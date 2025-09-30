Basel - Stuttgart Tipp, Prognose & Quoten | 02.10.2025

SPORT1 Betting 30.09.2025 • 18:00 Uhr Basel - Stuttgart Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | VfB mit zweitem Sieg im zweiten Spiel?

Unser Basel - Stuttgart Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 02.10.2025 lautet: Gegen Freiburg haben die Schweizer zum Auftakt verloren. Auch gegen den zweiten deutschen Klub gibt es keinen Sieg, aber in unserem Wett Tipp heute zumindest ein Tor.

Nachdem er zum Auftakt bereits gegen einen deutschen Klub ran musste, geht es für den Schweizer Meister am 2. Spieltag der Europa League Liga-Phase wieder gegen ein Team aus der Bundesliga. In unserer Basel Stuttgart Prognose stehen die Gastgeber dabei bereits unter Druck.

Im Breisgau haben sie nämlich in der Vorwoche verloren. Der VfB siegte dagegen am 1. Spieltag und er wird nach unserem Dafürhalten am Donnerstag zumindest nicht verlieren. Ohne Gegentor wird es für die Schwaben aber nicht gehen. Wir entscheiden uns deshalb für den Basel Stuttgart Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,90 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Basel vs Stuttgart auf “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”:

Basel konnte keines der letzten 3 Pflichtspiele in der regulären Spielzeit gewinnen (1U, 2N).

Stuttgart hat die letzten 3 Pflichtspiele allesamt für sich entschieden.

In jeder der letzten 4 Partien der Schweizer gab es Tore auf beiden Seiten.

Basel vs Stuttgart Quoten Analyse:

Nicht nur wir, auch die Buchmacher, von denen auch heute noch einige Wetten ohne Steuer anbieten, sehen die Gäste in der Favoritenrolle. Die Basel Stuttgart Wettquoten für einen Tipp auf einen Auswärtssieg knacken nur in Ausnahmefällen die Marke von 1,90. Interwetten liefert hier mit einer 1,95 aktuell die Höchstquote.

Die Basel Stuttgart Quoten für Wetten auf einen Erfolg der Schweizer erreichen dagegen Höchstwerte bis 3,80 und sind damit teilweise doppelt so hoch. Dass beide Klubs zum Torerfolg kommen, halten die Bookies angesichts von Quoten von höchstens 1,53 für “Beide Teams treffen” für ziemlich wahrscheinlich. Überhaupt erwarten die Wettanbieter ein torreiches Match.

Basel vs Stuttgart Prognose: Vorteile bei den Gästen

Nach acht langen Jahren des Wartens und acht Meistertiteln in Folge von 2010 bis 2017 krönte sich der FC Basel im Mai dieses Jahres mal wieder zum Schweizer Champion. Mit dem Pokalsieg Anfang Juni machte der FCB das Double dann perfekt. Ziel war sodann die Qualifikation für die Champions League.

Doch in den Playoffs gab es das Aus gegen den FC Kopenhagen, weshalb man nun mit der Europa League Vorlieb nehmen muss. Dort sind die Basler mit einer 1:2-Pleite in Freiburg am Donnerstag vor einer Woche denkbar schlecht gestartet. An diesem Donnerstag stehen sie nun zu Hause unter Druck. Doch die Generalprobe wurde verpatzt.

An heimischer Wirkungsstätte gab es eine 1:2-Niederlage gegen Luzern. Für den FCB war das am 7. Spieltag die bereits dritte Schlappe. Die anderen vier Partien konnten alle gewonnen werden. In das kommende Europa League-Match geht der amtierende Schweizer Meister als derzeit 5. der heimischen Tabelle.

Vor der Pleite in Freiburg hatten sich die Basler im Sechzehntelfinale des Schweizer Cups zu einem 3:2 im Elfmeterschießen beim Zweitligisten Etoile Carouge gemüht, nachdem sie in Überzahl erst durch ein Tor in der dritten Minute der Nachspielzeit die Verlängerung erzwangen, in der dann beide Klubs nochmal je einmal trafen. Damit hat Basel keines der letzten drei Pflichtspiele in der regulären Spielzeit gewonnen.

Basel - Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Basel: 1:2 Luzern (H), 1:2 Freiburg (A), 1:1, 2:2, 3:2 i.E. Etoile Carouge (A), 3:1 Thun (A), 1:0 Sion (A)

Letzte 5 Spiele Stuttgart: 2:1 Köln (A), 2:1 Celta Vigo (H), 2:0 St. Pauli (H), 1:3 Freiburg (A), 6:2 Sonnenhof Großaspach (A)

Letzte Spiele Basel vs. Stuttgart: 0:2 (H), 2:3 (H), 1:4 (A), 2:3 (H)

Auf Seiten der Gäste sieht die Sachlage ganz anders aus. Die haben nämlich ihre letzten drei Pflichtspiele allesamt für sich entscheiden können. Am vergangenen Wochenende gewannen sie ihr Auswärtsspiel beim Bundesliga-Aufsteiger Köln durch einen späten Treffer mit 2:1 und kletterten in der Tabelle bis auf Rang 5.

