Bielefeld - Werder Bremen Tipp, Prognose, Quoten 25.02.25

SPORT1 Betting 24.02.2025 • 10:00 Uhr Bielefeld - Werder Bremen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine DFB Pokal Wette | Schafft die Arminia die nächste Pokal-Sensation?

Unser Bielefeld - Werder Bremen Sportwetten Tipp zum DFB Pokal Spiel am 25.02.2025 lautet: In dieser Pokal-Saison taten sich schon viele Favoriten auf der Bielefelder Alm schwer. Dem SVW droht im Wett Tipp heute auch ein ganz enges Spiel.

Drittligist Arminia Bielefeld hat sich in dieser Saison als wahrer Pokal-Schreck erwiesen. Die Ostwestfalen haben mit Hannover 96 (2:0), Union Berlin (2:0) und dem SC Freiburg (3:1) schon drei höherklassige Gegner aus dem Wettbewerb geworfen. Am Dienstag will der DSC den vierten Streich feiern.

Im Viertelfinale empfängt man den Erstligisten Werder Bremen, der in der Liga im Jahr 2025 noch nicht wirklich in die Gänge gekommen ist. Die Quoten der Bielefeld Werder Bremen Prognose setzen trotzdem wenig überraschend auf die Gäste. Wir rechnen mit einem engen Spiel und setzen mit einer Quote von 1,80 bei Interwetten auf den den Bielefeld Werder Bremen Wett Tipp heute „Sieg Bielefeld HC +1″.

Darum tippen wir bei Bielefeld vs Werder Bremen auf „Sieg Bielefeld HC +1″:

Unter Mitch Kniat hat Bielefeld noch kein Pokalspiel nach 120 Minuten verloren

Bremen hat nur eines der letzten 8 Liga-Spiele gewonnen

Die Arminia hat in dieser Pokal-Saison schon 3 Überraschungen gefeiert

Bielefeld vs Werder Bremen Quoten Analyse:

Am Dienstag empfängt ein Drittligist einen Erstligisten. So sprechen die Bielefeld vs Werder Bremen Quoten wenig überraschend eine klare Sprache. Aber allzu groß fällt der Unterschied nicht aus.

Die Gäste sind mit einer Siegquote von maximal 2,00 die Favoriten. Für einen Erfolg der Hausherren in der regulären Spielzeit gibt es in den besten Wett-Apps Bielefeld gegen Werder Bremen Wettquoten zwischen 3,55 und 3,90.

Bielefeld vs Werder Bremen Prognose: Findet der SVW einen Weg aus der Krise?

Nachdem die Arminia im Vorjahr als Absteiger in die 3. Liga nur auf Rang 14 gelandet war, wollte der Verein in dieser Spielzeit wieder oben mitmischen. Das klappt bisher auch ganz ordentlich. Mit dem 3:0 am Wochenende bei 1860 München konnte Bielefeld den vierten Rang behaupten. Der Rückstand auf den Relegationsplatz 3 beträgt nach 25 Spieltagen vier Punkte. Prunkstück ist die Abwehr. 26 Gegentore sind zusammen mit Saarbrücken der Bestwert in Liga 3. Im Pokal lässt Coach Mitch Kniat, der die Mannschaft seit Sommer 2023 betreut, seine Truppe im Vergleich zum Liga-Alltag noch etwas defensiver auftreten.

Zusammen mit einer hohen Disziplin und der Unterstützung des leidenschaftlichen Publikums haben sich in dieser Pokal-Saison schon einige „Hochkaräter“ die Zähne an den Westfalen ausgebissen. Die laufende Pokal-Saison der Arminia erinnert stark an die Spielzeit von 2014/15. Damals war für den Drittligisten erst im Halbfinale Schluss. Auch damals räumte der DSC zuerst einen Zweitligisten (Sandhausen) aus dem Weg und dann gleich drei Erstligisten. Einer davon war Werder Bremen. In diesem Jahr wollen die Ostwestfalen zum dritten Mal nach 2005, 2006 und 2015 ins DFB-Pokal-Halbfinale einziehen.

Bis zum 15. Spieltag der laufenden Saison konnte der SV Werder die beste Punkteausbeute seit 2011/12 verbuchen, doch die Winterpause hat den Grün-Weißen nicht gut getan. In einer Jahrestabelle 2025 stehen die Bremer mit fünf Punkten zusammen mit Heidenheim und Kiel auf dem letzten Platz. Vor allem die Defensive macht Coach Ole Werner Sorgen. 22 Gegentore aus den letzten acht BL-Spielen sind der Negativwert im Oberhaus. Die mittlerweile 47 Gegentore nach 23 Spieltagen wurden in der Vereins-Historie nur viermal überboten.

