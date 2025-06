Benfica Lissabon - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 24.06.2025

SPORT1 Betting 23.06.2025 • 14:00 Uhr Benfica Lissabon - Bayern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub WM 2025 Wette | Legt der deutsche Rekordmeister eine perfekte Gruppenphase hin?

Unser Benfica Lissabon - Bayern Sportwetten Tipp zum FIFA Klub WM 2025 Spiel am 24.06.2025 lautet: Die Münchner sind bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Auf Tore müssen wir im Wett Tipp heute deswegen aber nicht verzichten.

Den Übergang vom eigentlichen Saisonende hin zur FIFA Klub WM 2025 haben die Münchner hervorragend gemeistert. In der Benfica Lissabon Bayern Prognose darf Vincent Kompany vollkommen ohne Ängste über eine Rotation in der Startelf nachdenken.

Drang nach vorne entwickelt der deutsche Rekordmeister auf jeden Fall, egal für welche Spieler sich der belgische Trainer in seiner Anfangsformation entscheidet. So spielen wir mit einer Quote von 1,87 bei Merkur Bets den Benfica Lissabon Bayern Wett Tipp heute “Bayern Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Benfica Lissabon vs Bayern auf “Bayern Über 1,5 Tore”:

Bayern erzielte zuletzt in 9 aufeinanderfolgenden Pflichtspielen mindestens 2 Tore.

Bayern erzielte in der vergangenen Champions-League-Saison durchschnittlich 2,2 Tore pro Spiel.

Benfica kassierte in 5 der 6 vorangegangenen Duelle gegen Bayern “Über 1,5 Gegentore”.

Benfica Lissabon vs Bayern Quoten Analyse:

Die unterschiedlichen Wettoptionen sind in der Merkur Bets App strukturiert angeordnet.

Der deutsche Wettanbieter punktet bei den Benfica Lissabon Bayern Quoten mit seinem typischen Quotenschlüssel von circa 97 Prozent für Fußballspiele. Nach zwei Siegen zum Auftakt haben wir für einen “Sieg Bayern” den 1,99-fachen Gewinn ausgemacht.

Weit darüber hinaus pendeln sich die Wettquoten für einen Dreier der Portugiesen ein. Die Adler erreichen eine Siegquote von 4,35.

Benfica Lissabon vs Bayern Prognose: Hohe Temperaturen

Belastungssteuerung nimmt im Profifußball zunehmend einen größeren Raum ein. Der Begriff Load-Management ist bis jetzt eher aus der NBA bekannt, wo die reguläre Saison 82 Spiele beträgt. Um die Frische der besten Spieler für die entscheidenden Paarungen gewährleisten zu können, erwarten wir von Vincent Kompany in unserem Benfica Lissabon vs. Bayern Tipp eine mittelgroße Rotation.

Nur wegen einiger Anpassungen in der Startelf gegen die Münchner zu setzen, kommt in unserer Benfica Lissabon gegen Bayern Prognose aber nicht in Frage. Dafür hat der deutsche Rekordmeister zu viel Qualität im Team. Außerdem hat der belgische Trainer direkt nach dem Sieg gegen die Boca Juniors bestätigt, auch im Duell mit den Adlern auf Sieg spielen zu wollen.

Während sich der FCB bereits vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert hat, müssen die Scharlachroten eine Niederlage verhindern. Ansonsten müssen im Fernduell mit den Boca Juniors voraussichtlich die Rechenschieber ausgepackt werden.

Eine Niederlage des portugiesischen Vizemeisters schließen wir in der Benfica Lissabon - Bayern Prognose auf keinen Fall aus. Bruno Large und sein Team verloren erst in der vergangenen Champions-League-Saison das fünfte direkte Duell in Folge gegen Bayern.

Benfica Lissabon vs Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Benfica Lissabon: 6:0 Auckland (H), 2:2 Boca Juniors (A), 1:3 n.V. Sporting Lissabon (H), 1:1 Braga (A), 1:1 Sporting Lissabon (H)

Letzte 5 Spiele Bayern: 2:1 Boca Juniors (H), 10:0 Auckland (H), 4:0 Hoffenheim (A), 2:0 Gladbach (H), 3:3 RB Leipzig (A)

Letzte 5 Spiele Benfica Lissabon vs Bayern: 0:1 (A), 2:5 (A), 0:4 (H), 1:5 (A). 0:2 (H)

Analysiert ihr die vergangenen Aufeinandertreffen, entdeckt ihr jede Menge Gegentore für die Adler. Benfica kassierte in fünf der letzten sechs Vergleiche mit dem FCB “Über 1,5 Gegentore” - das passt hervorragend zum Benfica Lissabon vs. Bayern Tipp.

