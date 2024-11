Bills - Chiefs Tipp, Prognose & Quoten | 17.11.2024

SPORT1 Betting 16.11.2024 • 10:00 Uhr Bills - Chiefs Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL Wette | Kann Buffalo die Siegesserie von Kansas City beenden?

Unser Bills - Chiefs Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 17.11.2024 lautet: Wann geht dem amtierenden Super-Bowl-Champion in der Saison 2024 das Glück aus? In unserem Wett Tipp heute dürfte es am Sonntag zu Gast beim Erzrivalen aus Buffalo soweit sein.

Am Sonntag ist es mal wieder soweit: Die beiden Top-Teams der AFC aus Buffalo und Kansas City treffen aufeinander. Für die Bills ist das Duell mit dem Erzrivalen dieses Mal besonders reizvoll. Denn nur zu gerne würden Josh Allen und Co. den Chiefs die erste Niederlage in der NFL-Saison 2024 zufügen. Tatsächlich schicken die Bookies die Hausherren im Highmark Stadium für die Bills vs Chiefs Prognose auch als leichte Favoriten ins Rennen.

Wir schätzen die Lage ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 1,64 bei AdmiralBet den Wett Tipp heute „Sieg Bills HC +1,5″.

Darum tippen wir bei Bills vs Chiefs auf „Sieg Bills HC +1,5″:

7 der 9 Siege der Chiefs waren One-Score-Games

Die Bills haben die letzten 3 Regular-Season-Spiele gegen Kansas City gewonnen

Allen kommt gegen den Blitz auf 705 Yards und 11 TDs (Nummer 1 der NFL), die Chiefs blitzen in 36,4 Prozent ihrer Defensiv-Snaps (Rang 4)

Bills vs Chiefs Quoten Analyse:

Buffalo ist mit einer Bilanz von 8-2 hinter den Chiefs (9-0) die Nummer 2 in der AFC. Zusammen mit dem Heimvorteil reicht das den Buchmachern, um die Gastgeber bei den Bills vs Chiefs Quoten leicht zu favorisieren. Der Spread liegt aber nur bei minus 1,5 Punkten.

Das Über/Unter wird bei 47 Zählern angesetzt. So bekommt ihr für einen Heimsieg Quoten von maximal 1,78. Auf der Gegenseite warten bei den Wettanbietern, die in großer Anzahl auch Sportwetten mit PayPal anbieten, für einen Erfolg von KC die Bills gegen Chiefs Wettquoten zwischen 2,10 und 2,12.

Bills vs Chiefs Prognose: Baut Buffalo seine Regular-Season-Serie gegen KC aus?

Am vergangenen Wochenende feierte Buffalo einen 30:20-Sieg bei den Colts. Am Ende war der Erfolg weder besonders schön noch souverän. Erneut hatte die Bills-Defense große Probleme gegen den Lauf. Ohne zwei wichtige Receiver warf QB Josh Allen keinen Passing-TD, musste dabei aber zwei Interceptions hinnehmen. Mit dem fünften Erfolg in Serie steht das Franchise aus dem Bundesstaat New York aber bei 8-2 und hat den besten Saisonstart seit 1993 hingelegt. Zudem konnte man erstmals seit 1998 und sechs Pleiten wieder in Indianapolis gewinnen. Auch in der AFC East liegt Buffalo vor dem Bills Chiefs Tipp klar auf Kurs. Der erste Verfolger Miami steht bei 3-6.

Josh Allen gehört weiterhin zu den Top-5-Quarterbacks der Liga. Der Spielmacher kommt auf 17 Passing Touchdowns, ein Quarterback Rating von 70,3 und 0,261 EPA/Spiel. Gegen die Colts hatte der QB sein 14. Spiel mit 250 Passing Yards und 50 Rushing Yards. In der Defense ist Nickel Corner Taron Johnson besonders wichtig. Seit er in Week 6 nach einer Verletzung zurückkam, gingen die Zahlen bei der Third-Down-Conversion-Rate (41,5 auf 35,2 Prozent) und der Red-Zone-Efficiency (50 auf 44,4 Prozent) deutlich zurück. Rookie WR Coleman wird das Spiel gegen die Chiefs verpassen. Bei Neuzugang Amari Cooper gibt es noch Hoffnung.

