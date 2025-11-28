Bayern vs St. Pauli Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 29.11.2025

SPORT1 Betting 28.11.2025 • 18:00 Uhr Die neuesten Bayern vs St. Pauli Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 29.11.2025.

Alles deutet auf einen komfortablen Heimsieg für den FC Bayern München hin, wenn sie am Samstagnachmittag, den 29.11.2025, auf das formschwächste Team der Bundesliga, den FC St. Pauli, treffen. Die Bayern vs St. Pauli Quoten spiegeln die klare Favoritenrolle der Gastgeber wider, die laut Buchmachern eine Siegwahrscheinlichkeit von über 90 % haben. Angesichts der aktuellen Form beider Teams sind die Bayern vs St. Pauli Quoten für einen einfachen Heimsieg entsprechend niedrig.

Für uns ist die Sache ebenfalls klar, weshalb wir für diese Partie bei Bet-at-home mit einer Quote von 1,10 auf einen Heimsieg der Bayern setzen.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Ein Blick auf die Tabelle verdeutlicht die immense Kluft zwischen den beiden Mannschaften: Nach nur 11 Spieltagen trennen den FC Bayern und St. Pauli bereits 24 Punkte. Die Offensive der Münchner, angeführt von Harry Kane, ist mit durchschnittlich 3,73 Toren pro Ligaspiel die mit Abstand stärkste der Liga. Vincent Kompanys Team dominiert zudem alle relevanten Offensivstatistiken wie erwartete Tore (xG), Schüsse aufs Tor und Großchancen. Besonders zu Hause in der Allianz Arena sind die Bayern eine Macht und weisen eine makellose Bilanz von sechs Siegen aus sechs Spielen bei einem Torverhältnis von 26:3 auf.

Im krassen Gegensatz dazu steht der Angriff von St. Pauli. Die Mannschaft von Alexander Blessin hat die drittwenigsten Torschüsse der Liga (durchschnittlich 11,82 pro 90 Minuten) und mit 10,77 den niedrigsten Wert an erwarteten Toren (xG) im gesamten Oberhaus. Es ist daher schwer vorstellbar, dass die Gäste gegen eine derart dominante Heimmannschaft viele Torchancen kreieren werden. Die Bayern vs St. Pauli Prognosen der Experten und Buchmacher sehen daher unisono einen klaren Sieg für den Rekordmeister voraus.

Bayern vs St. Pauli: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf der Analyse der Daten und der aktuellen Formkurve ergeben sich einige interessante Wettmöglichkeiten. Unsere Bayern vs St. Pauli Prognosen konzentrieren sich auf die drückende Überlegenheit der Gastgeber. Die neuesten Bayern vs St. Pauli Team-News bestätigen zudem, dass Schlüsselspieler wie Luis Diaz nach seiner Sperre in die Startelf zurückkehren dürften, was die Offensive weiter stärkt.

Sieg Bayern (1X2): Trotz einer Niederlage in der Champions League unter der Woche gegen Arsenal sind die Bayern in der Bundesliga weiterhin ungeschlagen. Eine Siegesserie von 16 Spielen wurde zwar kürzlich durch ein Unentschieden unterbrochen, doch die Dominanz in der heimischen Liga ist ungebrochen. St. Pauli hingegen befindet sich mit acht Niederlagen in Folge auf einem historischen Tiefpunkt. Der schwächste Angriff der Liga trifft auf die stärkste Abwehr, weshalb alles andere als ein Heimsieg eine riesige Überraschung wäre.

Die Münchner sind bekannt für ihre schnellen Starts, insbesondere zu Hause. Im Schnitt erzielt das Team von Kompany in der Allianz Arena 2,5 Tore in der ersten Halbzeit. St. Pauli kassierte in vier seiner fünf Auswärtsspiele mindestens ein Gegentor vor der Pause. Wir erwarten, dass die Bayern von Beginn an Druck machen und schon zur Halbzeit deutlich führen werden. Bayern gewinnt zu Null: Dies ist eine unserer favorisierten Bayern vs St. Pauli Prognosen. Die Mannschaft von Vincent Kompany stellt mit nur 0,73 Gegentoren pro Spiel die beste Defensive der Liga. St. Pauli hingegen ist offensiv harmlos, was der niedrigste xG-Wert der Bundesliga unterstreicht. Die Gäste blieben in fünf ihrer letzten sechs Ligaspiele ohne eigenen Treffer. Angesichts der Bayern vs St. Pauli Team-News, bei der die Defensive der Bayern weitgehend komplett ist, scheint ein Sieg ohne Gegentor sehr wahrscheinlich.

Jetzt heißt es zurücklehnen und ein hoffentlich torreiches Spiel genießen! Wenn ihr noch auf der Suche nach dem passenden Anbieter für eure Wette seid, schaut doch auf unserer Seite mit den besten Wettanbietern vorbei. Viel Spaß beim Spiel!