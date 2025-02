Barcelona - Atletico Madrid Tipp, Prognose, Quoten 25.02.

SPORT1 Betting 24.02.2025 • 12:00 Uhr Barcelona - Atletico Madrid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Copa del Rey Wette | Zwingen die Rojiblancos den FC Barcelona erneut in die Knie?

Unser Barcelona - Atletico Madrid Sportwetten Tipp zum Copa del Rey Spiel am 25.02.2025 lautet: Die Spielfreude der Katalanen wird im Wett Tipp heute von einer disziplinierten Mannschaft aus Madrid auf die Probe gestellt.

Über ihre Form müssen sich beide Mannschaften in der Barcelona Atletico Madrid Prognose keine Sorgen machen. Die Katalanen sind seit 13 Pflichtspielen ungeschlagen, die Rojiblancos seit acht Begegnungen. Darüber hinaus gewannen die beiden Kontrahenten ihre Generalprobe am vergangenen La-Liga-Spieltag ohne Gegentreffer.

Die Copa del Rey steht in der Prioritätenliste beider Vereine vermutlich an dritter Stelle, doch die lange Durststrecke seit dem letzten Triumph in diesem Wettbewerb stattet diesen Vergleich dennoch mit einer hohen Brisanz aus. Unseren Barcelona Atletico Madrid Wett Tipp heute geben wir bei Merkur Bets zu einer Quote von 2,22 auf „Barcelona Unter 1,5 Tore“ ab.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Atletico Madrid auf „Barcelona Unter 1,5 Tore“:

Barca erzielte in 4 der letzten 5 direkten Duelle maximal einen Treffer.

Atletico Madrid gewann 4 der 5 absolvierten Copa-del-Rey-Begegnungen ohne Gegentor

Atletico Madrid kassierte in der spanischen La Liga die wenigsten Gegentore (16).

Barcelona vs Atletico Madrid Quoten Analyse:

Hansi Flick wird sich vermutlich nicht mit den Barcelona Atletico Madrid Quoten in den besten Sportwetten Apps auseinandersetzen, dürfte sich über die leichte Favoritenrolle seiner Mannschaft dennoch im Klaren sein.

Die Katalanen haben seit 25 Jahren kein direktes Duell in der Copa del Rey gegen die Colchoneros verloren. Ein „Sieg Barcelona“ ist für viele Wettanbieter wahrscheinlich und mit Barcelona Atletico Madrid Wettquoten von circa 1,70 beziffert. Den Gästen teilt Merkur Bets eine Siegquote von 4,29 zu.

Barcelona vs Atletico Madrid Prognose: Lust auf den Titel

Kein spanisches Team gewann die Copa del Rey in seiner Vereinshistorie häufiger als der FC Barcelona (31). Allerdings ist der letzte Triumphzug der Blaugrana in diesem Wettbewerb schon mehrere Jahre her (2020/21).

Die Madrilenen sicherten sich den spanischen Pokal in zehn Ausgaben. Zuletzt ist das Team von Diego Simeone 2013 als beste Truppe aus diesem Wettbewerb hervorgegangen. Beiden Mannschaften sprechen wir eine hohe Motivation in unserem Barcelona vs. Atletico Madrid Tipp zu.

Wie schon in so vielen direkten Duellen zuvor, treten Barca und Atletico Madrid mit vollkommen unterschiedlichen Stärken gegeneinander an. Hansi Flick steht die beste Offensive im spanischen Spitzenfußball zur Verfügung.

Bisher mussten die Gastgeber drei Pokalspiele absolvieren. Kein einziger Barca-Auftritt in der Copa del Rey wurde mit weniger als vier Toren der Flick-Auswahl abgepfiffen. Allerdings hatte kein Kontrahent annähernd dieselbe Qualität wie Atletico Madrid.

Barcelona - Atletico Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 2:0 Las Palmas (A), 1:0 Rayo Vallecano (H), 4:1 Sevilla (A), 5:0 Valencia (A), 1:0 Alaves (H).

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 3:0 Valencia (A), 1:1 Celta Vigo (H), 1:1 Real Madrid (A), 5:0 Getafe (H), 2:0 Mallorca (H).

