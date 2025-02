Bologna - AC Milan Tipp, Prognose, Quoten | 27.02.2025

Unser Bologna - AC Milan Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 27.02.2025 lautet: In diesem Duell ist diesmal alles möglich, da es zum Duell der Tabellen-Nachbarn kommt, die noch dazu gleich viele Punkte gesammelt haben. Im Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass beide Teams zum Torerfolg kommen.

Am 27. Februar 2025 um 20:45 Uhr ist es soweit: Bologna empfängt AC Milan im Stadio Renato Dell’Ara zu einem packenden Duell in der Serie A.

Beide Teams stehen punktgleich mit 41 Punkten auf den Plätzen 7 und 8. Bologna hat in den letzten fünf Spielen eine solide Form gezeigt (3S, 1U, 1N), während AC Mailand etwas durchwachsen abschnitt (2S, 1U, 2N). Der Druck lastet in der Bologna AC Milan Prognose auf beiden Teams, da sie an der Spitze dranbleiben wollen.

Darum tippen wir bei Bologna vs AC Milan auf “Beide Teams treffen”:

Bologna vs AC Milan Quoten Analyse: