für den Heimsieg.

Fast identisch fallen die Werte für den Auswärtssieg aus, so gibt es für einen vollen Erfolg des VfL in der Fremde Augsburg vs. Wolfsburg Wettquoten von 2,75. Das Unentschieden wird mit Quoten von 3,25 bewertet, auch bei den Wettanbietern mit schneller Auszahlung .

Augsburg - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Augsburg: 1:0 Dortmund (A), 0:0 Freiburg (H), 3:0 Gladbach (A), 0:0 RB Leipzig (H), 0:0 Mainz (A).

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 1:1 St. Pauli (H), 2:1 Werder Bremen (A), 0:1 RB Leipzig (A), 1:1 Bochum (H), 2:1 VfB Stuttgart (A).

Letzte 5 Spiele Augsburg vs. Wolfsburg: 1:1 (A), 3:1 (A), 3:2 (H), 2:2 (A), 1:0 (H).

Unser Augsburg - Wolfsburg Tipp: Unter 2,5 Tore

Mit diesen Faktoren bei unserer Augsburg gegen Wolfsburg Prognose im Hinterkopf, erscheint ein Tipp auf „Unter 2,5 Tore“ eine nachvollziehbare Wahl zu sein. Beide Teams blieben zuletzt zwar oft ungeschlagen, viele Tore gab es jedoch nur selten zu sehen.