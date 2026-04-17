Die Spannung steigt: Wenn der FC Bayern München den VfB Stuttgart zum packenden Süd-Schlager empfängt, brennt die Luft auf dem Rasen. Die Münchner wollen ihre dominante Formkurve bestätigen und untermauern, wer der Herr im Haus ist.
Mega-Quote 20,0 bei ODDSET für einen Bayern-Sieg gegen Stuttgart am 19.04.26
Doch Vorsicht: Die formstarken Schwaben reisen mit breiter Brust, viel Tempo und einer gefährlichen Offensive an. Ein echtes Fußball-Spektakel ist garantiert! Pünktlich zu diesem Liga-Kracher haut ODDSET einen exklusiven Neukunden-Vorteil raus und zündet für einen Heimsieg des Rekordmeisters den absoluten Quoten-Turbo.
Der Quotenboost im Detail
Normalerweise geht der FC Bayern München vor heimischer Kulisse als haushoher Favorit in dieses Duell. Wer auf einen regulären Pre-Match-Erfolg der Münchner tippt, bekommt dafür aktuell eine Standardquote von lediglich 1,42.
Doch hier kommt das ODDSET-Angebot ins Spiel: Für alle, die sich jetzt neu anmelden, hebt der Buchmacher die Siegquote für den FCB auf sagenhafte 20,0 an! Diese massive Quotensteigerung bietet dir die Chance, mit einem minimalen Einsatz den maximalen Nervenkitzel aus diesem Top-Spiel herauszuholen.
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
FC Bayern München – VfB Stuttgart
Sieg Bayern (Wette 1)
1,42
20,0
So sicherst du dir den Quoten-Turbo
Profitiere vom Turbo und sei beim Anpfiff bestens vorbereitet. So einfach funktioniert die Teilnahme:
- Registrierung: Melde dich als neuer Spieler bei ODDSET an und eröffne dein Wettkonto.
- Einzahlung: Nimm deine erste Einzahlung vor, um dein Konto aufzuladen.
- Wette platzieren: Setze eine Pre-Match-Wette (vor Anpfiff) auf den Markt „Sieg FC Bayern München“. Wichtig: Wähle den Quotenboost im Wettschein aus!
- Gewinn kassieren: Falls die Münchner das Spiel für sich entscheiden, wird dein Einsatz mit der sensationellen 20,0-Quote abgerechnet.
Wichtige Spielregeln
Damit bei deinem Tipp alles glattläuft, behalte diese AGB-Eckpunkte im Hinterkopf:
- Zielgruppe: Das Angebot gilt exklusiv für Neukunden von ODDSET.
- Einsatzhöhe: Es müssen exakt 5€ auf den Boost-Markt gesetzt werden.
- Zeitrahmen: Die Wette muss zwingend als Pre-Match-Tipp vor dem offiziellen Spielbeginn abgegeben werden. Live-Wetten sind ausgeschlossen.
Tipp der Redaktion: Sichere dir jetzt dieses Angebot, bevor der Ball rollt, und verpasse deinem Wettschein das ultimative Upgrade!
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