Bayern - Bremen Tipp, Prognose & Quoten | 26.09.2025

SPORT1 Betting 25.09.2025 • 18:00 Uhr Bayern - Bremen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Werder wieder chancenlos?

Unser Bayern - Bremen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 26.09.2025 lautet: In den beiden ersten BL-Heimspielen dieser Saison schoss der FCB insgesamt 11 Tore. In unserem Wett Tipp heute werden einige Treffer des Rekordmeisters dazukommen.

Der Startschuss für den 5. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 fällt an diesem Freitag in der Allianz Arena, wo der SV Werder den deutschen Rekordmeister herausfordert. In unserer Bayern Bremen Prognose trauen wir den Gästen allerdings wenig bis gar nichts zu. Für uns sind die Münchner der haushohe Favorit.

Der FCB hat bislang zwei Heimspiele in dieser BL-Saison absolviert und dabei zweistellig getroffen. Wir sind überzeugt, dass die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany ihr Torekonto weiter ausbaut und entscheiden uns für den Bayern Bremen Wett Tipp heute “Bayern Über 3,5 Tore” mit einer Quote von 1,80 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Bayern vs Bremen auf “Bayern Über 3,5 Tore”:

Die Bayern haben die ersten beiden Bundesliga-Heimspiele in dieser Saison mit 6:0 und 5:0 gewonnen.

In der vergangenen Saison haben die Münchner den SV Werder mit 5:0 auswärts und 3:0 zu Hause geschlagen.

Bremen hat mit 10 Gegentreffern nach 4 Spieltagen ligaweit die zweitmeisten.

Bayern vs Bremen Quoten Analyse:

Es überrascht wohl niemanden, dass die Bayern Bremen Quoten der Online-Buchmacher nur einen Favoriten in diesem Match kennen. Wer auf die Münchner setzt, der erhält Quoten von höchstens 1,10, die selbst dann keinen nennenswerten Ertrag bringen, wenn man die entsprechende Wette bei einem Wettanbieter ohne Steuer platziert.

Ein Tipp auf einen Dreier der Grün-Weißen ist dagegen mit Quoten bis 25,0 verbunden. Einen Treffer trauen die Wettanbieter dem SVW durchaus zu. Das erkennt man daran, dass die Bayern Bremen Wettquoten für “Beide Teams treffen” Höchstwerte von 1,80 erreichen. Für die Gegenwette gibt es dagegen Quoten bis 1,95 - für uns die lukrativere Alternative.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Bremen Prognose: Werder ohne Chance

Der FC Bayern hat auch das vierte Bundesligaspiel dieser Saison für sich entschieden. Drei Tage nach dem 3:1-Heimerfolg gegen den FC Chelsea am 1. Spieltag der Champions League Liga-Phase gewannen die Münchner ihr Auswärtsmatch bei der TSG Hoffenheim souverän mit 4:1.

Für den Rekordmeister war es der siebte Sieg im siebten Pflichtspiel dieser Saison. Gleichzeitig blieb er in der saisonübergreifend 13. Bundesligapartie in Folge ungeschlagen (10S, 3U). Mit drei Treffern war Harry Kane mal wieder maßgeblich an dem Dreier im Kraichgau beteiligt. Der Hurricane steht nach vier Spieltagen bereits bei acht Toren.

Insgesamt hat der FCB in den ersten vier Partien der neuen BL-Saison schon 18 Treffer erzielt und damit sieben mehr als die Eintracht aus Frankfurt, die mit elf Toren Zweiter in dieser Statistik ist. Die beiden bisherigen Heimspiele waren wahre Schützenfeste. Erst wurden die Bullen aus Leipzig mit 6:0 deklassiert.

Dann gab es ein lockeres 5:0 gegen den HSV, bei dem die Münchner schon nach 29 Minuten mit 4:0 führten und im Anschluss mit Blick auf die Partie in der Königsklasse gegen Chelsea gleich mehrere Gänge rausgenommen haben. In unserer Bayern Bremen Prognose erwarten wir abermals ein Torfestival des Spitzenreiters.

Bayern - Bremen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 4:1 Hoffenheim (A), 3:1 Chelsea (H), 5:0 HSV (H), 3:2 Augsburg (A), 3:2 Wehen Wiesbaden (A)

Letzte 5 Spiele Bremen: 0:3 Freiburg (H), 4:0 Gladbach (A), 3:3 Leverkusen (H), 1:4 Frankfurt (A), 0:1 Bielefeld (A)

Letzte 5 Spiele Bayern vs. Bremen: 3:0 (H), 5:0 (A), 0:1 (H), 4:0 (A), 2:1 (A)

Die Gäste haben erst am vergangenen Wochenende eine klare Niederlage kassiert. Im Heimspiel gegen Freiburg gab es eine deutliche 0:3-Schlappe. Es war nach dem 1:4 zum Auftakt in Frankfurt und dem 3:3 im Heimspiel gegen Leverkusen bereits das dritte Match an den ersten vier Spieltagen, in dem Werder mindestens drei Gegentore kassierte.

