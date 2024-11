Barcelona - Las Palmas Tipp, Prognose & Quoten | 30.11.24

SPORT1 Betting 28.11.2024 • 23:00 Uhr Barcelona - Las Palmas Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Lassen die Katalanen erneut Punkte liegen?

Unser Barcelona - Las Palmas Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 30.11.2024 lautet: Nach wie vor thront Barca an der Tabellenspitze, hat aber zuletzt gehörig Federn gelassen. In unserem Wett Tipp heute werden die Katalanen alles in die Waagschale werfen, um gegen den Underdog zu gewinnen.

Unter der Woche gaben sich die Blaugrana aus Barcelona in der Königsklasse keine Blöße und setzten sich gegen Stade Brest souverän mit 3:0 durch. Es war bereits der vierte CL-Erfolg in Serie. Wesentlich düsterer sah es kürzlich im spanischen Oberhaus aus. Dort warten die Katalanen bereits seit zwei Partien auf ein Erfolgserlebnis und sind in unserer Barcelona Las Palmas Prognose schon fast unter Zugzwang. Der Underdog von den Kanarischen Inseln ging jüngst auf heimischem Boden gegen Mallorca leer aus und rutscht mehr und mehr in Richtung Abstiegszone.

Zwischen beiden Konkurrenten zeichnet sich ein Klassenunterschied ab. Unser Barcelona Las Palmas Wett Tipp heute lautet: „Sieg Barcelona (Handicap -1) & Unter 5,5 Tore“ zu einer Quote von 1,93 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Barcelona vs Las Palmas auf „Sieg Barcelona (Handicap -1) & Unter 5,5 Tore“:

Barcelona hat alle Liga-Heimspiele siegreich gestaltet. 3 der 5 Erfolge kamen mit mindestens 2 Toren Vorsprung zustande.

Las Palmas verlor 5 der 7 Auswärtsspiele im spanischen Oberhaus.

Die Katalanen setzten sich zuletzt dreimal am Stück auf heimischem Boden gegen den Underdog durch.

Barcelona vs Las Palmas Quoten Analyse:

Bereits vor dem Anpfiff der Begegnung lassen die Barcelona Las Palmas Wettquoten keinen Zweifel an der Favoritenrolle der Gastgeber und bewegen sich zwischen 1,15 und 1,20. Tipp-Freunde, die an ein Fußballwunder glauben, dürfen sich im Falle eines Auswärtssieges über mehr als den 15-fachen Wetteinsatz freuen.

Am Markt „Über/Unter 2,5 Tore“ zeichnet sich in der Betano App eine sehr deutliche Tendenz zu drei oder mehr Toren ab. Für diesen Spielausgang serviert dieser Buchmacher, aber auch alle anderen Bookies Barcelona Las Palmas Quoten um 1,26.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Barcelona vs Las Palmas Prognose: Schreibt der Außenseiter Geschichte?

Für Barcelona handelt es sich hierbei zweifelsohne um ein Schlüsselspiel. Die Ergebnisse auf nationaler Ebene waren nämlich zuletzt alles andere als überzeugend. Neben der knappen 0:1-Niederlage bei Real Sociedad stand jüngst ein Remis gegen Celta Vigo zu Buche. Dabei lag der Liga-Primus zwischenzeitlich sogar mit zwei Toren in Front, verspielte aber den Vorsprung aufgrund von individuellen Fehlern in der Defensive.

Nach wie vor beträgt das Polster auf den Verfolger Real Madrid vier Punkte. Die Königlichen haben jedoch ein Spiel weniger absolviert und somit verspricht es ein heißer Tanz um die Meisterschaft zu werden. Auf heimischem Boden verkörpert die Elf vom deutschen Trainer Hansi Flick das Maß aller Dinge und setzte sich in allen fünf Liga-Heimspielen durch. Drei der fünf Erfolge kamen mit zwei oder mehr Toren Vorsprung zum Vorschein. Die Offensive ist zu Hause eine Macht und erzielte 18 Treffer. Allgemein stellen die Katalanen mit 42 Saisontoren den besten Offensiv-Verbund der Liga.

