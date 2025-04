Bayern - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 12.04.2025

SPORT1 Betting 11.04.2025 • 09:00 Uhr Bayern - Dortmund Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Erreicht der BVB doch noch die Top 4?

Unser Bayern - Dortmund Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 12.04.2025 lautet: Unter der Woche bestritten beide Mannschaften eine knifflige Begegnung in der Königsklasse. Im Wett Tipp heute sind die Folgen dieser zusätzlichen Belastung zu erkennen.

Auf den letzten Metern der Saison könnte der BVB diese Spielzeit womöglich noch retten. Die Schwarz-Gelben gewannen, ebenso wie Bayern, vier der letzten sechs Bundesliga-Begegnungen. Plötzlich ist der vierte Tabellenplatz wieder in Reichweite (5 Punkte Rückstand auf Mainz) und unsere Bayern Dortmund Prognose anders als erwartet.

Seit Niko Kovac die Führung beim BVB übernommen hat, sind 13 Pflichtspiele absolviert worden. Nur eine einzige Begegnung davon hat die Borussia mit mehr als zwei Gegentreffern beendet, ausgerechnet die letzte beim 0:4 unter der Woche beim FC Barcelona.

Trotzdem spielen wir mit einer Quote von 1,71 bei Merkur Bets den Bayern Dortmund Wett Tipp heute “Bayern Unter 2,5 Tore”. Geheim-Tipp: 1 Euro einzahlen und 40 Euro Freebet + 60 Euro Cashback-Bonus abstauben.

Darum tippen wir bei Bayern vs Dortmund auf “Bayern Unter 2,5 Tore”:

Dortmund hat in 13 Pflichtspielen unter Niko Kovac nur einmal mehr als 2 Gegentore kassiert.

Bayern hat in den letzten beiden direkten Duellen insgesamt nur ein Tor erzielt.

Dortmund hat in 5 der 6 vorangegangenen Bundesliga-Partien maximal ein Gegentor kassiert.

Bayern vs Dortmund Quoten Analyse:

Die übersichtliche Merkur Bets App lässt es zu, dass ihr die Entwicklung der Bayern Dortmund Quoten problemlos vom Handy aus verfolgen könnt. Großartige Anpassung der klassischen Siegquoten erwarten wir jedoch nicht mehr.

Aus den Bayern Dortmund Wettquoten geht der deutsche Rekordmeister und aktuelle Tabellenführer als klarer Favorit hervor, obwohl auch dieser nach einer 1:2-Heimniederlage gegen Inter Mailand angeschlagen in dieses Duell geht. Die Münchner bringen euch bei einem Heimsieg nur den 1,42-fachen Gewinn ein. Wechseln wir die Seiten und blicken auf die Siegquoten für die Schwarz-Gelben, entdecken wir die Möglichkeit auf einen 6,36-fachen Gewinn. Bereits mit einer Einzahlung von nur einem Euro schaltet ihr als Neukunde den Merkur Bets Bonus frei, mit dessen Freebet ihr ein Risiko, wie einen “Sieg Dortmund”, eingehen könnt.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Dortmund Prognose: Wie groß fallen die Rotationen aus?

Am Ende einer kräftezehrenden Spielzeit häufen sich oftmals Verletzungen. Das musste zuletzt vor allem der deutsche Rekordmeister erfahren, dessen Rotationsmöglichkeiten in diesen englischen Wochen stark begrenzt sind. Die Ausfälle beeinflussen definitiv unsere Herangehensweise beim Bayern vs. Dortmund Tipp. Nach einem ausführlichen Test von Merkur Bets haben wir uns für diesen Wettanbieter entschieden. Der Buchmacher glänzt vor allem im Fußball mit einem fantastischen Quotenschlüssel von knapp 97 Prozent.

Zwei direkte Duelle aus dem vergangenen Kalenderjahr geben uns erste Informationen zur Tendenz in der Bayern gegen Dortmund Prognose. Dem deutschen Rekordmeister ist in diesen beiden Vergleichen nur ein einziger Treffer gelungen - ein Sieg blieb den Münchnern jeweils verwehrt (0:2, 1:1). Wie schon in diesen beiden Aufeinandertreffen, gehen wir im Duell am Ende einer ereignisreichen englischen Woche von einer Paarung mit “Unter 3,5 Toren” aus. Die Quote von 1,82 eignet sich besonders für eine Kombi-Wette für den kommenden Spieltag und als Einstieg, um den Merkur Bets Kombi-Boost zu aktivieren.

Ausschlaggebend für unseren Bayern - Dortmund Tipp sind ebenso die bisherigen Ergebnisse unter Niko Kovac. Der kroatische Trainer stand bisher in 13 Pflichtspielen für die Schwarz-Gelben an der Seitenlinie. Sein Punkteschnitt (1,67) hat sich durch vier Siege in den letzten sechs Bundesliga-Paarungen drastisch verbessert. Entsprechend konnte die Borussia zuletzt auch bessere Leistungen zeigen und in fünf von sechs Bundesliga-Begegnungen mehr als einen Gegentreffer verhindern.

Darüber hinaus haben die sechs vergangenen Liga-Auswärtspartien der Gäste nur einmal mehr als drei Treffer enthalten. Folgt einfach dieser Anleitung zur Anmeldung bei Merkur Bets, dann steht euch eine Quote von 1,87 für “Ein Team trifft mindestens 3 Mal: Nein” zur Verfügung.