Am Sonntag gegen die Broncos sah es so aus, als würden die Chiefs in Week 10 ihre erste Pleite kassieren. Doch kurz vor Schluss blockten die Hausherren im Arrowhead ein Field Goal von Denver und gingen mit einem 16:14 vom Feld. So steht der Titelverteidiger bei 9-0. Doch wie stark ist KC wirklich? Das Punkte-Plus von 58 ist der schwächste Wert von allen 13 Teams, die seit 2000 mit neun Siegen in Serie in eine Saison gestartet sind. Zudem lag Kansas City in acht Spielen zurück. Die Offense steht bei den Yards lediglich auf Platz 10 (346,7 per Game) und bei den Punkten auf Rang 11 (24.3).

Die Defense ist bei den zugelassenen Yards das viertbeste Team (289.9) und belegt bei den Punkten den fünftbesten Rang (17,9). Nachdem sich vor Beginn der Saison die WR Marquise Brown und Rashee Rice verletzten, setzt Head Coach Andy Reid in der Offense vor allem auf das Laufspiel. Dabei sprang Kareem Hunt ab Woche 4 für den verletzten Isiah Pacheco ein. Auch QB Patrick Mahomes, der sich in den ersten Wochen in jedem Spiel ein bis zwei gravierende Fehler leistete, hat sich wieder stabilisiert. Dem Spielmacher kommt es entgegen, dass er mit DeAndre Hopkins nun einen Receiver hat, dem er vertrauen kann. In der Bills Chiefs Prognose und für die nächsten Wochen muss KC ohne Kicker Harrison Butker auskommen.

Bills - Chiefs Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bills: 30:20 Colts (A), 30:27 Dolphins (H), 31:10 Seahawks (A), 34:10 Titans (H), 23:20 Jets (A)

Letzte 5 Spiele Chiefs: 16:14 Broncos (H), 30:24 Buccaneers (H), 27:20 Raiders (A), 28:18 49ers (A), 26:13 Saints (H)

Letzte 5 Spiele Bills vs Chiefs: 24:27 (H), 20:17 (A), 24:20 (A), 36:42 (A), 38:20 (A)

Nach 55 Duellen führen die Bills die Bilanz gegen die Chiefs mit 29-25-1 an. Auch in Buffalo spricht die Statistik mit 14-10-1 für die Hausherren. Die letzten drei Vergleiche in der Regular Season, die alle in Kansas City ausgetragen wurden, gingen alle an das Franchise aus dem Bundesstaat New York.

Dafür scheiterten Josh Allen und Co. 2021, 2022 und 2024 immer in den Playoffs an KC. In den letzten vier Spielen dieser Saison erzielte Buffalo immer mindestens 30 Punkte. Am Sonntag bekommt ihr bei Betano schon eine Quote von 1,93, wenn die Hausherren den Wert von 23,5 Zählern übertreffen.

Unser Bills - Chiefs Tipp: Sieg Bills HC +1,5

Schaut man auf die jeweilige Bilanz, müssten die Chiefs eigentlich die Nase vorne haben. Doch beim Blick auf das „Expected-W-L“-Modell liegen die Bills mit sieben Siegen zu sechs Erfolgen von KC sogar knapp vorne. Das beweist, wie viel Glück Kansas City in dieser Saison schon hatte.

Sieben der neun Siege waren One-Score-Games. Außerdem ist Josh Allen 2024 gegen den Blitz besonders stark, wobei der amtierende Super-Bowl-Champion am viertmeisten in der NFL blitzt. Zudem gingen die letzten drei Regular-Season-Duelle der beiden Teams im Arrowhead an Buffalo, was sich auf die Bills Chiefs Prognose auwirkt.

Dieses Mal kommt für die Männer von Head Coach Sean McDermott auch noch der Heimvorteil hinzu. Irgendwann muss Pat Mahomes und Co. mal das Glück ausgehen. So trauen wir auch den Hausherren einen Sieg zu, sichern uns aber mit einer minimalen Handicapwette noch etwas ab.