Zudem kommen die Bremer in acht BL-Partien dieses Jahres auch gerade mal auf neun Treffer. Nur St. Pauli (6) und Union (7) sind noch weniger treffsicher. So ist der SVW in der Tabelle auf Platz 12 abgerutscht. Das Polster auf den Relegationsrang 16 beträgt immer noch 15 Zähler, doch die internationalen Plätze, mit denen der Verein zwischenzeitlich geliebäugelt hatte, rücken immer weiter in die Ferne. Im Pokal 2024/25 hatte Werder zunächst mit 3:1 bei Drittligist Energie Cottbus gewonnen. Dann folgten zwei 1:0-Siege gegen Paderborn und Darmstadt. Die bisher knappen Ergebnisse sprechen für unseren Bielefeld Werder Bremen Tipp.

Bielefeld - Werder Bremen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bielefeld: 3:0 1860 München (A), 2:1 Erzgebirge Aue (H), 0:1 Sandhausen (A), 1:2 Rot-Weiss Essen (H), 4:0 Borussia Dortmund II (A)

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 0:5 SC Freiburg (A), 1:3 Hoffenheim (H), 0:3 Bayern München (A), 1:0 Mainz (H), 2:2 Borussia Dortmund (A)

Letzte 5 Spiele Bielefeld vs Werder Bremen: 0:2 (H), 0:1 (A), 3:1 (H), 2:1 (A), 2:2 (H)

In den Datenbanken finden sich 37 Duelle zwischen beiden Vereinen. Bremen hat mit 21 Siegen zu elf Niederlagen (5U) die Nase vorne. In Bielefeld liegen aber die Hausherren mit zehn Erfolgen zu sechs Pleiten vorne (3U).

Bei der Bielefeld vs. Werder Bremen Prognose schauen wir vor allem auf die letzten Aufeinandertreffen. In der Saison 2020/21 gewann der SVW beide Vergleiche in der Bundesliga (1:0 H, 2:0 A). Im DFB-Pokal gab es diese Paarung nur in der Saison 2014/15. Damals setzte sich die Arminia im Achtelfinale mit 3:1 daheim durch.

Die Arminia legt im Pokal in dieser Saison großen Wert auf die Defensive. Werder wartet seit drei BL-Spielen auf einen eigenen Treffer (nur ein Eigentor). So macht der Bielefeld Werder Bremen Tipp „Unter 2,5 Tore“ durchaus Sinn.

So seht ihr Bielefeld - Werder Bremen im TV oder Stream:

25. Februar 2025, 20:45 Uhr, SchücoArena, Bielefeld

Übertragung TV: ZDF, Sky

Übertragung Stream: ZDF.de, Sky Go

Nur Pay-TV-Sender Sky darf in dieser Saison alle Spiele des DFB-Pokals live zeigen. 15 Partien werden dabei im Free-TV von ARD und ZDF übertragen. Dazu gehört auch das Viertelfinale zwischen Bielefeld und Bremen.

Der Anpfiff in der SchücoArena erfolgt am Dienstag um 20:45 Uhr.

Bielefeld vs Werder Bremen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bielefeld: Kersken - Lannert, L. Schneider, Felix, Hagmann - Russo, Schreck - Wörl, Corboz, Grodowski - Uldrikis

Ersatzbank Bielefeld: Oppermann (Tor), Biankadi, Boujellab, Schroers, Kunze, Großer, Kania, Oppie, Sarenren Bazee,

Startelf Werder Bremen: Zetterer - Pieper, Stark, A. Jung - Weiser, Stage, Lynen, Köhn - Grüll, Schmid - Ducksch

Ersatzbank Werder Bremen: Backhaus, Kolke, Agu, Kaboré, Malatini, Veljkovic, Alvero, Bittencourt, Burke, Nankishi, Njinmah, Silva

Die Bremer müssen am Dienstag lediglich ohne Friedl und Topp auskommen. Die Hausherren können personell sogar aus dem Vollen schöpfen.

So spielt die Personalsituation keine wirkliche Rolle bei der Bielefeld Werder Bremen Prognose.

Unser Bielefeld - Werder Bremen Tipp: Sieg Bielefeld HC +1

Auf dem Papier hat Werder eigentlich ein dankbares Los erwischt, doch die Gäste aus der Bundesliga müssen gewarnt sein. Unter Coach Kniat hat Bielefeld noch kein Pokalspiel nach 90 oder 120 Minuten verloren, weder im DFB- noch im Verbandspokal.

Die einzige Niederlage setzte es in der zweiten DFB-Pokal-Runde der Vorsaison im Elfmeterschießen gegen den HSV. Auf der Gegenseite stecken die Bremer aktuell in einer Krise.

So wartet auf den SVW eine ganz schwierige Aufgabe, die gut und gerne in die Verlängerung oder auch ins Elfmeterschießen gehen kann. Nach 90 Minuten trauen wir den Hausherren dabei einen knappen Handicap-Sieg zu.