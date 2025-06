Bayern - Boca Juniors Tipp, Prognose & Quoten | 21.06.2025

SPORT1 Betting 18.06.2025 • 12:00 Uhr Bayern - Boca Juniors Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub-WM Wette | FCB mit nächster Gala-Vorstellung?

Unser Bayern - Boca Juniors Sportwetten Tipp zum FIFA Klub-WM Spiel am 21.06.2025 lautet: Die Münchner fahren den nächsten Sieg ein. Ohne ein Gegentor wird es in unserem Wett Tipp heute aber nicht gehen.

Mit dem höchsten Sieg der Turnier-Geschichte beim 10:0 gegen Auckland City ist der deutsche Rekordmeister eindrucksvoll in die FIFA Klub-WM 2025 gestartet. Auch in unserer Bayern Boca Juniors Prognose erwarten wir einen Erfolg der Münchner, wenn auch mit einem deutlich geringeren Ergebnis.

Dabei gehen wir nicht davon aus, dass der FCB auch am 2. Spieltag eine Weiße Weste behält. Nach alldem entscheiden wir uns für den Bayern Boca Juniors Wett Tipp heute “Sieg Bayern & Beide Teams treffen” mit einer Quote von 2,53 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Bayern vs Boca Juniors auf “Sieg Bayern & Beide Teams treffen”:

Die Bayern haben zum Auftakt mit 10:0 gegen Auckland gewonnen.

Die Boca Juniors erzielten zum Auftakt 2 Tore gegen Benfica Lissabon.

Der FCB hat 5 der letzten 6 Pflichtspiele gewonnen.

Bayern vs Boca Juniors Quoten Analyse:

Daran, dass die Münchner diese Partie gewinnen, haben auch die Buchmacher keine Zweifel. Das wird an den Bayern Boca Juniors Wettquoten mehr als deutlich. In der Mekur Bets App erhält man für einen Tipp auf die Deutschen derzeit eine Quote von 1,20. Eine Wette auf die Argentinier ist dagegen mit einer 11,97 quotiert.

Selbst ein Tor der Südamerikaner wird leicht kritisch gesehen. Die Bayern Boca Juniors Quoten auf dem Wettmarkt “Beide Teams treffen” sprechen sich leicht gegen einen Treffer des Außenseiters aus. Für den Tipp darauf, dass beide Mannschaften zum Torerfolg kommen, gibt es eine Quote von 1,94. Für die Gegenwette gibt es eine Wettquote von 1,84.

Bayern vs Boca Juniors Prognose: Münchner mit nächstem Erfolg

Sie waren der klare Favorit. Doch dass sie am Ende mit 10:0 die Oberhand behalten würden, haben sie wahrscheinlich auch nicht gedacht. Doch genau dieses Ergebnis stand auf der Anzeigetafel, nachdem die Partie der Bayern gegen Auckland City am 1. Spieltag abgepfiffen wurde.

Es war der höchste Sieg einer Mannschaft bei einer Klub-WM und auch wenn der neuseeländische Vertreter einer der größten Außenseiter bei diesem Turnier ist, so muss man erst einmal zehn Tore schießen. Interessant: Der Wert bei den Expected Goals der Münchner lag bei gerade einmal 4,28.

Für den deutschen Rekordmeister war es gleichzeitig der fünfte Sieg in den letzten sechs Pflichtspielen (1U). In jeder seiner letzten acht Begegnungen traf er mindestens doppelt. In fünf der letzten sechs Partien gelangen ihm sogar mindestens drei Tore. Insofern gehen wir auch in der Bayern Boca Juniors Prognose von einigen Treffern der Münchner aus.

Weiter zurückblickend haben sie in nur zwei ihrer letzten 15 Pflichtspiele lediglich ein Tor geschossen, ansonsten immer mindestens zwei. Mit einem lupenreinen Hattrick binnen 17 Minuten war der nach einer Stunde eingewechselte Jamal Musiala im Spiel gegen Auckland einer der herausragenden Spieler einer starken Münchner Mannschaft.

Bayern vs Boca Juniors Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 10:0 Auckland City (N), 4:0 Hoffenheim (A), 2:0 Gladbach (H), 3:3 RB Leipzig (A), 3:0 Mainz (H)

Letzte 5 Spiele Boca Juniors: 2:2 Benfica Lissabon (N), 0:1 Independiente (H), 0:0, 4:2 i.E. Lanus (H), 1:1 Tigre (A), 1:2 River Plate (A)

Letzte Spiele Bayern vs Boca Juniors: 0:0, 1:0 n.V.

