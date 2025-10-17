Bayern - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 18.10.2025

SPORT1 Betting 17.10.2025 • 18:00 Uhr Bayern - Dortmund Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wer kassiert die erste Saison-Niederlage?

Unser Bayern - Dortmund Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 18.10.2025 lautet: Im deutschen Clasico würde der BVB den Rückstand auf die Bayern gern verkürzen. Mehr als ein Punkt ist für die Gäste im Wett Tipp heute aber nicht drin.

Die deutschen Fußballfans dürfen sich freuen: Nach der Länderspielpause steht gleich der “deutsche Klassiker” zwischen den Bayern und dem BVB auf dem Programm. In der Vorsaison war dieses Duell tabellarisch nur wenig spannend. Doch am siebten Spieltag 2025/26 empfängt der makellose Erste den noch ungeschlagenen Zweiten.

Die Buchmacher schlagen sich bei der Bayern Dortmund Prognose ziemlich klar auf die Seite des souveränen Tabellenführers. Wir bleiben ein wenig vorsichtiger und spielen mit einer Quote von 1,94 bei Winamax den Bayern Dortmund Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1/x & Über 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Bayern vs Dortmund auf “Doppelte Chance 1/x & Über 3,5 Tore”:

Die Bayern haben alle 10 Pflichtspiele in dieser Saison gewonnen

Der BVB hat von den letzten 11 BL-Gastspielen in München nur 1 für sich entschieden

Die Münchner sind in der Bundesliga saisonübergreifend seit 15 Partien ohne Niederlage

Bayern vs Dortmund Quoten Analyse:

Viele neutrale Zuschauer hoffen am Samstag sicher auf ein spannendes Spiel. Die besten Buchmacher, die euch auch mit den besten Sportwetten Apps versorgen, haben aber laut der Bayern Dortmund Wettquoten eine andere Meinung zum deutschen “Clasico”.

Mehr als eine 1,40 ist aktuell für einen Heimsieg nicht drin. Die Rettung hat hier aber Winamax parat. Durch den aktuellen Winamax Boost bekommt ihr bei dem Sportwettenanbieter für einen Dreier des FCB eine sensationelle Quote von 15,0.

Vervollständigt werden die Bayern Dortmund Quoten durch eine Höchstquote von 8,00 für einen Erfolg der Schwarz-Gelben. Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Dortmund Prognose: Holt sich der FCB den nächsten Sieg?

Die Bayern haben alle zehn Pflichtspiele in dieser Saison gewonnen (38:8 Tore) und damit einen neuen Vereinsstartrekord aufgestellt. Auch in der Bundesliga kann der Rekordmeister mit sechs Siegen und 25:3 Treffern einen neuen Start- und Torrekord vorweisen. Die Bilanz der Mannschaft unter Vincent Kompany kann sich mit 2,5 Punkten und 3,1 Toren pro Spiel, bei nur zwei Niederlagen in 40 Bundesliga-Spielen, auch mehr als nur sehen lassen. Vor allem die Offensive hat sich nach den Abgängen von Sané, Müller und Coman sowie ohne den verletzten Musiala erstaunlich schnell zurecht- und zusammengefunden.

Doch auch die Abwehr steht. Drei Gegentore bedeuten die beste Defensive in dieser Bundesliga-Saison. Daheim gab es zuletzt sogar fünf Weiße Westen in Folge. Nachdem der FCB im ersten Jahr unter dem belgischen Coach immer wieder mal Punkte liegen gelassen hat, wirkt die Mannschaft in der aktuellen Spielzeit in entscheidenden Momenten konzentrierter. Auch in der Königsklasse gab es mit dem 3:1 gegen Chelsea und dem 5:1 gegen Pafos zwei starke Leistungen. Das müssen wir beim Bayern Dortmund Tipp berücksichtigen.

Nachdem die Dortmunder in der vergangenen Saison in letzter Minute noch auf den Champions-League-Zug aufgesprungen sind, etabliert sich der BVB in dieser Spielzeit wohl wieder als zweite Kraft in Deutschland hinter den Bayern. Da sich personell im Sommer bei den Schwarz-Gelben nicht wirklich viel getan hat, darf sich Coach Niko Kovac den Großteil der Lorbeeren für diesen Aufschwung selbst anheften. Der Trainer setzt bei den Borussen auf eine kompakte Defensive, eine starke Physis und eine hohe Einsatzbereitschaft. Zudem hat er aus den Spielern eine geschlossene Einheit geformt.

