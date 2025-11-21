Bayern - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 22.11.2025

SPORT1 Betting 21.11.2025 • 18:00 Uhr Bayern - Freiburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Patzt der FCB nun auch gegen den Sport-Club?

Unser Bayern - Freiburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 22.11.2025 lautet: Die Münchner starten eine neue Siegesserie. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir einen klaren Heimsieg ohne Gegentreffer.

Nach der Länderspielpause, in der sich die deutsche Nationalmannschaft erfolgreich für die WM 2026 qualifiziert hat, geht es an diesem Wochenende wieder mit der Bundesliga weiter. In der Bayern Freiburg Prognose beleuchten wir ein Duell, das in der bayrischen Hauptstadt in der Vergangenheit eigentlich nur einen Sieger kannte.

Wenig überraschend sind das die Münchner, die auch im kommenden Aufeinandertreffen der klare Favorit sind. Wir gehen sogar so weit und sagen, dass der FCB am Samstag noch nicht einmal ein Gegentor kassiert. Heißt also: Wir entscheiden uns für den Bayern Freiburg Wett Tipp heute “Sieg Bayern zu Null” mit einer Quote von 2,08 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Bayern vs Freiburg auf “Sieg Bayern zu Null”:

Die Bayern haben in den bisherigen 5 BL-Heimspielen in dieser Saison nur ein Gegentor kassiert.

Saisonübergreifend hat der FCB die letzten 9 Pflichtspiele zu Hause gewonnen, 7 von ihnen zu Null.

Die letzten 3 BL-Heimduelle mit Freiburg gewannen die Münchner mit insgesamt 10:0 Toren.

Bayern vs Freiburg Quoten Analyse:

Es dürfte wohl niemanden überraschen, dass auch die Buchmacher den deutschen Rekordmeister in der klaren Favoritenrolle sehen. Die Bayern Freiburg Wettquoten für einen Tipp auf die Münchner erreichen in fast allen Sportwetten Apps noch nicht einmal die Marke von 1,20. Die Quoten für Wetten auf einen Auswärtssieg liegen dagegen im zweistelligen Bereich.

Was ein Tor der Gäste anbelangt, sind sich die Bookies dagegen nicht sicher. Die Bayern Freiburg Quoten für “Beide Teams treffen” sind nur minimal kleiner als die Quoten für die Gegenwette. In wenigen Fällen sind sie sogar identisch. Insgesamt erwarten die Buchmacher viele Tore in der Partie. Selbst die Wettquoten für “Über 3,5 Tore” bleiben unter der Marke von 2,00.

Bayern vs Freiburg Prognose: FCB startet neue Siegesserie

Die ersten 16 Pflichtspiele der Saison 2025/26 hatten die Bayern gewonnen und damit einen neuen europäischen Startrekord aufgestellt. Vor der Länderspielpause ist diese Siegesserie aber gerissen. Im Auswärtsspiel bei Union Berlin reichte es nach zweimaligem Rückstand nur zu einem 2:2. Der Ausgleichstreffer gelang dem FCB dabei erst in der Nachspielzeit.

In der heimischen Allianz Arena wollen die Münchner nun eine neue Siegesserie starten und die letzten Ergebnisse auf heimischem Rasen sprechen in der Bayern Freiburg Prognose auch sehr stark dafür, dass ihnen das gelingt. Saisonübergreifend hat das Team von Vincent Kompany nämlich die letzten neun Pflichtspiele zu Hause alle gewonnen.

Bei sieben dieser neun Heimerfolge kassierten die Münchner noch nicht einmal einen Gegentreffer. In der laufenden Bundesliga-Spielzeit haben sie alle ihre bisherigen fünf Heimpartien gewonnen und dabei nur ein Gegentor im Klassiker gegen Dortmund kassiert. Selbst traf der FCB in besagten fünf Heimbegegnungen 20mal.

Im Schnitt erzielten die Bayern in dieser Saison also vier Tore pro Bundesliga-Heimspiel. Weiter zurückblickend traf der Rekordmeister in jeder der letzten 18 BL-Partien mindestens doppelt und steht kurz vor der Egalisierung seines eigenen Rekords von 20 aufeinanderfolgenden BL-Spielen mit mindestens zwei Toren.

