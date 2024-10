Bengals - Eagles Tipp, Prognose & Quoten | 27.10.2024

Unser Bengals - Eagles Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 27.10.2024 lautet: Konstant konnte noch keine der beiden Mannschaften überzeugen. Somit ist der Spielverlauf im Wett Tipp heute ein entscheidender Faktor.

Die Bengals Eagles Prognose hängt am seidenen Faden. Im direkten Vergleich ist Joe Borrow sicher der bessere Quarterback auf dem Feld. Allerdings kann Philadelphia als Team mit dem Laufspiel die Verteidigung der Gastgeber attackieren. Braucht Cincinnati im Angriff ein paar Drives, um in Fahrt zu kommen, könnte ihnen ein zähes Heimspiel bevorstehen.

Insgesamt gehen wir im Bengals Eagles Wett Tipp heute nicht unbedingt von einem Shootout aus, sondern erwarten eine knappe Partie mit nicht allzu vielen Punkten. Bei NEO.bet nehmen wir deshalb eine Quote von 2,00 für einen „Sieg Eagles (HC +2,5) zur Hand.

Darum tippen wir bei Bengals vs Eagles auf „Sieg Eagles (HC +2,5)“:

Bengals vs Eagles Quoten Analyse:

Verteidigen kann Cincinnati besonders gegen das Laufspiel nicht, weshalb wir bei den Bengals Eagles Wettquoten mit einer Gratiswette zu den Gästen tendieren, die in der Spitze bei Siegquoten von circa 2,30 eingeordnet werden.

Bengals vs Eagles Prognose: Laufspiel und tiefe Würfe

Auf dem Boden sammelt Philadelphia durchschnittlich 166,7 Yards pro Spiel - der zweitbeste Wert in der gesamten NFL. In der Verteidigung erlauben die Bengals ausgerechnet gegen den Lauf die höchste Erfolgsrate aller NFL-Teams (52,8 Prozent).

Zusätzlich ließ die Defensive der Hausherren bereits elf Touchdowns durch die Luft zu (26.) und war in der Passverteidigung ebenfalls anfällig. Kaum ein Verteidiger wird im direkten Duell mit A.J. Brown mithalten können.

Bengals - Eagles Statistik & Bilanz:

Um die Eagles aus ihrer Komfortzone zu bringen, müsste Cincinnati in der Bengals Eagles Prognose einen Shootout provozieren und mit der Offensive konsequent über das Feld marschieren. Gegen die letzten beiden Kontrahenten (17:7 vs. Giants, 21:14 vs. Browns) ist ihnen das nur bedingt gelungen.