Es war zudem das dritte Pflichtspiel in Folge, in dem die Schwaben genau zwei eigene Tore erzielt haben. Hinten sind sie dafür aber immer für einen Gegentreffer gut. In nur zwei der acht Pflichtspiele in dieser Saison konnte der VfB seinen Kasten sauber halten. Auch am 1. Spieltag der Europa League Liga-Phase gab es ein Gegentor in der 86. Minute.

Dieses war völlig unnötig und brachte die Schwaben nochmal in Bedrängnis, nachdem sie bis dato das Spiel gegen Celta Vigo komplett im Griff hatten und zu diesem Zeitpunkt mit 2:0 führten. Am Ende sollte der Gegentreffer Ergebniskosmetik bleiben. Mit 19:8 Abschlüssen, 6:1 Schüssen aufs Tor und Expected Goals von 1,51:0,46 war der VfB der verdiente Sieger.

Nun könnten die Brustringträger zum ersten Mal seit der Saison 2010/11 mal wieder mit zwei Siegen in einen europäischen Wettbewerb starten. Schweizer Klubs gehören dabei zu ihren Lieblingsgegnern, was auch ein Grund dafür ist, dass wir uns in unserem Basel Stuttgart Tipp auf die Seite der Gäste schlagen.

So seht ihr Basel - Stuttgart im TV oder Stream:

02. Oktober 2025, 21 Uhr, St. Jakob-Park, Basel

Übertragung TV: RTL

Übertragung Stream: RTL+

RTL hält die Rechte an den Partien der Europa League und überträgt die Begegnung des schweizerischen Meisters mit dem deutschen Pokalsieger im Free-TV. Zusätzlich lässt sich die Partie auch im kostenpflichtigen Abo bei RTL+ streamen.

Der nüchterne Blick auf den direkten Vergleich lässt in der Basel Stuttgart Prognose einen Sieg der Gäste erwarten. Die haben nämlich alle bisherigen vier Aufeinandertreffen mit insgesamt 12:5 Toren für sich entschieden. Aber: Die letzten beiden Duelle waren Freundschaftsspiele in den Jahren 2019 und 2020.

Basel vs Stuttgart: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Basel: Salvi - Tsunemoto, Barisic, Adjetey, Schmid; Ze, Leroy, Shaqiri, Metinho, Salah; Ajeti

Ersatzbank Basel: Pfeiffer, Spycher, Agbonifo, Bacanin, Broschinski, Daniliuc, Rüegg, Cisse, Kacuri, Otele, Vouilloz, Soticek

Startelf Stuttgart: Nübel - Assignon, Chabot, Hendriks, Mittelstädt; Bouanani, Andres, El Khannouss, Stiller, Leweling; Demirovic

Ersatzbank Stuttgart: Bredlow, Zagadou, Catovic, Führich, Jaquez, Karazor, Vagnoman, Tomas, Jovanovic

Davor trafen die beiden Klubs in der 1. Runde des UEFA Cups 1978/79 aufeinander. Viel Honig aus dem direkten Vergleich können wir für unseren Basel Stuttgart Tipp dann doch nicht saugen - wohl aber daraus, dass der VfB sechs der bisherigen sieben Aufeinandertreffen mit Schweizer Klubs im Europapokal für sich entschieden hat (1N).

Unser Basel - Stuttgart Tipp: “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”

Das Momentum liegt klar auf Seiten der Gäste, die mit drei Pflichtspielsiegen am Stück anreisen, während der Schweizer Meister zuletzt dreimal in Folge in der regulären Spielzeit sieglos blieb und seine letzten beiden Partien verlor. Zudem spricht die gute Bilanz der Schwaben aus Partien gegen Klubs aus dem Nachbarland für sie.

Auch die Tatsache, dass die Basler inklusive der Qualifikation zur Champions League keine ihrer letzten drei Partien auf internationalem Parkett gewonnen und auch hier die letzten beiden verloren haben, bestärkt uns in der Annahme, dass der VfB mindestens einen Punkt mitnimmt. Da er in dieser Saison aber in nur zwei von acht Pflichtspielen seinen Kasten sauber halten konnte, rechnen wir zumindest mit einem Heimtor des FCB.