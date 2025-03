Bochum - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 16.03.2025

SPORT1 Betting 15.03.2025 • 06:00 Uhr Bochum - Frankfurt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Verlässt der VfL die Abstiegsränge?

Unser Bochum - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 16.03.2025 lautet: Für beide Mannschaften ist ein Sieg am kommenden Spieltag enorm wichtig. Dafür braucht es Tore und die trauen wir beiden Teams im Wett Tipp heute zu.

Ein hilfreicher Spielverlauf hat Bochum am vergangenen Wochenende in die Position gebracht, aus der Allianz Arena drei Zähler zu entführen. Im Anschluss an diese Begegnung wartet in unserer Bochum Frankfurt Prognose bereits das nächste Top-4-Team der Bundesliga.

Die Adlerträger sind, zumindest im deutschen Oberhaus, nicht in Form und haben zuletzt drei Niederlagen in Serie kassiert. Unter der Woche jubelte die SGE nach einer brillanten Vorstellung gegen Ajax jedoch wieder über einen 4:1-Sieg und den Einzug ins Viertelfinale der Europa League.

Wir haben uns nach einem geeigneten Bochum Frankfurt Wett Tipp heute umgeschaut und sind bei der Match-Kombi “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” stehen geblieben. Die Quote dafür liegt bei Merkur Bets bei 1,92 . Dieser Buchmacher bietet steuerfreie Wetten an.

Darum tippen wir bei Bochum vs Frankfurt auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

Nur Kiel (18) hat in der Rückrunde mehr Gegentore als Frankfurt (15) kassiert.

Frankfurt kassierte an den letzten 3 Bundesliga-Spieltagen insgesamt 10 Gegentreffer.

Bochum (50,6 xGA) hat die meisten erwartbaren Gegentore auf dem Zettel.

Bochum vs Frankfurt Quoten Analyse:

Acht Spieltage wurden in der zweiten Saisonhälfte bereits bestritten. Beide Teams dieser Paarung haben in diesem Zeitraum jeweils neun Zähler gesammelt und elf Treffer erzielt. Die Begegnung im Vonovia Ruhrstadion könnte ausgeglichener verlaufen, als es die Gesamttabelle vermuten lässt.

In der übersichtlichen Merkur Bets App erreichen die Bochum Frankfurt Quoten ein ziemlich hohes Niveau. Ein Dreier der Hausherren führt euch im Falle des Erfolges zum 3,12-fachen Gewinn.

Durch den dominanten Auftritt der SGE unter der Woche gegen Ajax sind für den einen oder anderen von euch sicher auch die Bochum Frankfurt Wettquoten für einen Auswärtssieg interessant. Beenden die Adlerträger ihre Serie von drei Bundesliga-Niederlagen in Folge und sichern sich drei Punkte, fallen für euch Siegquoten von circa 2,22 vom Laster.

Bochum vs Frankfurt Prognose: Rettet Dieter Hecking den VfL?

An Erfahrung mangelt es den Gastgebern weder an der Seitenlinie, noch im Kader. Dieter Hecking (60 Jahre) versucht aktuell die durchschnittlich älteste Mannschaft dieser Bundesliga-Saison (28,1 Jahre) vor dem Gang ins deutsche Unterhaus zu retten. Bei seinem Amtsantritt lag der VfL mit sieben Punkten Rückstand auf Platz 15 abgeschlagen zurück. Ein Sieg an diesem Wochenende könnte Bochum erstmals seit dem ersten Spieltag wieder von der Last der Abstiegszone befreien.

Ausschließen wollen wir einen Dreier der Gastgeber im Bochum vs. Frankfurt Tipp auf keinen Fall. Seit Hecking den Klub aus dem Ruhrpott übernommen hat, sammelte der VfL (19) beinahe so viele Punkte wie Dortmund und RB Leipzig (je 20 Punkte aus 16 Partien). Die Hessen (15) haben in der Rückrunde nach Kiel (18) die meisten Gegentore kassiert. Wir folgen dieser Wett-Einladung gerne in unserer Bochum vs. Frankfurt Prognose und denken darüber nach, ob “Bochum Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 2,39 eine Variante für den Merkur Bets Bonus ist, der euch bis zu 60 € Cashback plus 40€ Freebet mit nur 1€ Einzahlung einbringen könnte.

Gleichzeitig wollen wir die Adlerträger in unserem Bochum gegen Frankfurt Tipp aber nicht kleinreden. Die SGE erzielte in dieser Spielzeit die drittmeisten Tore (51) und schenkte dem VfL bereits im Hinrunden-Duell sieben Hütten ein (7:2-Sieg). Schielt ihr auf die Quote von 1,94 für “Frankfurt Über 1,5 Tore”, folgt gerne dieser Anleitung zur Anmeldung bei Merkur Bets und wählt den deutschen Wettanbieter für eure Bochum vs. Frankfurt Prognose.

Eine torreiche Partie ist unserer Meinung nach ein wahrscheinliches Szenario für diesen Vergleich. Die SGE kassierte in mehr als der Hälfte ihrer Bundesliga-Auswärtsspiele (58 Prozent) “Über 1,5 Gegentore”. Zudem handelte sich die Defensivabteilung der Toppmöller-Elf über die drei vorangegangenen Bundesliga-Paarungen zehn Gegentreffer ein. Bochum wiederum erzielte in drei der letzten fünf Partien mindestens zwei Treffer. Merkur Bets verzichtet auf die Wettsteuer und erhöht damit den Reiz für eine Quote von 2,80 auf “Über 3,5 Tore im Spiel”.

