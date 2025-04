Bournemouth - Manchester United Tipp, Prognose 27.04.2025

SPORT1 Betting 26.04.2025 • 06:00 Uhr Bournemouth - Manchester United Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Stecken die Red Devils ihre 16. Saisonniederlage ein?

Unser Bournemouth - Manchester United Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 27.04.2025 lautet: Selbstbewusste Torjäger sind auf der Vermisstenliste von Manchester United. Eine Ausgangslage, die unserem Wett Tipp heute hilft.

Den Gastgebern hilft nur ein Sieg in diesem Aufeinandertreffen. Sollten die Cherries erfolgreich drei Zähler gegen die Red Devils beanspruchen, bleiben die internationalen Plätze in Reichweite. Gerade aufgrund der fehlenden Torgefahr im Angriff der Gäste dürfen sich die Cherries in der Bournemouth Manchester United Prognose als Favorit wähnen.

Das bedeutet allerdings keinen automatischen Heimsieg.

Das eigene Tor verteidigen die Spieler von Ruben Amorim in der Regel recht gut, weshalb wir uns im Bournemouth Manchester United Wett Tipp heute auf folgende Variante festgelegt haben: “Unter 2,5 Tore” mit einer Quote von 2,15 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Bournemouth vs Manchester United auf “Unter 2,5 Tore”:

Manchester United hat in 13 verschiedenen Premier-League-Spielen kein Tor erzielt.

Nur Arsenal (12) und Liverpool (20) haben aus dem Spiel heraus weniger Gegentore kassiert als die Red Devils (22).

Bournemouth (42,6 xGA) hat eine der fünf besten erwartbaren Defensiven.

Bournemouth vs Manchester United Quoten Analyse:

An den zehn vorangegangenen Spieltagen haben nur vier Mannschaften weniger Zähler mitgenommen als die Red Devils (9). Demnach sollte ihre Außenseiterrolle in den Bournemouth Manchester United Quoten absolut gerechtfertigt sein.

Allerdings haben die Cherries ebenso wenig Punkte in diesem Zeitraum gesammelt, weshalb wir einige Fragezeichen hinter die große Diskrepanz in den Bournemouth Manchester United Wettquoten setzen. Ein Dreier der Gastgeber ist in der Betano App mit einer Siegquote von 1,72 versehen.

Bournemouth vs Manchester United Prognose: Vergebene Gelegenheiten

Das Vitality Stadium ist die Heimat der Cherries und ein Ort, der in dieser Spielzeit verhältnismäßig wenige Tore gesehen hat. Durchschnittlich sind in der Arena von Bournemouth nur 2,13 Tore pro Spiel gefallen.

Damit wollen wir direkt zu unserem Bournemouth vs. Manchester United Tipp hinleiten. Nur 38 Prozent der Heimspiele des AFC Bournemouth enthielten “Über 2,5 Tore”. Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass diese Rate bis zum Saisonende ähnlich bleibt.

Für unsere Bournemouth gegen Manchester United Prognose gibt es aber wesentlich mehr Argumente. Zunächst dürfte jedem Zuschauer der Premier League bekannt sein, wie schwer sich die Red Devils aktuell im englischen Oberhaus tun.

Der englische Rekordmeister hat noch nie mehr Niederlagen in einer Premier-League-Saison hinnehmen müssen als in dieser Spielzeit (15). Darüber hinaus haben die Gäste bereits 13 PL-Spieltage ohne eigenen Torerfolg abgeschlossen.

Bournemouth vs Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bournemouth: 0:0 Crystal Palace (A), 1:0 Fulham (H), 2:2 West Ham (A), 1:2 Ipswich (H), 1:2 Manchester City (H).

Letzte 5 Spiele Manchester United: 0:1 Wolverhampton (H), 5:4 n.V. Lyon (H), 1:4 Newcastle (A), 2:2 Lyon (A), 0:0 Manchester City (H).

