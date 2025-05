Bayern - Gladbach Tipp, Prognose & Quoten | 10.05.2025

SPORT1 Betting 09.05.2025 • 09:09 Uhr Bayern - Gladbach Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wie verläuft die Meisterfeier der Münchner?

Unser Bayern - Gladbach Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 10.05.2025 lautet: Für die Buchmacher ist der Rekordmeister am Samstag der haushohe Favorit. In unserem Wett Tipp heute geht es aber deutlich enger zu.

Am Samstag durfte der FC Bayern nach seinem 3:3 in Leipzig noch nicht offiziell die 34. Meisterschaft feiern. Einen Tag später holten die Münchner dann aber durch das Remis von Leverkusen in Freiburg nach 1989, 2015 und 2021 zum vierten Mal den Titel auf der sinnbildlichen „Couch“.

In unserer Bayern Gladbach Prognose steht nun das letzte Heimspiel von Thomas Müller im Bayern-Dress an. Zudem wird dem FCB nach dem Abpfiff die Meisterschale übergeben.

Dabei spielen wir mit einer Quote von 1,81 bei Merkur Bets den Bayern Gladbach Wett Tipp heute "Sieg Gladbach HC +3".

Darum tippen wir bei Bayern vs Gladbach auf “Sieg Gladbach HC +3”:

Die Gladbacher haben keines der letzten 8 Duelle gegen die Bayern mit mehr als 2 Toren Unterschied verloren

Die Münchner haben lediglich 2 der vergangenen 6 Pflichtspiele gewonnen

Die Fohlen haben an den jüngsten drei Spieltagen insgesamt 9 Tore erzielt

Bayern vs Gladbach Quoten Analyse:

Sicherlich wollen die Bayern für einen passenden Rahmen bei der Übergabe der Meisterschale und bei der Verabschiedung von Thomas Müller sorgen. Der Unterschied bei den Bayern vs Gladbach Quoten fällt aber extrem deutlich aus.

Für einen Sieg der Hausherren klettern die Quoten bei Merkur Bets, der zu den Buchmachern mit deutscher Lizenz gehört, nur auf einen Wert von 1,15. Schon bei einem Remis gibt es den zehnfachen Wetteinsatz zurück. Die höchsten Bayern gegen Gladbach Wettquoten gibt es mit einer 13,26 für einen Sieg der Gäste. Ihr wollt wissen, wie der Anbieter mit seiner Qualität “Made in Germany” überzeugt?

In unserem ausführlichen Merkur Bets Test erfahrt ihr alles über das reichhaltige Wettprogramm, die steuerfreien Kombi-Wetten sowie den Betbuilder oder den Kombi Boost.

Bayern vs Gladbach Prognose: Wie viel Gas geben beide Teams?

Die Bayern haben ihr größtes und wichtigstes Ziel für diese Saison geschafft und die Meisterschale nach einem Jahr Abwesenheit zurück nach München geholt. Seit dem 3. Spieltag stand der Rekordmeister immer an der Tabellenspitze. Das ist die beste Bilanz seit der Triple-Saison 2013 unter Jupp Heynckes. So eine lange Tabellenführung kann nicht mal Pep Guardiola vorweisen. Unter Thomas Tuchel verloren die Bayern in der Vorsaison acht Liga-Spiele. Aktuell sind es nur zwei Pleiten. Unter vier Punkte schrumpfte der Abstand auf den einzigen Verfolger Leverkusen nie.

Auch Coach Vincent Kompany hat seine Feuertaufe bestanden und hielt sich aus allen Themen abseits des Fußballs heraus. Wenn die Mannschaft voll bei der Sache ist und auch die Zweikämpfe annimmt, kann sie jedem Gegner weh tun. Noch fehlt allerdings der Glanz der alten Tage. Mit dem Aus im Viertelfinale gegen Inter Mailand wurde das CL-Finale „Dahoam“ zudem verpasst. Außerdem hat die Mannschaft vor allem seit dem Jahreswechsel viel zu viele billige Gegentore kassiert und konnte lediglich zwei der vergangenen sechs Pflichtspiele gewinnen.

Nach dem 1:0 gegen Leipzig Ende März befand sich Gladbach noch auf Tuchfühlung mit den Champions-League-Plätzen, doch zur ungünstigsten Zeit ist die Borussia in eine Krise gerutscht. Aus den folgenden fünf Spielen holte die Mannschaft von Coach Gerardo Seoane nur noch zwei Punkte. Besonders wild ging es am vergangenen Spieltag im Heimspiel gegen Hoffenheim zu. In diesem führten die Gastgeber nach gut einer halben Stunde schon mit 2:0. Am Ende rettete Tim Kleindienst mit seinem Treffer in der ersten Minute der Nachspielzeit zum 4:4 immerhin noch einen Punkt.