Insgesamt steht der SVW also bei zehn Gegentreffern. Nur Union Berlin musste in der laufenden Bundesliga-Spielzeit ein Gegentor mehr hinnehmen. Gleichzeitig wurde die Euphorie der Grün-Weißen nach dem souveränen 4:0-Auswärtserfolg am 3. Spieltag bei Gladbach durch die Pleite gegen den Sport-Club wieder ziemlich gedämpft.

Der Sieg bei den Fohlen aus Mönchengladbach war der einzige in den bisherigen fünf Pflichtspielen in dieser Saison. Zu Beginn der Spielzeit waren die Werderaner in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Zweitliga-Aufsteiger Bielefeld gescheitert. Zum Vergleich: Die vergangene BL-Saison hatte der SVW mit acht ungeschlagenen Partien in Folge beendet.

Es spricht nicht wirklich etwas dafür, dass die Grün-Weißen in der Allianz Arena wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Auch der direkte Vergleich spricht klar gegen die Gäste, so dass sich auch der eine oder andere alternative Bayern Bremen Tipp anbietet.

So seht ihr Bayern - Bremen im TV oder Stream:

26. September 2025, 20:30 Uhr, Allianz Arena, München

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Der Bundesliga-Freitag ist fest in der Hand von Sky. Wenn ihr die Begegnung zwischen dem FCB und dem SVW sehen wollt, kommt ihr also an einem Abo nicht vorbei. Die Partie läuft im TV und wird auch im Stream übertragen.

Der direkte Vergleich lässt in der Bayern Bremen Prognose keinen anderen Schluss zu, als dass die Münchner dieses Duell klar gewinnen werden. Nur eines der letzten 35 direkten Aufeinandertreffen in Bundesliga und DFB-Pokal ging an die Grün-Weißen. Von den übrigen 34 Begegnungen hat der Rekordmeister 30 gewonnen (4U).

Bayern vs Bremen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bayern: Neuer - Boey, Tah, Kim, Laimer; Olise, Pavlovic, Jackson, Kimmich, Diaz; Kane

Ersatzbank Bayern: Urbig, Guerreiro, Kiala, Upamecano, Mike, Goretzka, Karl, Bischof, Gnabry

Startelf Bremen: Backhaus - Sugawara, Friedl, Coulibaly, Agu; Njinmah, Stage, Puertas, Lynen, Schmid; Boniface

Ersatzbank Bremen: Hein, Alvero, Covic, Hansen-Aarosen, Schmidt, Pieper, Topp, Bittencourt, Grüll

Allein von den letzten 30 Duellen in Liga und Pokal gingen 28 an den FCB (1U, 1N). In der Vorsaison gewannen Kane und Co. an der Weser mit 5:0 und behielten im Rückspiel zu Hause mit 3:0 die Oberhand. Nicht zuletzt deswegen würden wir auch den Bayern Bremen Tipp “Bayern gewinnt zu Null” empfehlen.

Bei Winamax gibt es für diese Wettoption eine Quote von 1,96. Gleichzeitig könnt ihr vom aktuellen Winamax Sportwetten Bonus profitieren, der euch bis zu 100 € in Gratiswetten beschert. Auch eine Handicapwette auf einen Heimsieg der Münchner mit mindestens vier Toren Unterschied ist sicherlich eine Überlegung wert.

Unser Bayern - Bremen Tipp: “Bayern Über 3,5 Tore”

In jedem seiner letzten sechs Pflichtspiele hat der FC Bayern mindestens drei Tore erzielt. In der Hälfte dieser sechs Partien traf der deutsche Rekordmeister mindestens vierfach. In den beiden bisherigen BL-Heimspielen in dieser Saison gegen Leipzig und den HSV schenkte der FCB seinen Gegnern insgesamt elf Tore ein.

Auch die Ergebnisse aus den letzten direkten Duellen deuten darauf hin, dass wir hier abermals einen klaren Heimsieg des aktuellen Spitzenreiters erleben werden. In sieben und damit in über der Hälfte der letzten zwölf Bundesliga-Heimduelle mit Werder erzielten die Münchner mindestens fünf Tore (zweimal fünf, fünfmal sechs Tore).