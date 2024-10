Bayern - Arsenal Frauen Tipp, Prognose, Quoten 09.10.2024

SPORT1 Betting 08.10.2024 • 09:00 Uhr Bayern - Arsenal Frauen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Hält Siegesserie der Bayern Frauen an?

Unser Bayern - Arsenal Frauen Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 09.10.2024 lautet: Die Frauen aus München sind bei den Bookies leicht favorisiert. Auch in unserem Wett Tipp heute gehen wir nicht davon aus, dass der englische Rekordmeister in München gewinnt.

Die FCB-Frauen spielten zuletzt starken Fußball und sind sehr überzeugend in die neue Saison gestartet. Mit dem Supercup wurde bereits der erste Titel geholt. In unserer Bayern Arsenal Frauen Prognose wollen die Deutschen endlich auch auf internationaler Ebene durchstarten und vor allem zum Auftakt einen Sieg gegen die Gunners aus London verbuchen. Arsenal hingegen hat in der Women‘s Super League noch gehörig Sand im Getriebe und bestritt nur eine von drei Begegnungen siegreich.

In unserem Bayern Arsenal Frauen Wett Tipp heute gehen wir von einem engen Match aus und spielen „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,94 bei NEO.bet.

Darum tippen wir bei Bayern vs Arsenal Frauen auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Die Münchnerinnen haben alle 5 Spiele im deutschen Oberhaus souverän gewonnen.

Arsenal behielt nur an einem von 3 Spieltagen in der Liga die Oberhand.

Der FCB hat nur eines der vergangenen 17 Champions-League-Heimspiele verloren (13S, 3U).

Bayern vs Arsenal Frauen Quoten Analyse:

Am klassischen Drei-Weg-Markt zeichnet sich eine Tendenz in Richtung Heimsieg ab. Eine Tatsache, die anhand durchschnittlicher Bayern Arsenal Frauen Quoten in Höhe von 1,92 bestätigt wird. Durchaus nachvollziehbar, da die Münchnerinnen das letzte Heimspiel gegen Arsenal mit einem Sieg für sich entschieden. Für einen Sieg der Engländerinnen winken Quoten um 3,25.

Die Bookies, darunter einige Wettanbieter ohne Steuer, gehen von einem offensiv geführten Kräftemessen aus und tendieren zu drei oder mehr Toren. Darüber hinaus servieren die Sportwetten-Anbieter für beiderseitige Tore Bayern Arsenal Frauen Wettquoten in Höhe von 1,50.

Bayern vs Arsenal Frauen Prognose: Wer startet siegreich in die Gruppenphase?

Die Frauenmannschaft des FC Bayern München war in der vergangenen Saison in der Königsklasse nicht erfolgreich und landete in der Gruppe C hinter PSG und dem AFC Ajax nur auf dem dritten Tabellenplatz. Nur eines der sechs Vorrunden-Duelle wurde siegreich gestaltet. Dem 1:0 bei Spitzenreiter PSG standen vier Remis und eine Niederlage gegenüber. Dennoch ging keines der drei Spiele vor heimischer Kulisse verloren.

Dreimal kam ein Unentschieden zum Vorschein. Alle drei Begegnungen brachten zu Hause beiderseitige Tore mit sich. Die Offensive konnte im eigenen Stadion fünf Treffer erzielen und musste sich dieselbe Anzahl an Gegentoren ankreiden lassen. Zwei der drei Heimspiele in der Königsklasse endeten mit vier Toren und lassen Tendenzen für den Bayern Arsenal Frauen Tipp erkennen.

Auf nationaler Ebene marschiert die Elf von Trainer Alexander Straus scheinbar unaufhaltsam in Richtung siebte Meisterschaft und holte an den ersten fünf Liga-Spieltagen 15 Punkte - mehr geht nicht.

Zwölf der 18 Saisontore kamen auf heimischem Boden zustande. Die Abwehr hielt jedoch nur in einem der drei Heimspiele die Null. Darüber hinaus brachten zwei der drei Ansetzungen im eigenen Stadion sechs oder mehr Tore mit sich.

Bayern - Arsenal Frauen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 1:0 FC Köln (H), 4:0 Werder Bremen (A), 5:1 Hoffenheim (H), 6:2 RB Leipzig (H), 6:0 SC Sand (A).

Letzte 5 Spiele Arsenal Frauen: 0:0 Everton (H), 1:0 Leicester City (A), 4:0 BK Häcken (H), 2:2 Manchester City (H), 0:1 BK Häcken (A).