Letzte 5 Spiele Barcelona vs. Atletico Madrid: 1:2 (H), 3:0 (A), 1:0 (H), 1:0 (H), 1:0 (A).

Diego Simeone ist ein inspirierender Trainer, der es seit Jahren schafft, sein Feuer auf die Mannschaft zu übertragen, ohne Gefahr der gegenseitigen Abnutzung zu laufen. Defensiv sind die Rojiblancos erneut auf einem elitären Niveau unterwegs.

Vier der fünf absolvierten Pokalspiele schlossen die Colchoneros ohne Gegentor ab. Zwischen den Pfosten stand Juan Musso, der von Simeone als Schlussmann für die Copa del Rey auserkoren wurde.

Ende des vergangenen Kalenderjahres gewann Atletico Madrid mit 2:1 gegen Barcelona und beendete eine Negativserie von fünf Niederlagen in Folge gegen die Katalanen. Elementar für diesen Dreier war erneut die Verteidigung der Gäste. Atletico Madrid kassierte in vier der fünf vorangegangenen Aufeinandertreffen mit den Blaugrana maximal einen Gegentreffer. Gleichzeitig verpassten die Colchoneros jüngst selbst in vier von fünf Paarungen mit Barca einen Torerfolg.

Die Mannschaft von Hansi Flick erledigte zuletzt bravourös ihre Hausaufgaben, gewann fünf Pflichtspiele in Serie und hielt in zwei aufeinanderfolgenden Begegnungen die Null. „Unter 2,5 Tore“ ist in der Barcelona vs Atletico Madrid Prognose definitiv eine Variante, die sich lohnen könnte. In der ODDSET App findet ihr dafür eine Value-Quote von 2,25.

So seht ihr Barcelona - Atletico Madrid im TV oder Stream:

25. Februar 2025, 21.30 Uhr, Estadi Olimpic Lluis Companys, Barcelona

Übertragung TV: Sportdigital

Übertragung Stream: Sportdigital

Für einen erfolgreichen Barcelona vs. Atletico Madrid Tipp müssen die Rojiblancos natürlich wieder auf ihrem höchsten Level agieren. Das funktionierte in den vorangegangenen Monaten oft ziemlich gut.

Seit 15 Pflichtspielen musste sich Diego Simeone mit nicht mehr als einem Gegentor für seine Truppe auseinandersetzen. Diese Serie kann gut und gerne auch gegen die beste Offensive im spanischen Fußball fortgesetzt werden.

Barcelona vs Atletico Madrid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Barcelona: Szczesny - Kounde, Araujo, Inigo Martinez, Balde, de Jong, Pedri, Raphinha, Olmo, Lamine Yamal, Lewandowski

Ersatzbank Barcelona: Pena, Kochen, Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Fort, Gavi, Casado, Torre, Lopez, Ferran Torres, Pau Victor

Startelf Atletico Madrid: Musso - Molina, Gimenez, Le Normand, Galan, Simeone, De Paul, Barrios, Lino, Griezmann, Alvarez

Ersatzbank Atletico Madrid: Oblak, Lenglet, Azpilicueta, Gomis, Witsel, Galan, Mandava, Llorente, Gallagher, Lemar, Riquelme, Correa, Sörloth

Von beiden Trainern ist zwar keine große Rotation zu erwarten, doch einige Veränderungen in den Anfangsformationen sind alleine aus Gründen der Belastungssteuerung sehr wahrscheinlich.

Robert Lewandowski sehen wir dennoch in der Startelf von Hansi Flick. Der polnische Angreifer ist der beste Torschütze in La Liga (20 Tore) und mit seinem Torinstinkt unverzichtbar gegen ein Team wie Atletico Madrid.

Unser Barcelona - Atletico Madrid Tipp: Barcelona Unter 1,5 Tore

Es ist nur das erste von zwei Halbfinal-Duellen zwischen diesen beiden Teams. Atletico Madrid ist seit Jahren immens gut darin, sich in einer Partie mit geringem Spielraum für Fehler zu behaupten. Auf Barca wartet eine disziplinierte Mannschaft, die in ihren Abläufen gegen den Ball zu den besten im europäischen Fußball gehört.