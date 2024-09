Barcelona - Getafe Tipp, Prognose & Quoten | 25.09.2024

SPORT1 Betting 24.09.2024 • 12:00 Uhr Barcelona - Getafe Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Wie hat Barca den Schock der ter-Stegen-Verletzung verkraftet?

Unser Barcelona - Getafe Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 25.09.2024 lautet: Unter Hansi Flick haben sich die Blaugrana in der Liga noch keine Blöße gegeben. Auch im Wett Tipp heute daheim gegen Getafe ist kein Ausrutscher der Katalanen zu erwarten.

Mit dem 5:1-Sieg bei Villarreal hat der FC Barcelona seine makellose Bilanz unter Coach Hansi Flick in der Liga ausgebaut. Die ersten sechs Saisonspiele wurden alle gewonnen. Dabei ist vor allem die Offensive mit 22 Treffern sehr torgefährlich. Doch der Erfolg wurde von einer schweren Verletzung von Keeper Marc Andre ter Stegen überschattet. Die deutsche Nummer 1 wird den Katalanen wohl lange Zeit fehlen. Trotzdem sind die Hausherren am Mittwoch bei der Barcelona Getafe Prognose die haushohen Favoriten.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,76 bei Sunmaker den Wett Tipp heute „Sieg Barcelona & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Getafe auf „Sieg Barcelona & Über 2,5 Tore“:

Getafe wartet nach 21 Gastspielen bei Barca noch auf den ersten Sieg

Die Blaugrana stehen nach 6 Spieltagen bei 6 Siegen und 22:5 Toren

Die Azulones feierten in der Vorsaison in 19 Gastspielen gerade mal 2 Siege

Barcelona vs Getafe Quoten Analyse:

Die Ausgangslage bei dieser Partie ist nach einem kurzen Blick in die besten Sportwetten Apps klar: Die Barcelona Getafe Quoten sprechen alle überdeutlich für die Hausherren.

Für einen Heimsieg müsst ihr euch mit einer Höchstquote von 1,27 begnügen. Für einen Überraschungssieg der Gäste bekommt ihr immerhin Barcelona Getafe Wettquoten zwischen 9,50 und 12,5.

Barcelona vs Getafe Prognose: Die Mannschaft wird für ihren Keeper spielen

Nach der Pause hatten die Spieler des FC Barcelona beim Gastspiel in Villarreal beim Stand von 2:1 an der Verletzung ihres Nummer-1-Keepers zu knabbern. Doch dann zeigten die Katalanen, wie gefestigt sie aktuell sind und stellten mit drei Treffern in der letzten halben Stunde das klare 5:1-Endergebnis her. Sechs Siege in Folge zum Auftakt einer Spielzeit hatte der Verein zuletzt in der Meistersaison 2017/18 noch mit Lionel Messi geschafft. In der Geschichte gab es so einen Start überhaupt erst siebenmal. Eine Fortsetzung wird im Barcelona Getafe Tipp angestrebt.

In der vergangenen Woche hatte es mit der 1:2-Niederlage in Monaco zum Auftakt in der Champions League den ersten Rückschlag unter Trainer Hansi Flick gegeben, der auch in der katalanischen Medienlandschaft für viel Kritik gesorgt hatte. Doch dabei hatten die Gäste ab der 10. Minute in Unterzahl spielen müssen. In der Liga läuft dagegen vor allem die Offensiv-Maschine von Barca wie geschmiert, was 16 Treffer in den letzten drei Spielen beweisen.

Mit Ausnahme einer Spielzeit (2016/17) kann sich der Getafe CF seit exakt 20 Jahren in der höchsten spanischen Spielklasse halten. Im April 2023 hatte der Verein mal wieder in Abstiegsnöten geschwebt. Doch Coach Jose Bordalas begann bei den Azulones seine zweite Amtszeit und schaffte den Klassenerhalt. In der Vorsaison landeten die Männer aus dem Vorort von Madrid dann sogar auf einem guten zwölften Platz, zehn Punkte vor der Gefahrenzone. Doch Trainer Bordalas sprach in diesem Sommer davon, dass die neue Spielzeit mit einem so kleinen Kader und kaum Verstärkungen sehr hart werden würde.

