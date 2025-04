Bayern - Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 26.04.2025

SPORT1 Betting 25.04.2025 • 06:00 Uhr Bayern - Mainz Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wird Bayern gegen Mainz schon deutscher Meister?

Unser Bayern - Mainz Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 26.04.2025 lautet: Der Tabellenführer erledigt im Wett Tipp heute seine Aufgaben und schickt Mainz mit mehreren Gegentreffern auf die Heimreise.

Für den deutschen Rekordmeister besteht am kommenden Wochenende die Möglichkeit, sich bereits am 31. Spieltag die 34. Meisterschaft zu sichern. Laut unserer Bayern Mainz Prognose bestehen nur wenige Fragezeichen hinter einem Heimsieg, auch wenn die Münchner das Duell in der Hinrunde (1:2) verloren haben.

Die 05er haben seit fünf Spieltagen keinen Sieg mehr errungen (3U, 2N) und sind auf den sechsten Tabellenplatz abgerutscht. Der Traum von der Teilnahme an der Königsklasse ist noch vorhanden, wird aber zunehmend unrealistischer.

So spielen wir mit einer Quote von 1,71 bei Merkur Bets, den Bayern Mainz Wett Tipp heute “Bayern Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Bayern vs Mainz auf “Bayern Über 2,5 Tore”:

Bayern hat in dieser Spielzeit 3,20 Tore pro Heimspiel erzielt.

Bayern hat in 5 der 6 vorangegangenen Heimspiele gegen Mainz Über 4,5 Tore erzielt.

Bayern hat mit Abstand die meisten erwartbaren Tore erzielt (76,0 xG).

Bayern vs Mainz Quoten Analyse:

Seit Bo Henriksen die Zügel der 05er in seinen oft klatschenden Händen hält, hat sich das Fußballfieber in Mainz wieder enorm verbreitet. Der sechste Tabellenplatz ist eine grandiose Leistung für den Verein. Allerdings haben die Gäste in den vergangenen Wochen einen kleinen Knick in ihrer Formkurve, der sich ebenso in den Bayern Mainz Quoten ablesen lässt.

Der FCB bleibt mit seinen Siegquoten bei 1,22 stehen, Mainz erreicht hingegen zweistellige Werte bis zu 11,70. Aus den Bayern Mainz Wettquoten ist ziemlich klar zu erkennen, dass die Münchner großartige Chancen haben, sich bereits an diesem Wochenende die 34. Meisterschaft der Vereinsgeschichte zu sichern. Großartig ist auch der Quotenschlüssel von knapp 97 Prozent, den ihr nach einer Anmeldung bei Merkur Bets erhaltet.

Welche weiteren Vorteile ihr vom deutschen Wettanbieter erwarten könnt, erfahrt ihr in unserem Merkur Bets Test, bei dem wir euch auch über den attraktiven Kombiwetten-Boost informieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern vs Mainz Prognose: Der erste Titel steht bevor

Den Vergleich in der Hinrunde hat Mainz überraschend mit 2:1 für sich entschieden. Doppelter Torschütze der 05er war Jae-sung Lee, der mittlerweile insgesamt sieben Treffer verzeichnet hat. In unserem Bayern vs. Mainz Tipp erwarten wir jedoch wesentlich mehr Großchancen und Treffer für den deutschen Rekordmeister. Das steht nicht nur in enger Verbindung zur aktuellen Form des FSV, sondern ebenso an einer bestimmten Personalie.

Harry Kane hat das Aufeinandertreffen in der Hinrunde nicht bestreiten können, steht für den nächsten Vergleich mit dem FSV aber wieder zur Verfügung. In den letzten beiden vorherigen Duellen mit Mainz, in denen Kane auf dem Feld stand, jubelten die Münchner insgesamt über elf Treffer. Wir würden uns in der Bayern gegen Mainz Prognose schon mit etwas weniger Toren zufriedengeben.

Kane wird sich aller Voraussicht nach nicht nur eine weitere Torjägerkanone sichern (aktuell 24 Saisontore), sondern mit dem FCB die deutsche Meisterschaft feiern. Kaum zu glauben, aber es wäre der erste Titel für Harry Kane auf Vereinsebene. Am liebsten sichert sich eine Mannschaft eine Trophäe natürlich auf heimischem Rasen. Das könnte der Auswahl von Vincent Kompany an diesem Wochenende gelingen.

Sollte der deutsche Rekordmeister, wie in unserer Bayern vs Mainz Prognose vermutet, gegen Mainz gewinnen und Leverkusen im Duell mit Augsburg nicht über einen Zähler hinauskommen, hat der FCB die 34. deutsche Meisterschaft bereits nach 31 Spieltagen sicher. Die Wette “Sieg Bayern & Beide Teams treffen” halten wir mit einer Quote von 2,31 für eine passende Option, um die 40 Euro Gratiswette aus dem Merkur Bets Bonus zu aktivieren. Zuletzt haben in vier von fünf direkten Duellen beide Mannschaften getroffen.