Letzte Spiele Bayern vs. Arsenal Frauen: 0:2 (A), 1:0 (H).

Arsenal scheiterte in der vergangenen Saison in der Champions-League-Qualifikation. Dennoch konnten die Gunners bereits einmal die Königsklasse gewinnen. Der Titelgewinn geht jedoch bereits auf das Jahr 2007 zurück und liegt somit in der fernen Vergangenheit.

In der vergangenen Spielzeit reichte es im englischen Oberhaus hinter Manchester City und Serienmeister Chelsea nur für den dritten Tabellenplatz. Dieser sorgte für den Einzug in die Qualifikationsrunden. Dort wurden die Rangers (6:0), Rosenborg (1:0) und BK Häcken (0:1, 4:0) ausgeschaltet. Somit stand dem Einzug in die Gruppenphase nichts mehr im Weg. Dort ist die Konkurrenz vor allem mit Bayern und Juventus nicht zu unterschätzen.

Zumal auf nationaler Ebene die bisherigen Leistungen als durchwachsen einzustufen sind. Dem knappen 1:0 bei Leicester City stehen zwei Remis gegen Manchester City (2:2) und zuletzt Everton (0:0) gegenüber. In der vergangenen Spielzeit traf der englische Rekordmeister in zehn von elf Fernduellen und erzielte im englischen Oberhaus 23 Auswärtstore.

Mittlerweile bieten die zahlreichen Bookies Sportwetten Apps an. Mit diesen kann aufgrund der Bayern Arsenal Frauen Prognose bequem ein Tipp mit dem mobilen Endgerät platziert werden.

So seht ihr Bayern - Arsenal Frauen im TV oder Stream:

9. Oktober 2024, 18:45 Uhr, FC Bayern Campus, München

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Wie bereits im vergangenen Jahr überträgt DAZN die Women‘s Champions League.

Wer somit den Bayern Arsenal Frauen Tipp nachverfolgen möchte, kommt um ein kostenpflichtiges Abo beim Streaming-Dienstleister nicht herum.

Bayern vs Arsenal Frauen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bayern Frauen: Maria Luisa Grohs - Giulia Gwinn, Tuva Hansen, Linda Sembrant, Carolin Simon - Pernille Harder, Samantha Kerr, Sydney Lohmann, Georgia Stanway - Jovana Damnjanovic, Lea Schüller

Ersatzbank Bayern Frauen: Ena Mahmutovic, Glódís Perla Viggosdottir, Magdalena Eriksson, Magou Doucouré, Linda Dallmann, Klara Bühl, Alara Sehitler

Startelf Arsenal Frauen: Daphne van Domselaar - Laia Codina, Emily Fox, Katie McCabe, Lotte Wubben-Moy - Mariona Caldentey, Kyra Cooney-Cross, Kim Little, Frida Maanum - Beth Mead, Alessia Russo

Ersatzbank Arsenal Frauen: Manuela Zinsberger, Caitlin Foord, Stina Blackstenius, Leah Williamson, Steph Catley, Lia Wälti, Kathrine Kühl

Als beste Torjägerin der Bayern fungiert Pernille Harder. Die bereits 31-jährige Dänin erzielte in den bisherigen fünf Spielen satte vier Tore. Lea Schüller, die in der vergangenen Saison mit elf Treffern die beste Angreiferin des FCB war, schenkte der Konkurrenz bereits drei Tore ein. In unserer Bayern Arsenal Frauen Prognose ist ein weiterer Treffer gegen die Engländerinnen nicht ausgeschlossen.

Lediglich drei Tore haben die Gunners im englischen Oberhaus an den ersten drei Spieltagen erzielt. Zwei davon gehen auf das Konto von Frida Maanum. Die 25-Jährige ist im Mittelfeld unterwegs und will auch gegen die Deutschen punkten.

In Bezug auf die Kader-Marktwerte liegen beide Teams beinahe gleichauf und bewegen sich um die vier Millionen Euro.

Unser Bayern - Arsenal Frauen Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Die Spielerinnen aus München spielen bisher auf nationaler Ebene die deutlich bessere Saison und haben sowohl im Pokal als auch in der Liga jedes Spiel gewonnen. Eine Serie, die sich fortsetzen könnte.

13 der vergangenen 17 Heimspiele in der Königsklasse hat der FCB saisonübergreifend gewonnen (3U, 1N). Auch diesmal sehen wir die Hausherren in der Favoritenrolle, räumen aber den Gästen aus London aufgrund ihrer Qualität durchaus Chancen auf einen Treffer bzw. ein Remis ein.