Bologna - Inter Mailand Tipp, Prognose, Quoten | 20.04.2025

Unser Bologna Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 20.04.2025 lautet: Bologna braucht im Kampf um die Champions League ebenso Punkte wie Inter Mailand, das Platz eins erfolgreich verteidigen will. Deswegen werden es beide im Wett Tipp heute offensiv angehen.

Am 20. April 2025 erwartet uns ein packendes Duell in der Serie A, wenn Bologna im Stadio Renato Dell’Ara auf den Tabellenführer Inter Mailand trifft. Die Partie verspricht Hochspannung, denn für beide geht es um sehr viel. Das macht sich auch im folgenden Bologna Inter Mailand Tipp bemerkbar.

Denn auf der einen Seite braucht der Gastgeber einen Sieg, um im Rennen um einen Platz in der Königsklasse in aussichtsreicher Position zu bleiben, auf der anderen hat Inter die Titelverteidigung im Visier. Die drittbeste Offensive der Serie A empfängt die beste.

Daher lautet unser Bologna Inter Mailand Wett Tipp heute: “Beide Teams treffen” zu einer Quote von 1,87 bei Bwin .

Darum tippen wir bei Bologna vs Inter Mailand auf “Beide treffen”:

Bologna vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Bologna, derzeit auf Platz 5, hat in den letzten fünf Spielen starke Leistungen gezeigt (WLDWW), während Inter Mailand ohne Niederlage blieb (DWDWD). Besonders hervorzuheben sind die Top-Torjäger beider Teams: Riccardo Orsolini für Bologna mit 11 Toren und Marcus Thuram für Inter mit 14 Treffern.

Die Buchmacher favorisieren in ihren Bologna Inter Mailand Wettquoten, die ihr auch in diversen Sportwetten Apps spielen könnt, leicht die Gäste. Ein Sieg Inters bringt eine Quote von 2.25, während ein Bologna-Heimsieg den 3,30-fachen Wetteinsatz bringen würde. Das Unentschieden hilft keinem, ist aber etws niedriger quotiert (3.10).