Bayern vs Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 1:2 Inter Mailand (H), 3:1 Augsburg (A), 3:2 St. Pauli (H), 1:1 Union Berlin (A), 2:0 Leverkusen (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 0:4 Barcelona (A), 4:1 Freiburg (A), 3:1 Mainz (H), 0:2 RB Leipzig (A), 2:1 Lille (A)

Letzte 5 Spiele Bayern vs Dortmund: 1:1 (A), 0:2 (H), 4:0 (A), 4:2 (H), 2:2 (A)

Das Bundesliga-Top-Spiel am Samstagabend hat vor allem für die Kovac-Elf einen großen Stellenwert. Im Gegensatz zum deutschen Rekordmeister hat der BVB mit Nico Schlotterbeck nur einen schwerwiegenden Ausfall zu verkraften und kann beinahe aus dem Vollen schöpfen. Das ist im Endspurt der Bundesliga-Saison auch notwendig, muss die Mannschaft aus Nordrhein-Westfalen doch noch einen Rückstand von fünf Zählern auf den vierten Tabellenplatz aufholen.

Die dickere Personaldecke gibt Kovac mehr Möglichkeiten zur Rotation und das Startelf-Debüt von Cani Chukwuemeka war vielversprechend. Nach zuletzt zwei ungeschlagenen Vergleichen mit dem aktuellen Tabellenführer, wäre eine Bayern vs. Dortmund Prognose auf eine “Doppelte Chance X2” denkbar.

Insbesondere, weil die Hausherren sich im deutschen Oberhaus zuletzt schwer getan und mit Jamal Musiala einen weiteren Eckpfeiler ihrer Startelf verletzungsbedingt verloren haben. Im Anschluss an die 2:3-Niederlage gegen Bochum folgte ein mageres 1:1 gegen Union Berlin. Gegen St. Pauli (3:2) wäre die Auswahl von Vincent Kompany beinahe ebenfalls gestolpert. Am vergangenen Spieltag feierte der FCB zwar einen 3:1-Erfolg gegen Augsburg, profitierte in dieser Partie aber von einem Platzverweis für die Fuggerstädter.

Gehen wir tiefer in die letzten Bundesliga-Auftritte des BVB, finden wir nur eine der sechs vorangegangenen Begegnungen, in der den Schwarz-Gelben mehr als 1,5 erwartbare Gegentreffer zugefügt wurden. Seit Niko Kovac das Amt bei Borussia Dortmund übernommen hat, zählt der BVB sowohl im Vergleich der erwartbaren Tore als auch erwartbaren Gegentore zu den besten Teams im deutschen Oberhaus.

Speziell die Leistung vom vergangenen Spieltag (4:1 vs. Freiburg) stimmt uns positiv in Sachen Bayern vs. Dortmund Tipp. Die Kovac-Elf hat den Vergleich mit einem direkten Konkurrenten um die europäischen Plätze dominiert und 3,35 erwartbare Treffer herausgespielt.

So seht ihr Bayern vs Dortmund im TV oder Stream:

12. April 2025, 18.30 Uhr, Allianz Arena, München

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Aus acht der letzten zehn Pflichtspiele ist Dortmund mit weniger als einem Gegentreffer herausgegangen. Die zwei Ausnahmen waren der Gastauftritt bei RB Leipzig (0:2), wo die Borussia jedoch den Vergleich der erwartbaren Tore (3,06:1,87 xG) für sich entschieden hat, und das 0:4 bei Barcelona.

Zudem solltet ihr in eurer Analyse für die Bayern gegen Dortmund Prognose nicht vergessen, dass die Münchner mit Abstand die meisten Großchancen im deutschen Oberhaus vergeben haben (83).

Bayern vs Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bayern: Urbig - Laimer, Dier, M.-J. Kim, Stanisic - Kimmich, Palhinha - Olise, Gnabry, Guerreiro - Müller

Ersatzbank Bayern: Peretz, Boey, Goretzka, Karl, Sane, Kane, Vidovic, Kusi-Asare

Startelf Dortmund: Kobel - Can, Anton, Bensebaini - Ryerson, Chukwuemeka, Groß, Kabar - Brandt - Gittens, Duranville

Ersatzbank Dortmund: Meyer, Lührs, Özcan, Nmecha, Reyna, Svensson, Guirassy, Adeyemi, Beier

Derzeit führt Harry Kane die Torschützenliste der Bundesliga an (23 Tore). Allerdings hat der Angreifer des Tabellenführers im zweiten Saisonabschnitt weniger Treffer erzielt (7) als sein Pendant auf der anderen Seite (Serhou Guirassy: 8).

Neun Saisontreffer hat der englische Nationalstürmer bereits nach Strafstößen erzielt. Der BVB hat jedoch in dieser Saison zumeist geschickt im eigenen Strafraum verteidigt und erst drei gegnerische Elfmeter verursacht.

Unser Bayern vs Dortmund Tipp: Bayern Unter 2,5 Tore

Der deutsche Rekordmeister hat an der Tabellenspitze sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger aus Leverkusen. Zwischen zwei wichtigen Auftritten in der Königsklasse kann der Tabellenführer das Bundesliga-Top-Spiel gegen den BVB etwas ruhiger angehen, während die Gäste auf drei Punkte für den Traum von einer weiteren Champions-League-Teilnahme angewiesen sind.

Unter Niko Kovac verteidigt der BVB deutlich besser als noch zuvor unter Nuri Sahin, läuft mehr und gewinnt mehr Zweikämpfe. Wir erwarten eine knappe Partie mit wenigen Torszenen.