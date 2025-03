Bolivien - Uruguay Tipp, Prognose & Quoten | 25.03.2025

SPORT1 Betting 24.03.2025 • 12:00 Uhr Bolivien - Uruguay Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Quali Wette | Wie gut vertragen die Urus die Höhenluft?

Unser Bolivien - Uruguay Sportwetten Tipp zum WM Quali Spiel am 25.03.2025 lautet: Alle Gegner tun sich zu Gast bei “La Verde” schwer. Das geht im Wett Tipp heute auch der Celeste nicht anders.

In der Qualifikation des südamerikanischen Fußballverbandes (CONMEBOL) für die WM 2026 sind schon 13 Spieltage absolviert. Weltmeister Argentinien steht kurz davor, die Teilnahme für das Turnier im kommenden Jahr endgültig klarzumachen. Dahinter geht es recht eng zu. Auch die Auswahl von Bolivien darf noch hoffen.

Aktuell belegt “La Verde” den Playoff-Platz, doch in unserer Bolivien Uruguay Prognose könnten die Männer von Coach Oscar Villegas den Rückstand auf das erste direkte Ticket verkürzen. Deswegen spielen wir mit einer Quote von 1,66 bei NEO.bet den Bolivien Uruguay Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Bolivien vs Uruguay auf “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”:

Uruguay konnte von 11 Gastspielen in Bolivien nur eines gewinnen

Die Celeste hat lediglich eines der vergangenen 8 Länderspiele für sich entschieden

“La Verde” ist seit 5 Heimspielen ohne Niederlage

Bolivien vs Uruguay Quoten Analyse:

Uruguay steht in der FIFA-Weltrangliste auf Rang 11 als drittbeste südamerikanische Nation deutlich besser da als Bolivien (Platz 79). Auch in den Eliminatorias hat die Celeste sieben Punkte und drei Plätze Vorsprung auf den kommenden Gegner. Trotzdem schicken die Bolivien vs Uruguay Quoten der Bookies, bei denen ihr auch immer wieder Wetten ohne Einzahlung findet, die Gäste als Außenseiter ins Rennen. Das hat natürlich mit dem Heimvorteil von “La Verde” zu tun.

So sind die Gastgeber mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,15 die leichten Favoriten. Für einen Erfolg der Gäste bekommt ihr dagegen Bolivien gegen Uruguay Wettquoten zwischen 3,35 und 3,50.

Bolivien vs Uruguay Prognose: Stolpert der nächste Favorit in Boliviens Höhenlage?

Keine CONMEBOL-Nation ist im FIFA-Ranking aktuell schlechter platziert als Bolivien. Das hat die Auswahl vor allem ihrer miserablen Bilanz in der Fremde zu verdanken. Im September 2024 hatte “La Verde” in der WM-Qualifikation auswärts mit 2:1 in Chile gewonnen. Damit war eine unfassbare lange Serie von 67 Partien auf des Gegners Platz in den Eliminatorias ohne Sieg zu Ende gegangen. Einen wirklichen Aufschwung gab der Dreier der Mannschaft von Coach Oscar Villegas aber nicht, denn danach gab es wieder klare Niederlagen in Argentinien (0:6), in Ecuador (0:4) und am Freitag in Peru (1:3).

Vor allem die Pleite gegen die Peruaner war bitter. Die Inkas waren als Schlusslicht der WM-Quali-Tabelle in die Partie gegangen und hatten zuvor in zwölf Partien gerade mal drei Tore erzielt. Dank der guten Heimbilanz darf Bolivien aber trotzdem auf die vierte WM-Teilnahme nach 1930, 1950 und 1994 hoffen. Daheim sind die Grünen wieder seit fünf Länderspielen ungeschlagen (4S, 1U). Zuletzt feierte man Heimsiege gegen Venezuela (4:0), Kolumbien (1:0) und holte ein Remis gegen Paraguay (2:2). Hoffnung macht dabei Miguel Terceros. Nur Lionel Messi (6) hat im laufenden Wettbewerb mehr Tore erzielt als der Mittelfeldmann vom Santos FC (5).

Uruguay war gut in die WM-Quali gestartet. An den ersten acht Spieltagen kassierte die Celeste nur eine Niederlage, bei vier Siegen und drei Unentschieden. Mitte September folgte dann aber eine kleine Krise mit vier sieg- und torlosen Eliminatorias-Partien. Zudem äußerten die Nationalspieler in diesem Zeitraum Kritik an den Umgangsformen von Nationaltrainer Marcelo Bielsa, der die Mannschaft im Mai 2023 übernommen hatte. Diese Streitigkeiten sollen inzwischen zwar geklärt sein, doch von den letzten acht Länderspielen konnten die Urus nur eines gewinnen (5U, 2N).