Ebenso stimmig ist die Tatsache, dass die Scharlachroten in zwei der drei vorherigen Pflichtspiele mindestens zwei Gegentore zugelassen haben. Die Defensive kann überwunden werden - auch vom zweiten Anzug der Kompany-Elf.

Zusätzlich verweisen wir auf die Benfica-Resultate der vorangegangenen Champions-League-Saison. Dort kassierte die Auswahl von Bruno Lage in fünf von zwölf Paarungen mindestens zwei Gegentore.

Vier dieser fünf Auftritte schloss der portugiesische Vertreter sogar mit drei oder mehr Gegentreffern ab. Des Weiteren stimmt die Form des Gruppenzweiten nicht - Benfica gewann nur eines der fünf vorangegangenen Pflichtspiele (3U, 1N).

Rücken wir den deutschen Rekordmeister noch etwas weiter in den Mittelpunkt der Benfica Lissabon vs. Bayern Prognose. Dafür nutzen wir ebenfalls einige Statistiken aus der letzten Champions-League-Spielzeit.

Bis auf PSG (36,4 xG) erarbeitete sich kein anderer Teilnehmer Torchancen mit einem höheren Wert an erwartbaren Treffern als die Münchner (34,0 xG). Durchschnittlich beendete der Bundesligist seine Partien in der Königsklasse mit 2,2 erzielten Toren (4.).

So seht ihr Benfica Lissabon vs Bayern im TV oder Stream:

24. Mai 2025, 20 Uhr, Bank of America Stadium, Charlotte

Übertragung TV: DAZN, Sat.1

Übertragung Stream: DAZN, Sat.1

An den ersten beiden Spieltagen der FIFA Klub WM 2025 schloss Bayern nahtlos an diese Leistungen an und übertraf sich sogar selbst beim 10:0-Erfolg gegen Auckland. 10,5 Torschüsse pro Partie sind der beste Wert der aktuellen Klubweltmeisterschaft.

Mit 7,4 erwartbaren Toren (1.) übertrumpft bislang nur Benfica Lissabon die Zahl der erwartbaren Tore des deutschen Rekordmeisters (6,7 xG). Das legt eine Wette auf “Beide Teams treffen” nahe.

Benfica Lissabon vs Bayern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Benfica Lissabon: Trubin - Dahl, Otamendi, Silva, Carreras - Aursnes, Florentino, Renato Sanchez - Di Maria, Pavlidis, Bruma

Ersatzbank Benfica Lissabon: Gomes, Oliveira, Bajrami, Leandro Santos, Rafael Luis, Leandro Barreiro, Kökcü, Prioste, Veloso, Rego, Aktürkoglu, Schjelderup, Prestianni, Gouveia

Startelf Bayern: Urbig - Boey, Upamecano, Stanisic, Guerreiro - Pavlovic, Palhinha - Olise, Müller, Bischof - Kane

Ersatzbank Bayern: Neuer, Peretz, Laimer, Tah, Aznou, Daiber, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Karl, Krattenmacher, Coman, Kusi-Asare

Michael Olise (5) und Kingsley Coman (4) sind im laufenden Wettbewerb die beiden besten Scorer. Sie wirken frisch und scheinen die großen Belastungen der bisherigen Spielzeit hervorragend verkraftet zu haben.

Es darf durchaus darüber diskutiert werden, ob die Münchner sich durch ihre beiden Auftritte zum großen Favoriten auf den Titel entwickelt haben.

Unser Benfica Lissabon vs Bayern Tipp: Bayern Über 1,5 Tore

Bayern erzielte zuletzt in neun aufeinanderfolgenden Pflichtspielen mindestens zwei Tore. Unter allen Teilnehmern der FIFA Klub WM 2025 findet ihr zum jetzigen Zeitpunkt kein Team, das mehr Ballberührungen im gegnerischen Sechzehner gesammelt hat als der FC Bayern München (116).