So haben die Westfalen von ihren neun Pflichtspielen 2025/26 auch keines verloren. Lediglich bei den Remis gegen St. Pauli und RB Leipzig ließ man Punkte in der Bundesliga liegen. Der BVB präsentiert sich effizient vor dem Tor, passsicher und laufstark. Vier Gegentore bedeuten die zweitbeste BL-Abwehr. Kovac kann mit 65 Prozent gewonnenen Spielen und 2,1 Punkten pro Partie aktuell die beste Bilanz aller Dortmund-Trainer vorweisen. Das bis dato letzte Auswärtstor in München erzielte übrigens BVB-Verteidiger Waldemar Anton beim 2:2 am 29. Spieltag der vergangenen Spielzeit. Nach Union Berlin haben die Borussen aber auch die schlechteste Zweikampfquote.

Bayern - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 3:0 Frankfurt (A), 5:1 Pafos (A), 4:0 Bremen (H), 4:1 Hoffenheim (A), 3:1 Chelsea (H)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 1:1 RB Leipzig (H), 4:1 Athletic Bilbao (H), 2:0 Mainz (A), 1:0 Wolfsburg (H), 4:4 Juventus Turin (A)

Letzte 5 Spiele Bayern vs Dortmund: 2:2 (H), 1:1 (A), 0:2 (H), 4:0 (A), 4:2 (H)

Am Samstag kommt es zum 138. Duell beider Mannschaften. Gegen kein anderes Team kassierten die Münchner so viele Niederlagen wie gegen den BVB (33). Dem gegenüber stehen aber auch 67 Siege für den Rekordmeister und 37 Unentschieden.

Im Endspurt der Spielzeit 2023/24 gewann der BVB erstmals nach fast zehn Jahren wieder in München (2:0). Die beiden Vergleiche in der Vorsaison endeten mit einem Remis (2:2, 1:1).

Der FCB ist somit seit drei Spielen ohne Sieg gegen die Westfalen. Deswegen sollten wir bei der Bayern Dortmund Prognose auch ein Remis nicht außer Acht lassen.

Die Zuschauer dürfen sich am Samstagabend auf Tore freuen. Denn in jedem der saisonübergreifend letzten sieben Spiele erzielten die Bayern mindestens drei Treffer. Zudem treffen die beiden Topstürmer Harry Kane und Serhou Guirassy aufeinander.

Kane schoss 2025 die zweitmeisten Pflichtspieltore aller Spieler aus Europas fünf großen Ligen (39), Guirassy die drittmeisten (32). So spielen wir den Bayern Dortmund Tipp “Über 3,5 Tore” und bekommen dafür bei Bet-at-home eine Quote von 1,80.

Wenn ihr noch kein Konto bei dem Bookie habt, solltet ihr euch den Bet-at-home Bonus Code sichern. Auf Neu- und Bestandskunden des Anbieters wartet aktuell der Bet-at-home Gutschein!

So seht ihr Bayern - Dortmund im TV oder Stream:

18. Oktober 2025, 18:30 Uhr, Allianz Arena, München

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, Wow

Das Topspiel in der Bundesliga am Samstagabend um 18:30 Uhr läuft exklusiv bei Sky.

Bayern vs Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bayern: Neuer - Boey, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Goretzka - Olise, Gnabry, Diaz - Kane

Ersatzbank Bayern: Ulreich (Tor), Kiala, M.-J. Kim, Mike, Pavlovic, Guerreiro, Jackson, Karl, Bischof

Startelf Dortmund: Kobel - Anton, Schlotterbeck, Bensebaini - Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson - Adeyemi, Guirassy, Beier

Ersatzbank Dortmund: A. Meyer (Tor), Süle, Chukwuemeka, Özcan, Ryerson, Brandt, Bellingham, Fabio Silva, Groß

Für die Bayern Dortmund Prognose schauen wir natürlich auch auf die Personallage. Die Hausherren müssen ohne Davies, Ito, Musiala und Stanišić auskommen. Bei den Gästen verpassen Anselmino, Can und Duranville die Partie.

Unser Bayern - Dortmund Tipp: Doppelte Chance 1/x & Über 3,5 Tore

Am Samstag treffen nicht nur die beiden deutschen Topvereine aufeinander. München (15 Spiele) und Dortmund (14) sind auch die beiden derzeit am längsten ungeschlagenen Teams in Europas fünf großen Ligen.

Mehr als einen Punkt trauen wir den Gästen aber nicht zu. Dafür sind die Bayern aktuell einfach zu form- und offensivstark. Zudem holte der BVB in den vergangenen elf BL-Gastspielen in der Allianz Arena gerade mal vier Punkte (1S, 1U, 9N).