Der Gegner aus Argentinien kam indes zum Auftakt nicht über ein 2:2 gegen Benfica Lissabon hinaus. Dabei sah es nach nicht ganz einer halben Stunde noch sehr gut aus, als Rodrigo Battaglia den Treffer zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung besorgte. Doch quasi mit dem Pausenpfiff konnten die Portugiesen verkürzen.

Nachdem die Juniors dann ab der 72. Minute in Überzahl spielten, sah alles danach aus, als würden sie die knappe Führung über die Zeit bringen. Doch Routinier Nicolas Otamendi gelang in der 84. Minute doch noch der Ausgleich. Vier Zeigerumdrehungen später verloren die Azul y Oro dann selbst Abwehrspieler Jorge Figal wegen einer Roten Karte.

Für die Argentinier war das letztlich das fünfte Pflichtspiel in Folge ohne Sieg (3U, 2N). Zwar konnten sie Mitte Mai im Achtelfinale der nationalen Meisterschafts-Playoffs Lanus schlagen, dies allerdings erst im Elfmeterschießen. Eine Runde später war dann allerdings gegen Independiente Schluss (0:1).

In der Gruppe A der Meisterschafts-Hauptrunde hatten die Blau-Goldenen noch den zweiten Platz hinter den punktgleichen Argentinos Juniors belegt und im Verlauf die meisten Siege geholt. In den Playoffs konnten sie dann aber nicht mehr an diese Leistungen anknüpfen. Nicht zuletzt wegen der letzten schwachen Ergebnisse trauen wir ihnen in unserem Bayern Boca Juniors Tipp nichts Zählbares zu.

So seht ihr Bayern vs Boca Juniors im TV oder Stream:

21. Juni 2025, 03:00 Uhr, Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Übertragung TV: SAT.1

Übertragung Stream: ran.de, Joyn, DAZN

Die Klub-WM-Spiele mit deutscher Beteiligung werden von SAT.1 im Free-TV und von diesem Sender auch als Livestream auf ran.de übertragen. Zudem lassen sie sich über die Joyn-App verfolgen. Daneben zeigt DAZN alle Partien dieses Wettbewerbs, wobei nur ein Konto bei diesem Anbieter, nicht aber ein Abo erforderlich ist.

Bisher trafen die beiden Klubs einmal aufeinander. Im Jahr 2001 gewann der FCB das Spiel um den Weltpokal mit 1:0 nach Verlängerung. 24 Jahre später hat diese Begegnung für unsere Bayern Boca Juniors Prognose natürlich keine Relevanz.

Bayern vs Boca Juniors: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bayern: Neuer - Boey, Tah, Upamecano, Guerreiro; Olise, Kimmich, Müller, Musiala, Coman; Kane

Ersatzbank Bayern: Peretz, Urbig, Aznou, Stanisic, Bischof, Krattenmacher, Daiber, Kusi-Asare, Goretzka, Gnabry, Karl, Laimer, Pavlovic, Sane, Palhinha,

Startelf Boca Juniors: Marchesin - Advincula, Blondel, Costa, Leschuk; Belmonte, Battaglia, Palacios; Zenon, Merentiel, Velasco

Ersatzbank Boca Juniors: Garcia, Brey, Aguirre, Cepeda, Braida, Fabra, Delgado, Janson, Miramon, Rojo, Gimenez, Saracchi, Zeballos

Unser Bayern vs Boca Juniors Tipp: “Sieg Bayern & Beide Teams treffen”

Nach der Gala-Vorstellung zum Auftakt erwarten nahezu alle den nächsten Sieg der Bayern. Auch wir gehören dazu. Die Boca Juniors sind natürlich ein ganz anderes Kaliber, für den deutschen Rekordmeister allerdings eine mehr als nur machbare Aufgabe. Dass die Serie von fünf sieglosen Pflichtspielen am Stück ausgerechnet gegen den FCB endet, halten wir für ziemlich unwahrscheinlich. Bereits ein Punkt wäre sicherlich schon eine Überraschung.

Ein Tor trauen wir den Argentiniern indes zu. Gegen Benfica zeigten sie sich extrem effizient. Die einzigen beiden Schüsse auf das Tor der Portugiesen waren auch drin. Insgesamt kamen sie auf zehn Abschlüsse. Auch gegen die Münchner wird Boca zu Chancen kommen und mindestens eine davon auch verwerten.