Bayern - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 17.09.2025

SPORT1 Betting 16.09.2025 • 18:00 Uhr Bayern - Chelsea Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Welche Offensive erwischt den besseren Tag?

Unser Bayern - Chelsea Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 17.09.2025 lautet: Im Wett Tipp heute erlebt die Allianz Arena einen aufregenden Abend mit vielen Torszenen.

Die Champions League ist zurück und in der Bayern Chelsea Prognose erwartet euch am ersten Spieltag ein echtes Highlight. Auf dem Rasen der Allianz Arena treten zwei torhungrige Mannschaften gegeneinander an, die in den ersten Wochen der Saison mehrfach ihre Freude am Torjubel demonstrieren durften.

Ebenso wie in den letzten Paarungen zwischen diesen beiden Vereinen erwarten wir im Bayern Chelsea Wett Tipp heute ein Spektakel, das mit “Über 3,5 Toren” endet. Vbet stellt euch dafür die passende Quote von 2,25.

Darum tippen wir bei Bayern vs Chelsea auf “Über 3,5 Tore”:

Bayern hat zuletzt in 4 aufeinanderfolgenden Pflichtspielen mindestens 3 Tore erzielt.

Chelsea jubelte zuletzt 3 Partien in Folge über mindestens 2 eigene Treffer.

Bayern hat in den letzten 3 direkten Duellen jeweils “Über 2,5 Tore” erzielt.

Bayern vs Chelsea Quoten Analyse:

Die deutschen Wettanbieter bilden keine Randgruppe, indem sie die Bayern vs Chelsea Wettquoten deutlich zu Gunsten der Hausherren auslegen. Im eigenen Stadion starten die Münchner mit Siegquoten von unter 1,70.

Zu Gast ist der Tabellenfünfte aus der Premier League. Die Blues erreichen teilweise Bayern gegen Chelsea Quoten von fast 5,00 für einen Auswärtssieg am ersten Spieltag der Champions-League-Ligaphase.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Chelsea Prognose: Brennende Storylines

Die letzte Niederlage der Münchner gegen den Klub aus London ist schon einige Jahre her, wird aber auf ewig in der Historie des deutschen Rekordmeisters verankert sein. 2012 verlor der FCB das Elfmeterschießen im “Finale dahoam”.

Seither hat der Bundesliga-Primus den FC Chelsea in vier aufeinanderfolgenden Vergleichen bezwungen. Diese Serie könnte sich im Bayern vs. Chelsea Tipp durchaus fortsetzen.

Nicolas Jackson könnte dafür sorgen. Er ist erst am Ende der letzten Transferperiode von den Blues ausgeliehen worden. Seine Fähigkeiten sind in der Bayern Chelsea Prognose gefragt.

Der 24-Jährige hat am vergangenen Wochenende sein Debüt im Bayern-Dress gegeben und mit den neuen Teamkollegen einen souveränen 5:0-Erfolg gegen den HSV eingetütet. Damit hat der Tabellenführer der Bundesliga seine Serie verlängert und in den ersten fünf Pflichtspielen der Saison immer mindestens zwei Treffer erzielt.

Bayern - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 5:0 HSV (H), 3:2 Augsburg (A), 3:2 Wiesbaden (A), 6:0 RB Leipzig (H), 2:1 VfB Stuttgart (A).

Letzte 5 Spiele Chelsea: 2:2 Brentford (A), 2:0 Fulham (H), 5:1 West Ham (A), 0:0 Crystal Palace (H), 4:1 AC Milan (H).

Letzte 5 Spiele Bayern vs. Chelsea: 4:1 (H), 3:0 (A), 3:2 (A), 5:4 n.E. (H), 3:4 n.E. (H).

Mindestens zwei Tore erwarten wir von den Gastgebern auch in der Bayern gegen Chelsea Prognose - tendenziell sogar noch mehr. Die Münchner haben zuletzt in drei aufeinanderfolgenden Vergleichen mit den Blues drei oder mehr Treffer erzielt (insgesamt 10).

Zusätzlich hat die Auswahl von Vincent Kompany innerhalb der ersten fünf Pflichtspiele im Schnitt 3,8 Treffer erzielt. Unter den fünf besten Scorern der Bundesliga befinden sich mit Harry Kane (8), Luis Diaz (5) und Michael Olise (4) aktuell drei FCB-Akteure.

Auf der Gegenseite sind die Londoner darauf aus, ihren kleinen Ausrutscher vom letzten Wochenende (2:2 vs. Brentford) zu den Akten zu legen und mit neuen Highlights zu überspielen.

Enzo Maresca ist in seiner ersten Saison als Chelsea-Trainer die Qualifikation für die Champions League gelungen. Zudem gewann der 45-Jährige wie erwartet die Conference League.

Mit dem Gewinn der FIFA Klub WM 2025 überraschte die Mannschaft von der Stamford Bridge jedoch und beschleunigte die eigene Entwicklung. Nach nunmehr vier Pflichtspielen der neuen Saison sind die Gäste noch ungeschlagen (2S, 2U).

So seht ihr Bayern - Chelsea im TV oder Stream:

17. September 2025, 21 Uhr, Allianz Arena, München

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Für den Erfolg im Bayern Chelsea Tipp sind auch die Gäste von großer Bedeutung. Aktuell hat keine Mannschaft der Premier League mehr Treffer als die Blues erzielt (9). Zudem stellt die Maresca-Elf im englischen Oberhaus die drittbeste erwartbare Angriffsreihe (7,9 xG).

Die zur Verfügung stehende Qualität im Kader der Gäste ist gigantisch und vor allem im vorderen Teil des Feldes überwältigend. Neuzugang Joao Pedro führt die Scorerliste im englischen Spitzenfußball an (5). Zudem ist Estevao mit 0,51 erwartbaren Torvorlagen pro 90 Minuten der beste Premier-League-Spieler dieser Kategorie.

Bayern vs Chelsea: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bayern: Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic - Pavlovic, Kimmich - Olise, Gnabry, Diaz - Kane

Ersatzbank Bayern: Ulreich, Urbig, Kim, Boey, Goretzka, Bischof, Karl, Jackson

Startelf Chelsea: Sanchez - Fofana, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella - Fernandez, Caicedo - Neto, Palmer, Gittens Joao Pedro

Ersatzbank Chelsea: Jorgensen, Hato, Acheampong, Gusto, James, santos, Buonanotte, George, Garnacho

Chelsea hat im Anschluss an das enttäuschende 0:0 zum Auftakt gegen Crystal Palace in drei Ligaspielen hintereinander jeweils mindestens zwei Tore erzielt. Darüber hinaus haben die Maresca-Spieler in allen vier Pflichtspielen an der Marke von 2,0 erwartbaren Toren gekratzt oder diese überschritten.

Blicken wir zurück in die vergangene Champions-League-Spielzeit. Während der Ligaphase sind in Begegnungen mit Beteiligung der Kompany-Auswahl durchschnittlich vier Treffer pro Spiel gefallen. Das stützt unsere Vermutung in der Bayern Chelsea Prognose.

Unser Bayern - Chelsea Tipp: Über 3,5 Tore

Beide Angriffsreihen haben in den ersten Wochen der Saison gute Leistungen gezeigt und sich viele hochkarätige Chancen in den Spielen herausgearbeitet. Zu Hause sollten die Münchner in der Favoritenrolle sein, doch die Wucht im Team der Blues kann ein attraktives und zugleich torreiches Aufeinandertreffen herbeiführen.