Bayern - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 2:2 Union Berlin (A), 2:1 PSG (A), 3:0 Leverkusen (H), 4:1 Köln (A), 3:0 Gladbach (A)

Letzte 5 Spiele Freiburg: 2:1 St. Pauli (H), 3:1 Nizza (A), 0:0 Union Berlin (A), 3:1 Düsseldorf (A), 0:2 Leverkusen (A)

Letzte 5 Spiele Bayern vs. Freiburg: 2:1 (A), 2:0 (H), 2:2 (A), 3:0 (H), 1:0 (A)

Die Gäste aus dem Breisgau hatten sich mit einem Sieg in die Länderspielpause verabschiedet. Zu Hause konnte St. Pauli knapp mit 2:1 bezwungen werden. Damit hat der Sport-Club drei seiner letzten vier Pflichtspiele in allen Wettbewerben gewonnen. Weiter zurückblickend hat er nur eines seiner letzten 13 Pflichtspiele verloren (7S, 5U).

Damit er aber auch in der Allianz Arena etwas Zählbares holt, wird schon mindestens ein Tor her müssen. Allerdings hat Freiburg in keiner der letzten drei Auswärtspartien in der Bundesliga ein solches erzielen können. Überhaupt trafen die Gäste in ihren fünf BL-Auswärtsspielen in dieser Saison lediglich viermal.

Dafür konnten sie auf des Gegners Platz aber schon dreimal zu Null spielen. Anders formuliert: In nur zwei der bisherigen fünf Auswärtsspiele in dieser BL-Saison kassierten die Breisgauer Gegentreffer. Bei unserem Bayern Freiburg Tipp sind wir uns allerdings sehr sicher, dass am Samstag weitere Auswärts-Gegentore für den SCF hinzukommen.

Dass wir hier kein Tor des Sport-Clubs erwarten, liegt auch an deren letzten Auftritten in der Allianz Arena.

So seht ihr Bayern - Freiburg im TV oder Stream:

22. November 2025, 15:30 Uhr, Allianz Arena, München

Übertragung TV: DAZN, Sky

Übertragung Stream: DAZN, Sky

Die Partie läuft als Einzelspiel bei Sky bzw. dessen Streamingdienst WOW oder im Rahmen der Samstag-Konferenz bei DAZN. So oder so: Um ein kostenpflichtiges Abo kommt ihr nicht herum, wenn ihr diese Begegnung sehen wollt.

Der direkte Vergleich ist in der Bayern Freiburg Prognose aus Sicht der Gäste niederschmetternd. 25mal traten sie zu einem Bundesliga-Auswärtsspiel in München an und haben nicht ein einziges Mal gewonnen. Es gab gerade einmal drei Remis und 22 Niederlagen. Die letzten sechs BL-Auswärtspartien beim FCB verloren sie allesamt.

Bayern vs Freiburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bayern: Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Stainisic; Olise, Kimmich, Gnabry, Goretzka, Diaz; Kane

Ersatzbank Bayern: Urbig, Klanac, Boey, Daiber, Kim, Pavlovic, Bischof, Karl, Jackson

Startelf Freiburg: Atubolu - Treu, Ginter, Lienhart, Günter; Beste, Eggestein, Suzuki, Manzambi, Grifo; Adamu

Ersatzbank Freiburg: Müller, Jung, Makengo, Osterhage, Höler, Kübler, Rosenfelder, Scherhant, Matanovic

Einen Sieg in der Arena des FCB konnte der Sport-Club dann aber doch feiern: In der Saison 2022/23 gewann er das Viertelfinal-Match bei den Münchnern mit 2:1. Auf unseren Bayern Freiburg Tipp hat das aber keinen Einfluss. Dann schon eher die letzten BL-Heimergebnisse des Rekordmeisters gegen den kommenden Gegner.

Wie erwähnt hat er die letzten sechs Heimduelle mit den Breisgauern für sich entschieden. Die letzten drei dieser Heimbegegnungen gewann er allesamt mit einem Torverhältnis von 10:0. Heißt: In keinem der letzten drei Heimspiele gegen den Sport-Club im Oberhaus kassierten die Münchner ein Gegentor.

Unser Bayern - Freiburg Tipp: “Sieg Bayern zu Null”

Dass die Münchner dieses Heimspiel gewinnen, ist äußerst wahrscheinlich. Sie dominieren die Bundesliga nach Belieben und sind zu Hause eine Macht. Weil sie daheim in dieser Bundesliga-Spielzeit erst einen Gegentreffer kassiert haben, Freiburg zuletzt in drei Bundesliga-Auswärtsspielen in Folge kein Tor erzielen konnte und auch die letzten drei BL-Gastpartien beim Rekordmeister ohne einen eigenen Treffer verlor, halten wir es für sehr wahrscheinlich, dass die Bayern bei ihrem Heimsieg am Samstag abermals eine Weiße Weste wahren.

Unser Bayern Freiburg Sportwetten Tipp lautet: “Sieg Bayern zu Null” mit einer Wettquote bei Bet-at-home von 2,08.