Bayern - Mainz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bayern: 4:0 Heidenheim (A), 2:2 Inter Mailand (A), 2:2 Dortmund (H), 1:2 Inter Mailand (H), 3:1 Augsburg (A)

Letzte 5 Spiele Mainz: 2:2 Wolfsburg (H), 0:2 Hoffenheim (A), 1:1 Kiel (H), 1:3 Dortmund (A), 2:2 Freiburg (H)

Letzte 5 Spiele Bayern vs Mainz: 1:2 (A), 4:0 (A), 8:1 (H), 3:1 (A). 1:3 (A)

Das Angriffsspiel des Tabellenführers ist kaum mit den Offensivabteilungen der übrigen Bundesliga-Teams vergleichbar. Bayern hat mit Abstand die meisten erwartbaren Tore erzielt (76,0 xG), durchschnittlich 8,1 Torschüsse pro Spieltag abgegeben (1.) und als einzige Mannschaft im deutschen Oberhaus über 100 Großchancen herausgespielt (152).

Die meisten Heimtore der Bundesliga sind ebenso den Bayern geglückt (46), wie die meisten Treffer in der zweiten Saisonhälfte (34). Darüber hinaus hat der FCB dem heimischen Publikum in 73 Prozent der Paarungen “Über 2,5 Tore” zum Feiern angeboten.

Neben Top-Torschütze Harry Kane (24 Bundesliga-Tore) sticht vor allem ein Sommertransfer positiv heraus. Michael Olise ist technisch beschlagen und ein vielseitiger Offensivspieler, der ligaweit die meisten Treffer aufgelegt hat (11).

Außerdem hat uns die Mannschaft von Vincent Kompany am vergangenen Wochenende beeindruckt, als ihr im direkten Anschluss an das Champions-League-Aus gegen Inter Mailand ein 4:0-Sieg in Heidenheim gelungen ist.

Das spricht für die Wettkampfhärte des FCB, von der wir im Bayern gegen Mainz Tipp Gebrauch machen. Die 05er hingegen haben am vorangegangenen Spieltag zum fünften Mal in Folge einen Sieg im deutschen Oberhaus verpasst (3U, 2N).

Zusätzlich hat die Konzentration in der Defensivabteilung zuletzt etwas nachgelassen. Mainz hat in vier der letzten fünf Bundesliga-Begegnungen mindestens zwei Gegentreffer zugelassen.

Andersherum haben die Akteure von Bo Henriksen in vier ihrer letzten fünf Bundesliga-Gastauftritte mindestens einen Treffer erzielt. Wir können daher die Quote von 1,92 in der Merkur Bets App für “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” ins Auge fassen.

So seht ihr Bayern - Mainz im TV oder Stream:

26. April 2025, 15.30 Uhr, Allianz Arena, München

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Im Angriff der 05er stürmt sich Jonathan Burkardt auf die Wunschlisten der europäischen Top-Teams. Der Angreifer hat bereits 15 Saisontore erzielt und ist der Ausgangspunkt vieler Offensivaktionen seiner Mannschaft.

Bemerkenswert ist seine Schussverwandlungs-Quote (28 Prozent), die besser ist, als bei jedem Angreifer, der in der Torschützenliste noch vor ihm rangiert. “Jonathan Burkardt trifft” solltet ihr als Option im Auge behalten.

Bayern vs Mainz: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bayern: Urbig - Laimer, Dier, Stanisic, Guerreiro - Kimmich, Goretzka - Olise, Sane, Gnabry - Kane

Ersatzbank Bayern: Peretz, Kim, Karl, Joao Palhinha, Müller, Coman, Vidovic, Kusi-Asare

Startelf Mainz: Zentner - Kohr, da Costa, Jenz - Caci, Sano, Amiri, Veratschnig - Lee - Weiper, Burkardt

Ersatzbank Mainz: Batz, Rieß, Hanche-Olsen, Widmer, Maloney, Hong, Nordin, Sieb

Das bisherige große Pensum der Münchner fordert von Vincent Kompany ein gutes Gespür für passende Rotationen in der Startelf sowie Anpassungen während der Begegnungen. Bislang hat der FCB-Trainer oft richtig gelegen.

Bayern hat 16 Treffer von Einwechselspielern erhalten und jagt einen historischen Wert. 17 Jokertore sind einem Bundesliga-Team noch nie gelungen. Mit diesen Werten im Hinterkopf könntet ihr unsere Bayern vs. Mainz Prognose auch nur auf den zweiten Durchgang anwenden.

Ein möglicher Kandidat für einen Treffer nach seiner Einwechslung ist Thomas Müller. Der 35-Jährige könnte gegen die 05er sein 500. Bundesliga-Spiel absolvieren und zum vierten Spieler avancieren, der diese Marke mit nur einem Verein erreicht hat.

Unser Bayern - Mainz Tipp: Bayern Über 2,5 Tore

Bayern hat im Duell mit Heidenheim (4:0) gezeigt, dass die Gier nach vielen Treffern im deutschen Oberhaus längst noch nicht gestillt ist. Mainz hingegen konnte zuletzt nicht mehr an die starken Leistungen anknüpfen, die den FSV zu einem Champions-League-Kandidaten gemacht hat.

Wir erwarten einen souveränen deutschen Rekordmeister, der dank seiner Offensivabteilung die Chance auf die vorzeitige Meisterschaft erhält.