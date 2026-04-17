SPORT1 Betting 17.04.2026 • 18:00 Uhr Der Quoten-Turbo zündet! Sichere dir als Neukunde bei ODDSET eine sensationelle 20,0-Quote (statt 1,42) auf einen Bayern-Sieg gegen Stuttgart. Jetzt tippen!

Die Spannung steigt: Wenn der FC Bayern München den VfB Stuttgart zum packenden Süd-Schlager empfängt, brennt die Luft auf dem Rasen. Die Münchner wollen ihre dominante Formkurve bestätigen und untermauern, wer der Herr im Haus ist.

Doch Vorsicht: Die formstarken Schwaben reisen mit breiter Brust, viel Tempo und einer gefährlichen Offensive an. Ein echtes Fußball-Spektakel ist garantiert! Pünktlich zu diesem Liga-Kracher haut ODDSET einen exklusiven Neukunden-Vorteil raus und zündet für einen Heimsieg des Rekordmeisters den absoluten Quoten-Turbo.

Der Quotenboost im Detail

Normalerweise geht der FC Bayern München vor heimischer Kulisse als haushoher Favorit in dieses Duell. Wer auf einen regulären Pre-Match-Erfolg der Münchner tippt, bekommt dafür aktuell eine Standardquote von lediglich 1,42.

Doch hier kommt das ODDSET-Angebot ins Spiel: Für alle, die sich jetzt neu anmelden, hebt der Buchmacher die Siegquote für den FCB auf sagenhafte 20,0 an! Diese massive Quotensteigerung bietet dir die Chance, mit einem minimalen Einsatz den maximalen Nervenkitzel aus diesem Top-Spiel herauszuholen.

Spielbegegnung Tipp-Markt Reguläre Quote Boost-Quote FC Bayern München – VfB Stuttgart Sieg Bayern (Wette 1) 1,42 20,0

So sicherst du dir den Quoten-Turbo

Profitiere vom Turbo und sei beim Anpfiff bestens vorbereitet. So einfach funktioniert die Teilnahme:

Registrierung: Melde dich als neuer Spieler bei ODDSET an und eröffne dein Wettkonto.

Melde dich als neuer Spieler bei ODDSET an und eröffne dein Wettkonto. Einzahlung: Nimm deine erste Einzahlung vor, um dein Konto aufzuladen.

Nimm deine erste Einzahlung vor, um dein Konto aufzuladen. Wette platzieren: Setze eine Pre-Match-Wette (vor Anpfiff) auf den Markt „Sieg FC Bayern München“. Wichtig: Wähle den Quotenboost im Wettschein aus!

Setze eine Pre-Match-Wette (vor Anpfiff) auf den Markt „Sieg FC Bayern München“. Wichtig: Wähle den Quotenboost im Wettschein aus! Gewinn kassieren: Falls die Münchner das Spiel für sich entscheiden, wird dein Einsatz mit der sensationellen 20,0-Quote abgerechnet.

Wichtige Spielregeln

Damit bei deinem Tipp alles glattläuft, behalte diese AGB-Eckpunkte im Hinterkopf:

Zielgruppe: Das Angebot gilt exklusiv für Neukunden von ODDSET.

Das Angebot gilt exklusiv für Neukunden von ODDSET. Einsatzhöhe: Es müssen exakt 5€ auf den Boost-Markt gesetzt werden.

Es müssen auf den Boost-Markt gesetzt werden. Zeitrahmen: Die Wette muss zwingend als Pre-Match-Tipp vor dem offiziellen Spielbeginn abgegeben werden. Live-Wetten sind ausgeschlossen.

Tipp der Redaktion: Sichere dir jetzt dieses Angebot, bevor der Ball rollt, und verpasse deinem Wettschein das ultimative Upgrade!

18+ | Sportwetten können süchtig machen. Bitte spiele verantwortungsbewusst. Hilfe und Beratung findest du unter www.buwei.de. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von ODDSET.