Barcelona - Las Palmas Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Barcelona: 3:0 Stade Brest (H), 2:2 Celta Vigo (A), 0:1 Real Sociedad (A), 5:2 Roter Stern Belgrad (A), 3:1 Espanyol Barcelona (H)

Letzte 5 Spiele Las Palmas: 2:3 RCD Mallorca (H), 3:1 Rayo Vallecano (A), 0:2 Atlético Madrid (A), 7:0 Ontinena CF (A), 1:0 FC Girona (H)

Letzte Spiele Barcelona vs. Las Palmas: 1:0 (H), 2:1 (A), 1:1 (A), 3:0 (H), 4:1 (A)

Grundlegend haben die Gelben von den Kanarischen Inseln in unserer Barcelona Las Palmas Prognose nichts zu verlieren und gehen als klarer Underdog an den Start. Der Außenseiter bestreitet seine zweite Saison im spanischen Oberhaus und offenbarte bisweilen durchwachsene Leistungen. Nur eines der jüngsten drei Liga-Duelle war von Erfolg gekrönt. Dem 3:1 gegen Rayo Vallecano standen auf der anderen Seite zwei Niederlagen gegenüber. Das Polster zur Abstiegszone ist auf zwei magere Zähler geschrumpft.

Dennoch sind die Gelben in den Stadien des Gegners keineswegs zu unterschätzen und holten in sieben Fernduellen zwei Siege. Diese kamen jedoch gegen Konkurrenten aus der unteren Tabellenhälfte zustande. Die drei Auswärtsduelle gegen Teams aus der vorderen Tabellenhälfte gingen allesamt mit zwei Toren Rückstand und weniger als 4,5 Toren im Spiel verloren. Somit bestätigen die bisherigen Ergebnisse unseren Barcelona Las Palmas Tipp.

So seht ihr Barcelona - Las Palmas im TV oder Stream:

30. November 2024, 14:00 Uhr, Lluís Companys Olympiastadion, Barcelona

Übertragung TV: DAZN1

Übertragung Stream: DAZN

Die Paarung zwischen den Katalanen und den Recken aus Las Palmas ist nicht im Free-TV zu sehen. Die Übertragungsrechte liegen bei DAZN. Um das Match zu verfolgen, ist ein kostenpflichtiges Abo beim Streaming-Dienstleister erforderlich.

Barcelona vs Las Palmas: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Barcelona: Inaki Pena - Koundé, Cubarsi, Inigo Martinez, G. Martin - Casado, Pedri, Raphinha, Dani Olmo, Lopez - Lewandowski

Ersatzbank Barcelona: Kochen, Szczesny, Cuenca, Dominguez, Garcia, Fort, Fernandez, Pau Victor, Balde, Gavi, de Jong, Torre

Startelf Las Palmas: Cillessen - Rozada, Alex Suarez, McKenna, Alex Munoz - Dario Essugo, Campana, Ramirez, Rodriguez, Manu Fuster - Fabio Silva

Ersatzbank Las Palmas: Horkas, Herzog, Marmol, Gil, Gonzalez, Loiodice, Marc Cardona, Munoz, Moleiro, B. Ramirez, Mata, McBurnie

Nach wie vor haben die Katalanen vor allem in der Offensive mit einigen hochkarätigen Ausfällen zu kämpfen. Zu diesen zählen Ansu Fati, Lamine Yamal und Ferran Torres, wobei Robert Lewandowski die Konkurrenz auch im Alleingang zerlegt. Zuletzt überzeugte der Pole mit einem Doppelpack in der Königsklasse. Im spanischen Oberhaus ist der Neuner mit 15 Toren der mit Abstand treffsicherste Spieler. In unserer Barcelona Las Palmas Prognose könnte durchaus mit einem weiteren Tor des Mittelstürmers zu rechnen sein.

Die Gäste aus Las Palmas können gegen den Favoriten mit ihrer besten Elf auflaufen. Offensive Hoffnungen ruhen dabei auf Fábio Silva und Alberto Moleiro. Beide sind mit vier Toren die treffsichersten Spieler in den eigenen Reihen.

Unser Barcelona - Las Palmas Tipp: „Sieg Barcelona (Handicap -1) & Unter 5,5 Tore“

Spielerisch haben die Gelben den Katalanen nur wenig entgegenzusetzen. Bisher wurden alle drei Auswärtsspiele gegen Teams aus der vorderen Tabellenhälfte verloren. In unserem Barcelona Las Palmas Tipp gehen wir von einem weiteren Misserfolg aus.

Die Blaugrana sind zu Hause eine Macht und haben keinen einzigen Punkt auf heimischem Boden abgegeben. Zudem stellt die Elf von Trainer Hansi Flick mit 42 Toren die beste Offensive im spanischen Oberhaus. Wir gehen von einem deutlichen Heimsieg aus und trauen den Gästen in der Fremde nicht zwingend ein Tor zu. Immerhin behielt der Liga-Primus in zwei der fünf Heimspiele eine Weiße Weste.