Wie es aussieht, sollte er recht behalten. Die „Azulones“ hatten schon zum Ende der Vorsaison die letzten fünf Liga-Partien verloren. Nach sechs Partien der neuen Spielzeit ist der GCF mit vier Remis und zwei Niederlagen weiterhin ohne Sieg. Die Offensive steht nur bei drei Treffern. Zudem tut sich Getafe in der Fremde viel schwerer als daheim. Nur drei Teams hatten in der vergangenen Saison in der Fremde weniger Punkte geholt als „Geta“ (2S, 8U, 9N). Was gelingt diesmal auswärts in der Barcelona Getafe Prognose?

Barcelona - Getafe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 5:1 Villarreal (A), 1:2 AS Monaco (A), 4:1 Girona (A), 7:0 Real Valladolid (H), 2:1 Rayo Vallecano (A)

Letzte 5 Spiele Getafe: 1:1 CD Leganes (H), 1:2 Betis Sevilla (A), 0:1 FC Sevilla (A), 0:0 Real Sociedad (H), 0:0 Rayo Vallecano (H)

Letzte 5 Spiele Barcelona vs Getafe: 4:0 (H), 0:0 (A), 0:0 (A), 1:0 (H), 0:0 (A)

Der Getafe CF spielte schon 42 Mal gegen den FC Barcelona und ging nur viermal als Sieger vom Feld. Demgegenüber stehen neun Remis und 29 Niederlagen. Zu Gast bei den Blaugrana warten die „Azulones“ noch auf den ersten Sieg.

In 21 Gastspielen reichte es bisher lediglich für vier Remis. Seit fünf Aufeinandertreffen ist der Verein aus dem Vorort von Madrid ohne Treffer gegen die Katalanen. Daheim gab es für den GCF zuletzt immerhin einen 1:0-Sieg und drei torlose Remis in Serie gegen Barca.

Den letzten Punkt in Barcelona holte man im Februar 2018. Danach folgten in sechs Gastspielen null Punkte und 4:16 Tore. Da die Offensive der Mannschaft von Hansi Flick aktuell so treffsicher ist, drohen wieder einige Gegentreffer.

Beim Barcelona Getafe Tipp bekommt ihr für die Wette „Barcelona Über 2,5 Tore“ bei Anbieter Merkur Bets eine Quote von 2,10. Unser Merkur Bets Test zeigt euch, welche Vor- und Nachteile euch bei diesem Buchmacher erwarten.

Barcelona vs Getafe: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Barcelona: Inaki Pena - Koundé, Dominguez, Inigo Martinez, G. Martin - Pablo Torre, Eric, Pedri - Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha

Ersatzbank Barcelona: Astralaga - Balde, Cuenca, Fernandez, Ansu Fati, Toni Fernández, Pau Victor, Casado, Cubarsi, Fort

Startelf Getafe: David Soria - Iglesias, Djené, Berrocal, Alderete, Diego Rico - Arambarri, Yellu Santiago, Luis Milla - Yildirim, Uche

Ersatzbank Getafe: Letacek - Arguelles, Domingos Duarte, Trilla, Alena, da Costa, Keita, Peter, Alex Sola, Perez, Mayoral, Risco

Im Tor von Barca steht durch den Ausfall von ter Stegen wieder Inaki Pena. Sonst dürfte Hansi Flick wieder eine ähnliche Startelf ins Rennen schicken wie im letzten Liga-Spiel.

Auch bei den Gästen aus der Vorstadt von Madrid werden nicht viele Wechsel in der Barcelona Getafe Prognose erwartet.

Unser Barcelona - Getafe Tipp: Sieg Barcelona & Über 2,5 Tore

Hier treffen Welten aufeinander. Auf der einen Seite der form- und offensivstarke FC Barcelona, der in La Liga bisher unter Coach Hansi Flick sehr überzeugend spielt. Auf der anderen Seite Getafe, das nur zwei der letzten 20 Liga-Spiele gewinnen konnte.

Zudem gab es für die „Azulones“ zu Gast bei den Blaugrana bisher so gut wie nie etwas zu holen. Daran wird sich auch dieses Mal nichts ändern. Alles spricht für einen Heimsieg, bei dem auch ein paar Tore fallen werden.