Diese Formkrise spielt für unseren Bolivien Uruguay Tipp auch eine Rolle. Die zweite Niederlage in diesem Zeitraum setzte es am Samstag im Spitzenspiel gegen Argentinien. Auch ohne Lionel Messi konnte der amtierende Weltmeister mit 1:0 in Montevideo gewinnen. So ist Uruguay in der Tabelle der südamerikanischen WM-Quali auf Platz 4 abgerutscht. Mit 20 Punkten aus fünf Siegen, fünf Remis und nur drei Niederlagen steht die Auswahl im Kampf um die WM-Tickets aber immer noch gut da und liegt lediglich zwei Zähler hinter Rang 2 zurück.

Bolivien - Uruguay Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bolivien: 1:3 Peru (A), 2:2 Paraguay (H), 0:4 Ecuador (A), 0:6 Argentinien (A), 1:0 Kolumbien (H)

Letzte 5 Spiele Uruguay: 0:1 Argentinien (H), 1:1 Brasilien (A), 3:2 Kolumbien (H), 0:0 Ecuador (H), 0:1 Peru (A)

Letzte 5 Spiele Bolivien vs Uruguay: 0:5 (A), 0:3 (A), 3:0 (H), 2:4 (A), 0:2 (H)

Von 48 Duellen gegen Uruguay konnte Bolivien gerade mal acht für sich entscheiden. Demgegenüber stehen acht Remis und 32 Niederlagen. Vor allem zu Gast bei der Celeste gab es für die bolivianische Auswahl mit einem Remis und 20 Pleiten nichts zu holen.

Ganz anders sieht es mit dem Heimvorteil von “La Verde” aus, der in der Bolivien Uruguay Prognose eine große Rolle spielt. Von 16 Gastspielen in Bolivien konnte Uruguay lediglich drei gewinnen (6U, 7N).

In der WM-Quali konnten die Uruguayer in elf Versuchen sogar nur einen Sieg in Bolivien feiern (4U, 6N). Auch das letzte Heimspiel gegen die “Urus” konnten die Grünen im November 2021 mit 3:0 gewinnen.

Die Celestes konnten in den letzten drei Gastspielen der WM-Quali nur einen Treffer erzielen. “La Verde” kommt in 13 Partien der Eliminatorias insgesamt lediglich auf 14 Tore. Das führt uns zum Bolivien vs. Uruguay Tipp “Unter 2,5 Tore”.

Bolivien vs Uruguay: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bolivien: Viscarra - Medina, Haquin, Morales, Jo. Sagredo - Villamil, H. Cuellar, R. Vaca - Miguelito, Algaranaz, R. Fernandez

Ersatzbank Bolivien: Banegas, Uraezana (Tor), Paz, Rocha, Zabala, Cespedes, Arroyo, O. Lopez, Tomé, Chavez, Paniagua, Abrego

Startelf Uruguay: Rochet - Nandez, R. Araujo, Gimenez, M. Olivera - Fede Valverde, Bentancur, de la Cruz - Pellistri, Darwin, Maxi Araujo

Ersatzbank Uruguay: Israel, Mele (Tor), Bueno, Caceres, Saracchi, Varela, Fonseca, L. Rodriguez, B. Rodriguez, Aguirre, Vinas

Die Personalsituation ist auf beiden Seiten vor dem direkten Duell ziemlich entspannt. Bei den Gästen fehlt wohl nur Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), der in der ersten Halbzeit gegen Argentinien verletzt ausgewechselt werden musste.

Dafür müssen wir bei der Bolivien gegen Uruguay Prognose etwas anderes berücksichtigen. Bislang hatte Bolivien seine Pflichtspiele in der Hauptstadt La Paz auf 3637 Metern ausgetragen. Seit dem vergangenen Jahr ist aber das frisch renovierte Stadion im nur wenige Kilometer entfernten “El Alto” (dt: die Höhe) auf 4.300 Metern über dem Meeresspiegel die Heimspielstätte von “La Verde”. Alle Gegner haben mit dieser Höhenlage große Probleme.

Unser Bolivien - Uruguay Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Es gibt im Fußball wohl kaum einen zweiten Heimvorteil, der so eine große Rolle spielt wie für die Auswahl von Bolivien. Auch Uruguay hat sich zu Gast bei “La Verde” bisher immer schwer getan.

Nun muss die Celeste erstmals in “El Alto” antreten und damit noch höher hinaus als bei den vorigen Gastspielen. Zudem sind die Urus aktuell nach einem guten Start in die Quali auch nicht mehr in Bestform. So trauen wir der Auswärtsmannschaft nicht mehr als ein Unentschieden zu. Zudem dürften nicht allzu viele Tore fallen.