Bochum - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bochum: 3:2 Bayern (A), 0:1 Hoffenheim (H), 1:1 Wolfsburg (A), 2:0 Dortmund (H), 2:2 Kiel (A)

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 4:1 Ajax Amsterdam (H), 1:2 Union Berlin (H), 2:1 Ajax Amsterdam (A), 1:4 Leverkusen (H), 0:4 Bayern (A)

Letzte 5 Spiele Bochum vs Frankfurt: 2:7 (A), 1:1 (A), 1:1 (H), 1:1 (A). 3:0 (H)

Zuletzt gewann die Hecking-Elf zwei von vier Begegnungen und verhinderte an vier der fünf vorangegangenen Spieltage eine Niederlage. Die Form der Hausherren ist zur Zeit besser als die der direkten Konkurrenz im Tabellenkeller. Allerdings haben die Gastgeber weiterhin die meisten erwartbaren Gegentore aller Bundesliga-Teams auf dem Zettel stehen (50,6 xGA).

Trotzdem trauen wir dem Tabellen-Sechzehnten im Bochum vs. Frankfurt Tipp einen Erfolg und drei Punkte zu. Auswärts haben nur drei Klubs (Bochum, Kiel, RB Leipzig) mehr erwartbare Gegentore hingenommen als Eintracht Frankfurt (26,32 xGA). Darüber hinaus verschenkten nur Stuttgart und Wolfsburg (je 15) mehr Punkte nach eigener Führung als die Adlerträger (14).

Schmerzhaft ist zudem der erneute Ausfall von Kevin Trapp. Der Torhüter hat mit Problemen am Schienbein zu kämpfen und musste bereits unter der Woche auf die Europa-League-Paarung gegen Ajax Amsterdam verzichten. Vertreten wird er zwischen den Pfosten voraussichtlich erneut von Kaua Santos.

Die Hausherren müssen ebenso auf einen echten Leistungsträger verzichten. Verteidiger Bernardo muss nach seiner fünften Gelben Karte auf der Tribüne Platz nehmen und kann seinen Teamkollegen auf dem Feld nicht helfen. Ohne den Brasilianer auf dem Rasen ist der VfL in dieser Saison noch sieglos (2U, 8N).

Sein Fehlen haben wir in unsere Bochum vs. Frankfurt Prognose einbezogen, genau wie die Tatsache, dass die Truppe aus dem Ruhrpott in drei der sechs vorherigen Heimspiele mindestens zwei Treffer erzielt hat.

An Härte mangelt es dem Team von Dieter Hecking nicht. Bochum griff ligaweit am häufigsten zu einem Foulspiel (342). Für die Gäste stellt sich die Frage, ob der jüngste Bundesliga-Kader dieser Spielzeit (24,7 Jahre) mit dieser Gangart zurechtkommt, oder ob sich die Hessen den sogenannten Schneid abkaufen lassen.

So seht ihr Bochum - Frankfurt im TV oder Stream:

16. März 2025, 15.30 Uhr, Vonovia Ruhrstadion, Bochum

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

In seiner Vereinshistorie hat der VfL Bochum regelmäßig gute Erfahrungen mit Duellen gegen die SGE gesammelt. Bochum gewann im deutschen Oberhaus gegen kein Team häufiger als Frankfurt (25 Siege).

Allerdings warten die Hausherren derzeit seit vier direkten Aufeinandertreffen auf einen Sieg. Zusätzlich wiegen die Erinnerungen an das torreichste Bundesliga-Spiel der Saison (2:7-Niederlage im Hinrunden-Vergleich) schwer.

Bochum vs Frankfurt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bochum: Horn - Passlack, Masovic, Medic, Oermann, Wittek, Sissoko, Krauß, Bero, Hofmann, Masouras

Ersatzbank Bochum: Drewes, Tolba, Gamboa, Losilla, Pannewig, Miyoshi, de Wit, Broschinski

Startelf Frankfurt: Santos - Kristensen, Tuta, Koch, Brown, Larsson, Dahoud, Uzun, Götze, Chaibi, Bahoya, Ekitike

Ersatzbank Frankfurt: Siljevic, Obert, Amenda, Nkounkou, Fenyö, Shaqiri, Knauf, Batshuayi, Wahi

Die drei Vergleiche vor dem Hinrunden-Duell endeten jedoch allesamt mit einem Unentschieden. Zusätzlich konnte der Tabellen-Vierte aus Frankfurt zuletzt nur eines von sieben Bundesliga-Spielen für sich entscheiden. Auf dieser Grundlage wäre eine “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 2,00 bei Merkur Bets ebenfalls eine interessante Option. Bei diesem Wettanbieter sollte man sich auch auf jeden Fall den 30% Kombi-Boost Wettbonus von Merkur Bets sichern.

Hinzu kommt, dass die SGE nach ihrem erneuten Spiel in der Europa League nur eine sehr kurze Regenerationszeit bekommen hat. Bereits in der vergangenen Woche kamen die Adlerträger von einem 2:1-Erfolg gegen Ajax Amsterdam gestärkt in den Bundesliga-Alltag zurück. Trotzdem hat eine 1:0-Führung gegen Union Berlin nicht zum Punktgewinn gereicht (1:2-Niederlage).

Unser Bochum - Frankfurt Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Für Bochum bietet sich bei einem Sieg die Gelegenheit, erstmals seit dem ersten Spieltag wieder die Abstiegsränge zu verlassen. Frankfurt benötigt jedoch ebenso dringend die Zähler. Die Hessen (42 Punkte) werden aktuell von Freiburg (41 Punkte) im Kampf um die Königsklasse gejagt.