Mit dieser Negativserie droht das Saisonziel “Platz 9” verpasst zu werden. Zudem scheint die Stimmung zu kippen. Die Fohlen fallen in alte Muster und Zeiten zurück. Elf Gegentore in den vergangenen drei Partien sind natürlich viel zu viel. Zudem verspielt Mönchengladbach zu viele Führungen. Auf der Gegenseite hat man an den drei vergangenen Spieltagen insgesamt neun Tore erzielt. Dabei machte das Startelf-Comeback von Franck Honorat viel Hoffnung. So trauen wir den Gästen auch bei unserem Bayern Gladbach Tipp Treffer in der Allianz Arena zu.

Bayern - Gladbach Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 3:3 RB Leipzig (A), 3:0 Mainz (H), 4:0 Heidenheim (A), 2:2 Inter Mailand (A), 2:2 Dortmund (H)

Letzte 5 Spiele Gladbach: 4:4 Hoffenheim (H), 3:4 Kiel (A), 2:3 Dortmund (A), 1:2 Freiburg (H), 1:1 St. Pauli (A)

Letzte 5 Spiele Bayern vs Gladbach: 1:0 (A), 3:1 (H), 2:1 (A), 2:3 (A), 1:1 (H)

Die Gladbacher gelten immer noch als “Angstgegner” der Bayern, denn gegen keinen anderen Erstligisten kassierten die Münchner so viele Niederlagen wie gegen die Fohlen (28).

Von August 2021 bis Februar 2023 blieb die Borussia in fünf Pflichtspiel-Duellen gegen den Rekordmeister ohne Niederlage (3S, 2U). In diesem Zeitraum gab es im DFB-Pokal für den FCB auch eine historische 0:5-Pleite, doch der jüngste Trend sieht wieder etwas anders aus und spielt für unsere Bayern Gladbach Prognose eine große Rolle.

Die letzten drei Duelle gingen alle an die Roten aus der Landeshauptstadt.

Merkur Bets rechnet am Samstagabend mit vielen Treffern. Die Quoten für die Tipps "Über 2,5 Tore" und "Über 3,5 Tore" schaffen es nicht über die Marke von 1,50. Erst für den Bayern Gladbach Tipp "Über 4,5 Tore" erhalten wir in der Merkur Bets App eine Quote von 2,06.

Wusstet ihr schon: Für Kombi- und Betbuilder-Wetten nimmt euch Merkur Bets die Wettsteuer ab! Beim Betbuilder könnt ihr verschiedene Wettmöglichkeiten von ein und demselben Spiel miteinander kombinieren.

Beim Kombi Boost könnt ihr mehrere Events verbinden und euch so einen Aufschlag von bis zu 30 Prozent auf den potentiellen Gewinn sichern.

So seht ihr Bayern - Gladbach im TV oder Stream:

10. Mai 2025, 18:30 Uhr, Allianz Arena, München

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Auch am 33. Spieltag der Saison 2024/25 werden die Fans der Bundesliga nur bei Sky bestens versorgt.

Während alle Spiele um 15:30 Uhr als Einzelspiel und in der Konferenz gezeigt werden, strahlt der Bezahlsender die 18:30-Uhr-Partie zwischen Bayern und Gladbach live und exklusiv aus.

Bayern vs Leverkusen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bayern: Urbig - Boey, Dier, Stanisic, Laimer - Kimmich, Pavlovic, Olise, L. Sane, Gnabry - Kane

Ersatzbank Bayern: Neuer, Peretz (Tor), Karl, Kusi-Asare, Vidovic, Coman, Goretzka, Joao Palhinha, Müller

Startelf Gladbach: Omlin - Scally, Itakura, Chiarodia, Ullrich - Reitz, Weigl, Honorat, Stöger, Hack - Kleindienst

Ersatzbank Gladbach: Pereira Cardoso (Tor), Stange, Fukuda, Plea, Cvancara, Lainer, Netz, Neuhaus, Sander

Eine Sache müssen wir bei der Bayern vs Gladbach Prognose auf jeden Fall berücksichtigen. Harry Kane kehrt nach seiner Gelbsperre wieder in die Startelf zurück. Zudem fehlen weiterhin Spieler wie Davies, Guerreiro, Ito, Upamecano und Musiala.

Die Gäste müssen ohne Nicolas, Ngoumou, Swider und Borges Sanches auskommen.

Dieser besteht aus einem 60€-Cashback-Bonus und einer 40€-Freebet für eine Einzahlung von gerade mal 1€.

Unser Bayern - Gladbach Tipp: Sieg Gladbach HC +3

Wir glauben nicht, dass die Fohlen nur zum Gratulieren nach München reisen. Der Unterschied aus Sicht der Buchmacher wie Merkur Bets fällt unserer Meinung nach viel zu deutlich aus.

Nach der Negativserie der vergangenen Wochen wollen die Borussen mit aller Macht eine Klatsche in der Allianz Arena vermeiden. Zudem waren die Bayern in den letzten Wochen selten wirklich dominant und überzeugend. So rechnen wir damit, dass die Gäste einen virtuellen Vorsprung von drei Toren am Ende nach Hause bringen.