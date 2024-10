Bochum - Wolfsburg Tipp, Prognose & Quoten | 05.10.2024

Unser Bochum - Wolfsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 05.10.2024 lautet: Neben Kiel ist Bochum der einzige sieglose Bundesligist in dieser Saison. Im Wett Tipp heute bräuchten die Gastgeber für einen Sieg mindestens drei Treffer.

Ein schlechter Saisonstart ist für den VfL Bochum kein Grund zur Sorge, den sind die Gastgeber schon aus den vergangenen Spielzeiten gewohnt. Die durchlässige Verteidigung der Blauen erleichtert uns die Bochum Wolfsburg Prognose, in der die Hausherren das 22. Bundesliga-Spiel in Folge ohne Weiße Weste bleiben.

Kritisch muss VfL-Trainer Peter Zeidler insbesondere auf die Leistungen seiner Mannschaft im zweiten Durchgang schauen. Nach fünf Liga-Spielen steht Bochum in den zweiten 45 Minuten bei einem Torverhältnis von 0:9. Im Bochum Wolfsburg Wett Tipp heute wählen wir bei Bwin eine Quote von 1,87 für „Wolfsburg Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Bochum vs Wolfsburg auf „Wolfsburg Über 1,5 Tore“:

Bochum vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Bochum vs Wolfsburg Prognose: Eine Raute ohne Zugriff

Nur Bochum und Kiel warten noch auf ihren ersten Saisonsieg und kriegen die Gastgeber ihre Defensive nicht langsam in den Griff - am besten schon im Bochum Wolfsburg Tipp -, wird das vorerst so bleiben. Zusätzlich sind die meisten erwartbaren Tore der Bundesliga beim VfL Bochum zu finden (13,29 xGA).