Letzte 5 Spiele Bournemouth vs. Manchester United: 3:0 (A), 2:2 (H), 3:0 (A), 0:1 (H), 0:3 (A).

Die aktuelle Situation in der Sturmspitze ist prekär. Joshua Zirkzee fällt bis zum Saisonende aus und Rasmus Höjlund fehlt mit drei Saisontoren an 28 Spieltagen jegliches Selbstvertrauen.

Dahinter gibt es kaum nennenswerte Optionen, die Ruben Amorim als zuverlässige Sturmspitze dienen könnten. Hinzu kommt die überdurchschnittlich starke Verteidigung von Bournemouth.

Mit erst 42,6 zugelassenen erwartbaren Gegentoren rangieren die Cherries in dieser Kategorie unter den fünf besten Teams im englischen Oberhaus. Einen Bournemouth vs. Manchester United Tipp könnte man daher ebenso gut auf “Manchester United Unter 0,5 Tore” abgeben.

Etwas mehr Sicherheit bei gleichzeitigem Value erkennen wir jedoch in unserer Bournemouth vs. Manchester United Prognose auf “Unter 2,5 Tore”. Zur Erklärung ziehen wir die Defensivabteilung der Red Devils heran.

Diese ist aus dem Spiel heraus nur schwer zu bezwingen (22 Gegentore). Auf einen besseren Wert kommen bis jetzt nur Arsenal (12) und Liverpool (20). Ein überraschendes Ergebnis, sieht man sich die Tabellenposition der Gäste an (14.).

So seht ihr Bournemouth vs Manchester United im TV oder Stream:

27. April 2025, 15 Uhr, Vitality Stadium, Bournemouth

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Überlegungen in Richtung einer “Beide Teams treffen: Nein”-Wette sind mit dieser Konstellation definitiv gestattet. Zu Hause haben die Cherries nur 38 Prozent ihrer Saisontore erzielt.

Im Gegenzug hat die Verteidigung aber auch einen besseren Job in der eigenen Arena geleistet und nicht mehr als 35 Prozent der kassierten Gegentore zugelassen. In Verbindung mit diesem AdmiralBet Bonus lässt sich ein sinnvoller Wettschein erstellen.

Bournemouth vs Manchester United: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bournemouth: Arrizabalaga - Smit, Zabarnyi, Huijsen, Kerkez, Adams, Scott, Semenyo, Kluivert, Ouattara, Evanilson

Ersatzbank Bournemouth: Dennis, Hill, Senesi, Soler, Julian Araujo, Cook, Tavernier, Brooks, Jebbison

Startelf Manchester United: Onana - Mazraoui, Lindelöf, Fredricson, Dorgu, Ugarte, Eriksen, Amass, Mount, Garnacho, Hojlund

Ersatzbank Manchester United: Heaton, Maguire, Evans, Yoro, Dalot, Casemiro, Mainoo, Bruno Fernandes, Obi-Martin

Die Hausherren sind aktuell seit drei Spieltagen ungeschlagen (1S, 2U) und ebenso seit drei direkten Duellen von den Red Devils nicht mehr bezwungen worden. Hinzu kommen zwei Weiße Westen an den letzten beiden PL-Spieltagen.

Einen weiteren Anreiz für eine Partie mit weniger als drei Toren erkennen wir anhand der letzten Resultate von Manchester United. Die Gäste haben in ihren vier vorangegangenen Liga-Spielen nur ein einziges Tor erzielt.

Unser Bournemouth vs Manchester United Tipp: Unter 2,5 Tore

Für die Red Devils geht es in der Premier League nur noch um Schadensbegrenzung. Der Fokus liegt ganz klar auf der Europa League, weshalb wir nicht allzu viel Einsatz von den Gästen erwarten. Bournemouth hat zuletzt wieder stärker gegen den Ball gearbeitet und sich dadurch eine Restchance auf die europäischen Plätze gewahrt.